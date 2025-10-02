Οι περιοχές που τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα και αύριο (3/10/2025), τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα

Στους Παξούς καταγράφηκε σήμερα (2/10/2025) το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά

 

02 Οκτ. 2025 22:00
Pelop News

Ακολούθως στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτυού αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού.

Ναύπακτος: Φωτιά στο Γρίμποβο από κεραυνό! ΒΙΝΤΕΟ

Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~80%).

Αναλυτικά ο καιρός την Παρασκευή, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα. Στη δυτική Μακεδονία κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι πρόσκαιρα ισχυρά στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
Οι περιοχές που τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα και αύριο (3/10/2025), τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
