Οι ώρες και οι ημερομηνίες για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League με την Λεβερκούζεν

Γνωστοποιήθηκαν από την UEFA οι ώρες και οι ημέρες των αγώνων των playoffs του Champions League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η μεγάλη επιστροφή του Νόβακ Τζόκοβιτς, στα 38 του στον τελικό του Australian Open

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την γερμανική ομάδα στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Λεβερκούζεν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Και τα δύο παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 22:00. Θυμίζουμε αυτός που θα περάσει θα παίξει στη φάση των «16» με την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



