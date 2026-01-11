Οι αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ: Ποιοι αποστρατεύονται και ποιοι τοποθετούνται σε θέσεις αντιστράτηγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στη δεύτερη συνεδρίασή του για το 2026 αποφάσισε την τοποθέτηση των αντιστράτηγων, αντιναυάρχων, αντιπτέραρχων, υποστράτηγου σε θέση αντιστράτηγου και υποπτέραρχου σε θέση αντιπτέραρχου, ως εξής:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο (AM: 47233), ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού.

(2) Τον Αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπουντλιάκη (AM: 47847), ως διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας.

(3) Τον Αντιστράτηγο Αναστάσιο Πολύχρονο (AM: 47894), ως διοικητή Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.

(4) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Καραμανίδη (AM: 47933), ως Επιτελάρχη Γενικού Επιτελείου Στρατού.

(5) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη (AM: 48428), ως διοικητή Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

(6) Τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Σαπλαούρα (AM: 47449), ως διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Στρατού.

(7) Τον Υποστράτηγο Νικόλαο Γκρέτσα (AM: 48980), ως διοικητή Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο Σπυρίδων Λαγάρα ΠΝ (ΑΜ: 2019), ως υπαρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

(2) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Πιέρρο Κοντοδιό ΠΝ (ΑΜ: Μ-803), ως διοικητή Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Μπρούμα (16855), ως υπαρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

(2) Τον Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Δημήτριο Φανάρα (ΑΜ: 16482), ως γενικό επιθεωρητή Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

(3) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Κωσταντίνο-Σάββα Τζοβάρα (16906), ως διοικητή Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης.

Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε τη διατήρηση στη θέση τους, των παρακάτω:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Ανδρέα Κορωνάκη (AM: 46829), ως υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού.

(2) Τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή (AM: 47301), ως διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου.

(3) Τον Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο (AM: 47843), ως διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο Χρήστο Σασιάκο ΠΝ (ΑΜ: 1930), ως αρχηγό Στόλου.

(2) Τον Αντιναύαρχο Θεόδωρο Μικρόπουλο ΠΝ (ΑΜ: 1911), ως υπαρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο (ΑΜ: 16418), ως αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.

(2) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Μπούζο (ΑΜ: 16433), ως επιτελάρχη Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας.

