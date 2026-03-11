Οδηγός για μικρές επιχειρήσεις: Ποια προγράμματα «τρέχουν» και ποιους αφορούν

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις έχουν ήδη δημοσιευθεί ή βρίσκονται σε φάση ενεργοποίησης, με στόχο να καλύψουν βασικές ανάγκες εκσυγχρονισμού, τεχνολογικής αναβάθμισης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως σε δύο παρεμβάσεις: στη δράση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στη δράση για τις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η πρώτη αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ η δεύτερη απευθύνεται στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, δηλαδή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου που περιλαμβάνονται στο σχετικό πλαίσιο της δράσης.

Το πρόγραμμα για τη Δυτική Ελλάδα

Στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», προβλέπονται διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων, με στόχο τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που θέλουν να προχωρήσουν σε στοχευμένο εκσυγχρονισμό. Η δράση εντάσσεται στον στόχο ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Μία βασική κατηγορία είναι οι «Μικρές Επενδύσεις», με συνολικό προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ. Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια από 5.000 έως 40.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 50%, βάσει του κανονισμού De Minimis.

Παράλληλα, προβλέπεται και η κατηγορία «Μεσαίες Επενδύσεις», με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, για σχέδια από 40.001 έως 120.000 ευρώ, επίσης με ποσοστό επιδότησης 50%. Η στόχευση εδώ είναι πιο ενισχυμένη προς δραστηριότητες που συνδέονται με τεχνολογική αναβάθμιση, καινοτομία και βελτίωση της θέσης των επιχειρήσεων στην αγορά.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί η δράση για «Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων», με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ. Απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για επενδύσεις από 5.000 έως 10.000 ευρώ, με επιδότηση 50%.

Κοινές προϋποθέσεις για συμμετοχή είναι, μεταξύ άλλων, η επιχείρηση να έχει τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, να λειτουργεί νόμιμα, να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ και η επένδυση να υλοποιηθεί εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις συγκεκριμένες δράσεις διαρκεί από 10 Φεβρουαρίου 2026 έως 7 Απριλίου 2026.

Η δράση για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση είναι η δράση «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜΜΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», με συνολική δημόσια δαπάνη 20 εκατ. ευρώ. Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος.

Εδώ τα επενδυτικά σχέδια κυμαίνονται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει το 75%, κάτι που καθιστά τη δράση ιδιαίτερα ελκυστική για επιχειρήσεις που χρειάζονται μικρότερης κλίμακας παρεμβάσεις με υψηλή ενίσχυση.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ΟΠΣΚΕ ξεκινά στις 19 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026 στις 15:00. Η αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος είναι υποχρεωτική.

Τι δείχνει η εικόνα των δύο προγραμμάτων

Με βάση τα χαρακτηριστικά των δύο παρεμβάσεων, το πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας εμφανίζεται πιο πολυεπίπεδο, καθώς περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων και μεγαλύτερο εύρος επιλέξιμων προϋπολογισμών. Από την άλλη πλευρά, η δράση για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στηρίζεται σε μικρότερα επενδυτικά σχέδια, αλλά προσφέρει υψηλότερο ποσοστό επιδότησης. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από σύγκριση των επίσημων στοιχείων των δύο προσκλήσεων.

Κοινός παρονομαστής και στις δύο περιπτώσεις είναι η προσπάθεια ενίσχυσης της μικρής επιχειρηματικότητας μέσα από παρεμβάσεις που συνδέονται με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη βελτίωση της λειτουργικής αντοχής των επιχειρήσεων.

