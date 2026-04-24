Οι γυναίκες της Παναχαϊκής «καθαρή» νίκη με Χανιά και «αγκαλιά» με την άνοδο ΦΩΤΟ

Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα έκανε σήμερα η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία επικράτησε πριν από λίγο εντός έδρας με 3-1 (25-20, 25-19, 21-25, 25-12) σετ του ΣΦΠ Χανίων, για την 1η αγωνιστική των μπαράζ ανόδου.

Με αυτό το τρίποντο, η πατρινή ομάδα έχει ήδη 3 βαθμούς και με χρειάζεται πλέον 2 ή 3 βαθμούς στα ματς που απομένουν για να πάρουν και μαθηματικά την άνοδο.

Στα του σημερινού αγώνα, η Παναχαϊκή προηγήθηκε με 2-0 σετ, τα Χανιά αντέδρασαν, κατέκτησαν το τρίτο σετ μειώνοντας σε 2-1

Στο τέταρτο σετ, όμως τα κορίτσια του Αγγελόπουλου με «όπλο» τον κόσμο που γέμισε το κλειστό της Αγυιάς πήρε το σετ, έκανε το 3-1 και έφτασε στη κομβική νίκη.

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου:

Σάββατο 25 Απριλίου 2026

20.30: Α.Ο. Μελισσιακός – Γ.Ε. Παναχαϊκή Διαιτητές: Γεωργοπούλου, Σπίνας, Παρατηρητής: Δημάκης.

18.30: Α.Ο. Κελεός – Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ Διαιτητές: Βλάσσης, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Δημάκης.

Κυριακή 26 Απριλίου 2026

14.30:Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ – Α.Ο. Μελισσιακός Διαιτητές: Γκόλφης, Σπίνας

17.00: Γ.Ε. Παναχαϊκή – Α.Ο. Κελεός Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Γεωργοπούλου, Παρατηρητής: Δημάκης.

