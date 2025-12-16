Oι Ουκρανοί δεν θέλουν να ηττηθούν

Σε λίγες μόνο εβδομάδες ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συμπληρώσει 4 χρόνια, όταν ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, κράτησε έξι χρόνια (1939-1945). Ο Τραμπ που υποσχόταν ότι θα σταματήσει τον πόλεμο σε μια μέρα (με ένα νόμο και ένα άρθρο;). Τώρα θέλει να επιστρέψει η Ρωσία στη διεθνή σκηνή λες και δεν επιτέθηκε ποτέ και με τη σύμπραξή της να περιορίσει στη γωνία την Ευρώπη. Επιπλέον στη θέση της Δημοκρατίας να μπουν αυταρχικά καθεστώτα για αυτό και στηρίζει αντίστοιχες χώρες στην ΕΕ.

Τι λένε όμως οι ίδιοι οι Ουκρανοί για τον πόλεμο κατά της χώρας τους, που έχει καθημερινά νεκρούς αθώους πολίτες και καταστροφές υποδομών που τους αφήνουν χωρίς ρεύμα μέσα στο κρύο;

Το 75% των Ουκρανών δεν συμφωνούν στην παραχώρηση εδαφών, ενώ η πλειοψηφία δεν θέλει ούτε εκλογές σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Συνολικά, τα τρία τέταρτα των Ουκρανών απορρίπτουν το ενδεχόμενο μεγάλων παραχωρήσεων σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με έρευνα του Κιέβου, αναδεικνύοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς διαπραγματεύεται υπό την πίεση του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), έδειξε ότι το 72% των Ουκρανών είναι έτοιμοι για μια συμφωνία που θα προέβλεπε το «πάγωμα» του σημερινού μετώπου και θα περιλάμβανε κάποιους συμβιβασμούς.

Επίσης το 75% θεωρεί ότι ένα σχέδιο φιλικό προς τη Ρωσία, το οποίο θα περιλάμβανε παραχώρηση εδαφών ή περιορισμό του μεγέθους του στρατού χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, είναι «εντελώς απαράδεκτο».

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ τέλους Νοεμβρίου και μέσης Δεκεμβρίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινή γνώμη δεν μετατοπίστηκε τους τελευταίους μήνες, παρά την αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ.

Η Ουκρανία γνωρίζει ότι αν συνθηκολογήσει, η επόμενη μέρα θα έχει πάντα την απειλή μιας νέας επίθεσης από τον Πούτιν. Δεν θα είναι το τέλος του πολέμου αλλά η αρχή του επόμενου. Και οι Ευρωπαίοι το γνωρίζουν αυτό. Ενας δεν το καταλαβαίνει. Ο Τραμπ. Αν δεν είχε πάρει το μέρος του Πούτιν, αυτός θα είχε ήδη σταματήσει, αφού είχε καθηλωθεί εδαφικά έχοντας 1.000 νεκρούς την ημέρα και μεγάλη οικονομική καταστροφή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



