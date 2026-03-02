Οι Ελληνικές δυνάμεις στη «καρδιά» της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε κρίσιμες περιοχές της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο διεθνών αποστολών για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, την εφαρμογή εμπάργκο όπλων και την καταπολέμηση τρομοκρατικών απειλών.

Αυτή τη στιγμή, δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και μία πυροβολαρχία Patriot της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται ενεργά στην περιοχή, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης με το Ιράν και τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ.

Φρεγάτα ΥΔΡΑ (F-452)

Η φρεγάτα ΥΔΡΑ βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, συμμετέχοντας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES. Η αποστολή ξεκίνησε ως απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης κατά εμπορικών πλοίων στα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στον Κόλπο του Άντεν, στην Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και τα στενά του Ορμούζ.

Η περιοχή ευθύνης καλύπτει κρίσιμους θαλάσσιους διαύλους, από τους οποίους διέρχεται το 12-15% του παγκόσμιου εμπορίου μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Οι επιθέσεις αναγκάζουν τα πλοία σε παράκαμψη γύρω από την Αφρική, αυξάνοντας κόστος, χρόνο και τιμές προϊόντων.

Τα πλοία της αποστολής ανοίγουν πυρ μόνο σε αυτοάμυνα ή για αναχαίτιση απειλών, χωρίς πλήγματα στο έδαφος της Υεμένης. Η ΥΔΡΑ έχει ήδη αντιμετωπίσει επιθέσεις με drones των Χούθι στον Κόλπο του Άντεν (Ιούλιος 2025), καταρρίπτοντας δύο με συνδυασμό πυροβόλου 5 ιντσών και συστήματος «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» (ηλεκτρονική παρεμβολή – soft kill).

Φρεγάτα ΕΛΛΗ (F-450)

Η φρεγάτα ΕΛΛΗ βρίσκεται στα ανοιχτά του Λιβάνου, στο πλαίσιο της αποστολής UNIFIL του ΟΗΕ (United Nations Interim Force in Lebanon). Η ελληνική συμμετοχή ξεκίνησε το 2006 μετά τον πόλεμο Λιβάνου-Ισραήλ και συνεχίζεται αδιάλειπτα.

Η αποστολή περιλαμβάνει:

Παρεμπόδιση παράνομης εισαγωγής όπλων από θάλασσα,

Έλεγχο πλοίων προς λιβανικά λιμάνια,

Υποστήριξη και εκπαίδευση του Λιβανικού Ναυτικού (LAF Navy).

Έλληνες αξιωματικοί στελεχώνουν το Στρατηγείο της Maritime Task Force στη Βηρυτό. Η θητεία της αποστολής έχει ανανεωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έως το τέλος του 2026. Η φρεγάτα λειτουργεί και ως πλατφόρμα επιτήρησης για την προστασία ελληνικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πυροβολαρχία Patriot

Η Ελλάδα διατηρεί στην περιοχή μία πυροβολαρχία Patriot (έκδοση PAC-3) στο πλαίσιο της ΕΛΔΥΣΑ, αποστολή που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2021 και παρατάθηκε πρόσφατα.

Περισσότερα από 120 στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας (χειριστές, τεχνικοί, προσωπικό ασφαλείας) επανδρώνουν το σύστημα, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο Integrated Air and Missile Defence (IAMD) για την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η αποστολή ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ απέσυραν δικά τους συστήματα από την περιοχή. Λόγω της τρέχουσας κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν, η ΕΛΔΥΣΑ βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με το ΚΥΣΕΑ να παρακολουθεί στενά την ασφάλεια του προσωπικού.

