Οδοντωτός: Νέα παρέμβαση Μπέσκου με βαριές κατηγορίες και κουβέντες

«Δεν μιλάμε πια για «ατυχίες». Μιλάμε για επαναλαμβανόμενη εγκληματική αμέλεια. Η καθυστέρηση της Δικαιοσύνης είναι πληγή»

 

12 Οκτ. 2025 14:11
Pelop News

Αμεση η αντίδραση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου για το νέο «μπλόκο-φιάσκο» με τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο. Ο Γιώργος Μπέσκος έχει κάνει επανειλημμένως παρεμβάσεις για το θέμα και όταν το έμαθε έκανε την εξής δήλωση, με την οποία κατηγορεί και τη Δικαιοσύνη για αμέλεια!

«Πάλι τα ίδια με τον Οδοντωτό – Πόσες φορές ακόμα πρέπει να κινδυνέψουν άνθρωποι; Και σήμερα, ξανά τα ίδια.

Πάλι χάλασε βαγόνι στον Οδοντωτό. Πάλι εγκλωβισμένοι επιβάτες. Πάλι η ΕΜΑΚ να ανεβαίνει για να απεγκλωβίσει ανθρώπους που ήθελαν απλώς να απολαύσουν μια διαδρομή.
Πάλι ο φόβος, η αγωνία, η ντροπή. Δεν μιλάμε πια για «ατυχίες». Μιλάμε για επαναλαμβανόμενη εγκληματική αμέλεια.

Εδώ και μήνες – για την ακρίβεια, πάνω από έναν χρόνο – έχω καταθέσει επαναλαμβανόμενες αναφορές προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, έχω καταθέσει φωτογραφίες, στοιχεία, έγγραφα, μαρτυρίες. Έχουν ενημερωθεί υπηρεσίες, υπουργεία, οργανισμοί. Και όμως — ούτε διώξεις έχουν ασκηθεί, ούτε ευθύνες έχουν αποδοθεί.

Η δικογραφία λιμνάζει, τα γραφεία αλληλογραφούν, και η πραγματικότητα επαναλαμβάνεται σαν κακό όνειρο: ο κόσμος να κινδυνεύει, οι επιβάτες να ζουν τον τρόμο μέσα στα βαγόνια, και το κράτος να σιωπά. Ο ΟΣΕ και η Hellenic Train γνωρίζουν πολύ καλά τις φθορές, τις κατολισθήσεις, τις επικίνδυνες θέσεις.
Η πολιτεία γνωρίζει ότι η γραμμή λειτουργεί χωρίς ουσιαστικά έργα αποκατάστασης.

Η δικαιοσύνη γνωρίζει ότι υπάρχουν καταγγελίες, καταθέσεις και αποδείξεις.
Κι όμως – τίποτα. Κάθε φορά που επαναλαμβάνεται ένα περιστατικό, στέλνεται ένα ακόμα μήνυμα ντροπής: ότι στην Ελλάδα του 2025, οι πολίτες μπορούν να κινδυνεύουν επανειλημμένα, χωρίς κανείς να λογοδοτεί.

Η υπομονή εξαντλήθηκε. Η ανοχή τελείωσε. Η καθυστέρηση της Δικαιοσύνης σε μια υπόθεση που αφορά ανθρώπινες ζωές δεν είναι τυπικό ζήτημα — είναι πληγή στην ίδια την έννοια της ευθύνης.
Πόσες φορές ακόμα πρέπει να σπάσει βαγόνι, να εγκλωβιστούν άνθρωποι, να ανέβει η ΕΜΑΚ, για να καταλάβουν κάποιοι ότι αυτό δεν είναι διαχείριση, είναι συνενοχή;»
