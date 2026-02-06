Οδηγίες: Προσοχή, τι δεν πρέπει να ταΐζoυμε τον σκύλο μας όταν μεγαλώσει

Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να του δίνουμε ό,τι περισσεύει από το φαγητό μας, το οποίο μπορεί να περιέχει μπαχαρικά, αλάτι, λιπαρά ή τοξικά για εκείνον υλικά, τα οποία μπορεί να τον οδηγήσουν σε σοβαρά θέματα υγείας ή ακόμα και να αποβούν μοιραία

06 Φεβ. 2026 23:59
Pelop News

Είναι δεδομένο ότι όταν ο σκύλος μας μεγαλώνει, οι ανάγκες του αλλάζουν. Χρειάζεται περισσότερη φροντίδα, συχνότερες επισκέψεις στον κτηνίατρο και εξετάσεις, διαφορετικό τρόπο άσκησης, διαφορετικό αλλά σταθερό πρόγραμμα, και φυσικά διαφορετική διατροφή.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε κάθε στάδιο της ζωής του τι πραγματικά έχει ανάγκη, ώστε να τον βοηθήσουμε να παραμείνει χαρούμενος και υγιής μέχρι το τέλος.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τη διατροφή του ηλικιωμένου σκύλου μας, καθώς παίζει σπουδαίο ρόλο στη συνολική του υγεία.

Ας δούμε τι δεν πρέπει να ταΐζουμε το κατοικίδιό μας που διανύει την τρίτη ηλικία.

Τώρα, πιο πολύ από κάθε άλλη στιγμή στη ζωή του, ο πιο πιστός μας φίλος δεν πρέπει να τρώει καθόλου λιπαρά και αλάτι, καθώς μπορεί τον οδηγήσουν στην παχυσαρκία, να επιβαρύνουν την υγεία της καρδιάς του και να προκαλέσουν προβλήματα στο πάγκρεας, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν καθώς περνούν τα χρόνια.

Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να του δίνουμε ό,τι περισσεύει από το φαγητό μας, το οποίο μπορεί να περιέχει μπαχαρικά, αλάτι, λιπαρά ή τοξικά για εκείνον υλικά, τα οποία μπορεί να τον οδηγήσουν σε σοβαρά θέματα υγείας ή ακόμα και να αποβούν μοιραία.

Τα μαγειρεμένα κόκαλα, ειδικά των πουλερικών, είναι άκρως επικίνδυνα για τον σκύλο μας γιατί διασπώνται εύκολα και μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό, εντερική απόφραξη ή γενικά κάποιον τραυματισμό στο γαστρεντερικό σύστημα. Φυσικά, ούτε τα ωμά κόκαλα επιτρέπονται, καθώς ενδέχεται να φέρουν επιβλαβή βακτήρια, όπως είναι η σαλμονέλα, η οποία μπορεί, μάλιστα, να μεταδοθεί και στον άνθρωπο.

Καλό είναι να αποφεύγουμε και τους περιττούς υδατάνθρακες, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του βάρους του σκύλου μας, σε διαβήτη ή σε πεπτικά προβλήματα.

Τέλος, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, συχνά, προκαλούν διάρροια και στομαχικές διαταραχές σε σκύλους, οι οποίοι μεγαλώνοντας εμφανίζουν δυσανεξία στη λακτόζη. Οπότε, είναι προτιμότερο να μην προσφέρουμε στον σκύλο μας τυράκι ή γάλα, γιατί υπάρχει πιθανότητα να του δημιουργήσουμε προβλήματα.
Και αφού αναφέραμε τι δεν πρέπει να ταΐζουμε τον ηλικιωμένο σκύλο μας, θα δώσουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές, που ελπίζουμε να βοηθήσουν στη διαχείριση των αλλαγών των διατροφικών αναγκών του αγαπημένου σας κατοικιδίου.

Καθώς, ο σκύλος μας μεγαλώνει, ίσως χρειαστεί να του προσφέρουμε μικρότερες μερίδες φαγητού, αλλά πιο συχνά, διότι υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να χωνέψει το φαγητό τόσο εύκολα όσο όταν ήταν πιο μικρός σε ηλικία.

Θα πρέπει να αλλάξουμε την τροφή που παίρνουμε, είτε ξηρά είτε υγρή, και να περάσουμε σε ειδική τροφή για ηλικιωμένους σκύλους. Αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει σταδιακά και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου μας. Η ηλικία αλλαγής εξαρτάται από τη φυλή του κάθε σκύλου. Ένας σκύλος που ανήκει σε μικρόσωμη φυλή θεωρείται ηλικιωμένος γύρω στα 8- 10 χρόνια του, οπότε τότε είναι η κατάλληλη περίοδος να αλλάξουμε τροφή. Ένας σκύλος, όμως, που ανήκει σε μεγαλόσωμη φυλή, θεωρείται ηλικιωμένος γύρω στα 6-8 χρόνια του. Άρα η αλλαγή τροφής πρέπει να γίνει τότε.

Και πάλι ο κτηνίατρος που παρακολουθεί το κατοικίδιό μας μπορεί να μας συμβουλέψει κατάλληλα γιατί είναι σε θέση να γνωρίζει την υγεία του και το ιατρικό ιστορικό του.

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να περιορίσουμε τις θερμίδες που καταναλώνει ο σκύλος μας, ο οποίος μπορεί να πάρει πιο εύκολα βάρος λόγω της μειωμένης του δραστηριότητας. Επίσης, όσο και να μας παρακαλεί – ή τουλάχιστον έτσι να πιστεύουμε – δεν πρέπει να του δίνουμε μεγάλες ποσότητες φαγητού γιατί και πάλι μπορεί να πάρει βάρος.

Ας προτιμήσουμε τροφές με περισσότερες φυτικές ίνες – βοηθάνε σε πιθανή δυσκοιλιότητα -, τροφές με περισσότερα λιπαρά οξέα Ω3 – βοηθάνε στην καλή υγεία των αρθρώσεων -, τροφές με χαμηλότερα επίπεδα φωσφόρου – τα υψηλά επίπεδα μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία των νεφρών – και τροφές με χαμηλότερα επίπεδα πρωτεΐνης – η υπερβολική πρωτεΐνη καταπονεί τα νεφρά και το συκώτι, και λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά.

Επίσης, είναι σημαντικό να αποθηκεύουμε σωστά την ξηρά τροφή, ώστε να διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά της και να παραμένει φρέσκια. Αν δίνουμε στον σκύλο μας κονσέρβα ή μαγειρευτό φαγητό, είναι προτιμότερο να το δίνουμε σε θερμοκρασία δωματίου γιατί αν το προσφέρουμε σε θερμοκρασία που έχει από το ψυγείο μπορεί να καταπονήσει τα δόντια του.

Τέλος, ας ταΐσουμε τον ηλικιωμένο σκύλο μας σε ένα ήσυχο μέρος για να μπορεί να παραμένει ήρεμος και να μην υπάρχουν περισπασμοί, και ας χρησιμοποιούμε υπερυψωμένο μπολ φαγητού, αν θεωρούμε ότι δυσκολεύεται να σκύψει ή πάσχει από αρθρίτιδα.

