Οι ώρες και οι ημερομηνίες για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League με την Λεβερκούζεν

Θα υποδεχτεί την γερμανική ομάδα στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

30 Ιαν. 2026 18:11
Pelop News

Γνωστοποιήθηκαν από την UEFA οι ώρες και οι ημέρες των αγώνων των playoffs του Champions League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την γερμανική ομάδα στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Λεβερκούζεν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Και τα δύο παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 22:00. Θυμίζουμε αυτός που θα περάσει θα παίξει στη φάση των «16» με την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου.

 

