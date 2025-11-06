Οι αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τις δράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) της Εκκλησίας της Ελλάδος ολοκλήρωσε σήμερα και χθες Τετάρτη τις εργασίες της, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της 169ης Συνοδικής Περιόδου. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, η Σύνοδος συζήτησε θέματα συνεδρίων, φιλανθρωπικής δράσης, εκπαίδευσης και νέων συνεργασιών, λαμβάνοντας αποφάσεις που ενισχύουν το έργο της Εκκλησίας.

Η ΔΙΣ εξέφρασε ικανοποίηση για το Β’ Διεθνές Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, που διοργανώθηκε τον προηγούμενο μήνα για τα 100 χρόνια του περιοδικού «Θεολογία», με θέμα «Η Ορθόδοξη θεολογία και η ‘οντολογία’ της τεχνολογίας: ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες». Οι Συνοδικοί απέστειλαν ευχαριστήριες επιστολές στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ, τους Αρχιεπισκόπους Κύπρου Γεώργιο και Αλβανίας Ιωάννη, στους Προκαθημένους Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στις υπουργούς Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και σε όλους τους συντελεστές της επιτυχίας.

Επίσης, ευχαρίστησε χορηγούς όπως τα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού και Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης («Δημήτρια»), οι Μητροπόλεις Μεσογαίας-Λαυρεωτικής και Θεσσαλονίκης, η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών, η Πειραιώς Bank, η STEM Shipping, η Samiotakis Catering Services, η Ξενοδοχειακή Α.Ε. Ηλέκτρα και ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Σε άλλη απόφαση, απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου, η ανώτατη διάκριση της Εκκλησίας, στον μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Θεόκλητο.

Η Σύνοδος ενέκρινε Μνημόνιο Συνεργασίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας στις Βρυξέλλες με το Υπουργείο Εξωτερικών, με στόχους όπως η προώθηση διαλόγου για ειρήνη και συμφιλίωση, υποστήριξη πνευματικού έργου μέσω ΕΕ και UNESCO, ανάπτυξη σχέσεων με θρησκευτικές κοινότητες, διοργάνωση εκδηλώσεων για Ορθοδοξία, Ευρώπη, ιστορία, τέχνη, εκπαίδευση, περιβάλλον, υγεία και διπλωματία, κοινές έρευνες, ανάδειξη άυλης κληρονομιάς και προβολή δράσεων σε ιστοσελίδες και social media.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση Ημερίδας στις 11 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα με το ΕΚΠΑ, με θέμα «Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μια Ευρώπη που αλλάζει», για την ενίσχυση της χριστιανικής κληρονομιάς και της αλληλοκατανόησης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Η ΔΙΣ ενημερώθηκε για τον απολογισμό φιλανθρωπίας 2024 της Ιεραρχίας: 127.703.929,57 ευρώ και 2.728.534,51 κιλά τροφίμων, έναντι 119.319.020,66 ευρώ και 3.689.327,48 κιλά το 2023, με 4.190 δομές, 14.934 εθελοντές και 1.456.671 ωφελούμενους (έναντι 1.296.512 το 2023).

Επίσης, ενημερώθηκε για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεότητας στον Βόλο (Αύγουστος 2025) με θέμα «Η Ορθόδοξη ανθρωπολογία στον καιρό της Τεχνητής Νοημοσύνης», το 2ο Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Κατηχητών (Νοέμβριος 2024-Απρίλιος 2025) και ενέκρινε το 3ο Σεμινάριο (Νοέμβριος 2025-Απρίλιος 2026).

Από την Ειδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως, ενημερώθηκε για το ΙΘ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στο Περιστέρι (Σεπτέμβριος 2025) με θέμα «Η ιερότητα της Θείας Λατρείας στην εποχή της εκκοσμικεύσεως».

Ενέκρινε την παρουσίαση Τόμου Πρακτικών του Γ’ Συνεδρίου Μικρασιατικού Ελληνισμού στις 28 Νοεμβρίου 2025 στο Συνοδικό Μέγαρο (ομιλητής ο μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος) και τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Μικρά Ασία – Πόντος: Ενθυμήματα» για το 2025-2026.

Ενημερώθηκε για το Διεθνές Συνέδριο Διευθυντών Θρησκευτικών Υπηρεσιών ΝΑΤΟ (26-30 Ιανουαρίου 2026, Αθήνα) με θέμα «Η ουσία του χαρακτήρα και της αποστολής των στρατιωτικών ιερέων σήμερα».

Όρισε μέλη για το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (2026-2029), έθεσε υπό αιγίδα το Δ’ Διεθνές Συνέδριο της Μητροπόλεως Πολυανής-Κιλκισίου (14-15 Νοεμβρίου 2025) με θέμα «Μαρτυρικά 2025. Χριστιανισμός, Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη» και ενημερώθηκε για βράβευση στον λογοτεχνικό διαγωνισμό «Ηρώων γη κι ηρώων μορφές» (28 Σεπτεμβρίου 2025).

Ενέκρινε διορισμό του π. Στεφάνου Καππέ ως πρωτοσυγκέλλου Μαντινείας-Κυνουρίας και Κανονισμό για τον Ρ/Σ «Ο Άγιος Δαμιανός» της Θεσσαλιώτιδος-Φαναριοφερσάλων. Τέλος, ασχολήθηκε με αποσπάσεις κληρικών, θέματα Μητροπόλεων και υπηρεσιακά ζητήματα.

