Οι γονείς «σπάνε» τη σιωπή: Νέα καταγγελία για τη δασκάλα που μήνυσε 6χρονο στο Λουτράκι – «Έκανε θρησκευτικά αντί για εικαστικά»

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στο Λουτράκι μετά την επιλογή εικαστικού δασκάλας να απευθυνθεί στην αστυνομία καταγγέλλοντας ότι μαθητής έξι ετών την άγγιξε με τρόπο που εκείνη θεώρησε άσεμνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια μαθήματος εικαστικών στην Α’ Δημοτικού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί προσέγγισε τη δασκάλα για να της δείξει τη ζωγραφιά του και την ακούμπησε στο στήθος, με την ίδια να υποστηρίζει ότι το έκανε σκόπιμα. Ο διευθυντής του σχολείου, στον οποίο απευθύνθηκε αρχικά η εκπαιδευτικός, φέρεται να θεώρησε ότι το περιστατικό μπορούσε να οφείλεται σε ακούσια κίνηση και ότι δεν συνιστά επιλήψιμη πράξη από ένα παιδί της ηλικίας αυτής.

Παρά την αρχική συνομιλία στο σχολείο, η δασκάλα τρεις ημέρες αργότερα παρουσιάστηκε στην αστυνομία για να καταγράψει το περιστατικό. Δεν κατέθεσε μήνυση, καθώς ο νόμος δεν επιτρέπει ποινικές διώξεις κατά παιδιών κάτω των 8 ετών. Οι γονείς του μαθητή ενημερώθηκαν από τις αρχές και προσέφυγαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καταγγέλλοντας τη στάση της εκπαιδευτικού, χωρίς ωστόσο να κινηθούν δικαστικά.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας αντέδρασε άμεσα: η δασκάλα μετακινήθηκε σε άλλo σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση, όπως προβλέπει η διαδικασία σε τέτοιου είδους υποθέσεις.

Παράλληλα, γονείς μαθητών κατήγγειλαν στο newsit.gr ότι η εκπαιδευτικός, αντί για εικαστικά, δίδασκε συστηματικά θρησκευτικά θέματα. Όπως ανέφερε πατέρας μαθητή, τα παιδιά «ζωγράφιζαν διαρκώς αγίους, σταυρούς και εκκλησίες» και υπήρχαν επανειλημμένα παράπονα ότι το μάθημα δεν ακολουθούσε τη φύση του αντικειμένου. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε επισημάνει το θέμα στον διευθυντή, αλλά –όπως είπε– δεν υπήρξε καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό επίσημη διερεύνηση, με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς να αναμένουν τα συμπεράσματα της ΕΔΕ που θα κρίνει τα επόμενα βήματα.

