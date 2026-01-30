Οι ώρες και οι ημερομηνίες για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League με την Λεβερκούζεν
Θα υποδεχτεί την γερμανική ομάδα στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
Γνωστοποιήθηκαν από την UEFA οι ώρες και οι ημέρες των αγώνων των playoffs του Champions League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Η μεγάλη επιστροφή του Νόβακ Τζόκοβιτς, στα 38 του στον τελικό του Australian Open
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την γερμανική ομάδα στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Λεβερκούζεν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.
Και τα δύο παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 22:00. Θυμίζουμε αυτός που θα περάσει θα παίξει στη φάση των «16» με την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News