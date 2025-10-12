Οι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας ζητούν αποζημιώσεις εδώ και τώρα!

Οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι «η κατάσταση έχει ξεφύγει» και ζητούν άμεσα μέτρα από το Υπουργείο.

Οι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας ζητούν αποζημιώσεις εδώ και τώρα!
12 Οκτ. 2025 16:11
Pelop News

Στον Τύρναβο συνεδριάζει η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, για να εξετάσει το θέμα της εξάπλωσης της ευλογιάς στα αιγοπροβάτα και τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι «η κατάσταση έχει ξεφύγει» και ζητούν άμεσα μέτρα από το Υπουργείο.

Ζητούν σύντομα, συγκεκριμένες κινήσεις και δεσμεύσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να λάβουν χρήματα που όπως υποστηρίζουν- τους οφείλονται, σε διαφορετική περίπτωση είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, όπως δηλώνουν.

Την Ομοσπονδία των αγροτών απασχόλησε και το θέμα με τους παράνομους εμβολιασμούς ζώων για την ευλογιά. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας αναφέρει ότι όποιος έχει στοιχεία για τους παράνομους εμβολιασμούς, πρέπει να τα δώσει στην δημοσιότητα και να παρέμβει ο Εισαγγελέας.

Παράλληλα επαναφέρει το αίτημα για μαζικούς επίσημους εμβολιασμούς με ευθύνη του Υπουργείου, καθώς όπως λένε, αν η ευλογιά κατέστρεψε ένα μέρος του ζωικού κεφαλαίου, τα παράνομα εμβόλια είναι αυτά που θα φέρουν το τελικό αφανισμό της κτηνοτροφίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:12 Η Πάτρα τίμησε τη μνήμη ενός θρύλου, τα αποτελέσματα στον 4ο Ημιμαραθώνιο «Τσιμιγκάτο»
17:06 «Επίθεση» του ΣΥΡΙΖΑ για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
16:57 Πάλεψε, αλλά δεν απέφυγε την ήττα η Παναχαϊκή
16:54 Ισραήλ: Ξημερώματα Δευτέρας θα απελευθερώσει η Χαμάς τους ομήρους
16:42 Συνελήφθη ένας από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους της Σκανδιναβίας!
16:34 Σπουδαία διάκριση για Καρέτσα, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στον κόσμο κάτω των 18 ετών!
16:27 Και ο Χρήστος Σουγλέρης με τον Αντώνη Κουνάβη
16:24 Ηττα στην πρεμιέρα για τα κορίτσια του Προμηθέα
16:18 Αυτός είναι ο λόγος που ξαφνικά δεν παίζει ο Ναν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό
16:11 Οι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας ζητούν αποζημιώσεις εδώ και τώρα!
16:02 Πατήσια: Το βρέφος έβαλε στο στόμα του το ναρκωτικό “μπονσάι”
15:55 Η ΝΕΠ πήγε «Πύλη Καρδιάς» και… η καρδιά μπήκε σε κίνηση! – Φωτογραφίες
15:50 Ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
15:42 Α. Παναγιωτόπουλος για Κ. Μητσοτάκη: Κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής!
15:32 Η Εθνική παίζει με τη Δανία το τελευταίο χαρτί πρόκρισης στο Μουντιάλ
15:25 Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα, στη συνέχεια θα «πετάξει» για Αίγυπτο
15:17 Yποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος: Ονειρο ήταν και πάει…
15:10 Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό: Ιεροσυλία από έναν νεαρό Ιταλό… ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
15:07 Η αποκάλυψη του Κωστόπουλου για τον γάμο της κόρης του
14:57 Ειρηνευτική Διάσκεψη: Πάει και ο Ερντογάν στην Αίγυπτο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ