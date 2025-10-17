Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

17 Οκτ. 2025 20:48
Pelop News

Aπό τις 20 έως τις 24/10/2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), θα καταβληθούν σε 86.814 δικαιούχους, συνολικά 75.027.009,91 ευρώ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 20 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

 -από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

 Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

-21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

-40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

 
