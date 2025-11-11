Οι αγρότες Ερυμάνθου συμμετέχουν στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο ΦΩΤΟ

«Χρώμα» Αχαΐας έχει η σημερινή πανελλαδική κινητοποίηση που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στην Αθήνα με συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα και συγκεκριμένα έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη αρκετοί αγρότες-μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου και συνάδελφοι τους από την Αιγιαλεία, οι οποίοι ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του κλάδου.

«Κατεβαίνουν» στην Αθήνα οι αγροτοκτηνοτρόφοι, πανελλαδικό συλλαλητήριο σήμερα

Η κινητοποίηση οργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η οποία διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



