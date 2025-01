Οι ΗΠΑ έμειναν χωρίς TikTok αλλά ο Τραμπ λέει: «Σώστε το TikTok»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε «Σώστε το ΤΙΚΤΟΚ» σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, μετά τη διακοπή της πρόσβασης στις ΗΠΑ για τους χρήστες του TikTok αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Ο σχετικός νόμος εφαρμόζεται από σήμερα, Κυριακή, διακόπτοντας για τις ΗΠΑ την πρόσβαση στην αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει προηγούμενα ότι είναι «πολύ πιθανό» να προχωρήσει σε αναστολή του νόμου απαγόρευσης του TikTok για 90 ημέρες, μετά από την επίσημη ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων του τη Δευτέρα.

Την υπόσχεση αυτή επικαλέστηκε το ΤiKTok σε ένα σημείωμα του, προς τους χρήστες του.

Trump just posted this on Truth Social

“SAVE TIKTOK” pic.twitter.com/mwKKpeWXSW

— EnhancedMarket (@EnhancedMarket) January 19, 2025