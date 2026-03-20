Οι ΗΠΑ στέλνουν το USS Boxer και 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή

Ο αμερικανικός στρατός στέλνει επιπλέον δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, με το USS Boxer, τη μονάδα πεζοναυτών που το συνοδεύει και χιλιάδες πεζοναύτες και ναύτες. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η ανάπτυξη αφορά περίπου 2.200 έως 2.500 άτομα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποστολή φεύγει από τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί επίσημα ο ακριβής ρόλος των επιπλέον δυνάμεων.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη ανάπτυξη πεζοναυτών μέσα στην τελευταία εβδομάδα, καθώς είχε προηγηθεί η αποστολή του USS Tripoli και της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών προς την ίδια περιοχή.

Η κίνηση έρχεται ενώ η Ουάσινγκτον εξετάζει τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας της στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν στέλνει στρατεύματα «πουθενά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



