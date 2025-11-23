Ο Ζελένσκι δηλώνει προσωπικά ευγνώμων προς τον Τραμπ

23 Νοέ. 2025 20:55
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «προσωπικά» ευγνώμων απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση μηνύματος στα κοινωνικά μέσα μηνύματος του αμερικανού προέδρου που κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο ότι «δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη».

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς κάθε αμερικανική καρδιά και προσωπικά προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, αρχή γενομένης από τους Javelin, έχει σώσει ουκρανικές ζωές», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ.

Οι Javelin είναι αντιαρματικοί πύραυλοι αμερικανικής κατασκευής. Χιλιάδες Javelin στάλθηκαν από τα πρώτα στάδια της ρωσικής επίθεσης στο πλαίσιο της βοήθειας που χορήγησε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και έγινα σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης.

