Οι ημερομηνίες των play-offs για τον τίτλο στη Super League

Απομένει πλέον μία αγωνιστική για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της σεζόν στη Super League και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα play-offs, όπου θα κριθεί και η “μάχη” του τίτλου, με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να είναι ισόβαθμοι στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό να έχει μείνει πίσω στο -11.

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ αναμένεται έτσι να “παλέψουν” για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στα play-offs της Super League, με τα παιχνίδια τους να ξεκινούν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου 2026.

Ακόμη δεν έχει γίνει η κλήρωση για τη σειρά των αγώνων, αλλά είναι γνωστές οι ημερομηνίες και των 6 αγωνιστικών των play-offs του τίτλου, τα οποία και θα ολοκληρωθούν στις 17 Μαΐου 2026. Πριν την έναρξή τους πάντως, θα υπάρξει διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Οι ημερομηνίες των play-offs του τίτλου

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



