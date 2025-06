Οι απειλές του Ιράν προς τον Τραμπ, «Εμείς θα τελειώσουμε τον πόλεμο» ΒΙΝΤΕΟ

Ευθεία απειλή προς τον Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν μετά την πρόσφατη εχθρική δράση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών επέκτεινε το εύρος των θεμιτών για τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν στόχων, δηλώνει σε βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

Ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν βαριές συνέπειες για τις ενέργειές τους. «Αυτή η εχθρική ενέργεια (…) θα διευρύνει το εύρος των θεμιτών στόχων των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα ανοίξει το δρόμο για την επέκταση του πολέμου στην περιοχή», δήλωσε ο Ζολφαγαρί. «Οι μαχητές του Ισλάμ θα σας επιβάλουν βαριές απρόβλεπτες συνέπειες με ισχυρές και στοχευμένες (στρατιωτικές) επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

In a statement earlier today, Lt. Col. Ebrahim Zolfaghari, Spokesperson for Iran’s Khatam al-Anbiya Central Headquarters, said that in response to Saturday’s series of strikes by the U.S. against nuclear facilities inside Iran, they will carry out “powerful and targeted… pic.twitter.com/1WKcfrNJ7C

