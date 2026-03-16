Οι ημερομηνίες των play-offs για τον τίτλο στη Super League

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ αναμένεται έτσι να "παλέψουν" για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τα παιχνίδια τους να ξεκινούν το σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου 2026

16 Μαρ. 2026 23:38
Pelop News

Απομένει πλέον μία αγωνιστική για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της σεζόν στη Super League και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα play-offs, όπου θα κριθεί και η “μάχη” του τίτλου, με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να είναι ισόβαθμοι στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό να έχει μείνει πίσω στο -11.

«Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά» η φωτογραφία και η συγκλονιστική μαρτυρία για τον αδικοχαμένο Κλεομένη

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ αναμένεται έτσι να “παλέψουν” για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στα play-offs της Super League, με τα παιχνίδια τους να ξεκινούν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου 2026.

Ακόμη δεν έχει γίνει η κλήρωση για τη σειρά των αγώνων, αλλά είναι γνωστές οι ημερομηνίες και των 6 αγωνιστικών των play-offs του τίτλου, τα οποία και θα ολοκληρωθούν στις 17 Μαΐου 2026. Πριν την έναρξή τους πάντως, θα υπάρξει διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Οι ημερομηνίες των play-offs του τίτλου
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Προσοχή: Μόλις 150 γραμμάρια από αυτό το τρόφιμο εκτοξεύουν τον κίνδυνο για την καρδιά
23:38 Οι ημερομηνίες των play-offs για τον τίτλο στη Super League
23:21 Πλυντήριο ανθρώπων στην Ιαπωνία κοστίζει 300.000 ευρώ και σε καθαρίζει σε 15 λεπτά!
22:57 Κασσάνδρα Κουλουκουντής: Η Ελληνοαμερικανίδα που κέρδισε το πρώτο Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ
22:47 Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής Ε1, μέχρι τις 15 Ιουλίου η διάρκειά της
22:37 Αποκάλυψη Reuters: Μειώμενη πάνω από 50% η ημερίσια παραγωγή πετρελαίου από τα Εμιράτα
22:27 Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τύχη βουνό, γλίτωσε τον θάνατο, την ώρα που έπεφταν οι πύραυλοι στο παλάτι του πατέρα του, εκείνος είχε βγει στον κήπο
22:17 Το μπαμ από την Ανδραβίδα στη 20ή αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:08 Φίλοι Προαστιακού Πάτρας: Απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού
22:00 «Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης», η ΕΕ δεν στέλνει τις ASPIDES στα Στενά του Ορμούζ
21:51 Που, πώς και γιατί παρατείνεται και για το 2026 η μη καταβολή ΕΝΦΙΑ
21:50 Η Κούβα βυθίστηκε στο σκοτάδι, πάνω από 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα!
21:41 Το…βιογραφικό του 50χρονου επιχειρηματία, που συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία. Είναι πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού ΒΙΝΤΕΟ
21:31 Επίθεση του Πακιστάν σε κτιριακές υποδομές στην Καμπούλ, πληροφορίες για νεκρούς
21:20 Αυτοδιοικητικές επαφές Πέτρου Ψωμά στην Κέρκυρα
21:10 ΠΑΣΟΚ: Επικράτησαν στις εκλογές οι «προεδρικοί», ψήφοι και ονόματα
21:00 Αίγιο – Σύνδεση λιμανιού με την Ολυμπία Οδό: Περιμένουν σήμα από τον υπουργό
20:50 «Η τυφλή οπαδική βία μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη», συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη
20:39 Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός Ματ Κλαρκ
20:25 Παναθηναϊκός: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Γιώργου Κάτρη έως το 2030
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
