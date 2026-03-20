Οι ΗΠΑ στέλνουν το USS Boxer και 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή
Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, με το USS Boxer, τη Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών που το συνοδεύει και περίπου 2.200 έως 2.500 πεζοναύτες, σε μια νέα κίνηση στρατιωτικής ενίσχυσης που έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποστολή του USS Tripoli στην ίδια περιοχή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποστολή φεύγει από τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί επίσημα ο ακριβής ρόλος των επιπλέον δυνάμεων.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη ανάπτυξη πεζοναυτών μέσα στην τελευταία εβδομάδα, καθώς είχε προηγηθεί η αποστολή του USS Tripoli και της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών προς την ίδια περιοχή.
Η κίνηση έρχεται ενώ η Ουάσινγκτον εξετάζει τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας της στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν στέλνει στρατεύματα «πουθενά».
