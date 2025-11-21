Οι προειδοποιήσεις της Europol: Πώς εγκληματικά δίκτυα στρατολογούν ανήλικους μέσα από video games

Μια νέα μορφή οργανωμένου εγκλήματος, που χρησιμοποιεί τον ψηφιακό κόσμο των video games για να στρατολογήσει παιδιά, περιγράφει η Europol, προειδοποιώντας ότι το φαινόμενο έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ενιαία απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από διαδικτυακή προσέγγιση μέχρι εντολές για βία και δολοφονίες, τα δίκτυα αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε ένα περιβάλλον όπου η αστυνομία συχνά δεν έχει πρόσβαση.

Στη συνέντευξή της στο Politico και τη Welt, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η εργαλειοποίηση των παιδιών από τις εγκληματικές οργανώσεις συμβαίνει τώρα, στο ευρωπαϊκό έδαφος». Σύμφωνα με τις περιγραφές της, τα παιδιά εξαναγκάζονται να βασανίσουν ή ακόμη και να σκοτώσουν, με τις υποθέσεις να ξεφεύγουν πλέον από τα όρια των μικροπαραβάσεων. Ως πιο σοκαριστικό περιστατικό ανέφερε την εντολή που δόθηκε σε αγόρι να δολοφονήσει τη μικρότερη αδελφή του — εντολή που εκτελέστηκε.

Η ίδια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ανήλικοι να χρησιμοποιούνται ακόμη και από εχθρικά κράτη, συχνά εν αγνοία τους, για συγκέντρωση πληροφοριών σε ευαίσθητους χώρους. Παράλληλα, η Europol διαπιστώνει συνεχή αύξηση υβριδικών απειλών, διαδικτυακής απάτης, deepfake περιεχομένου και νέων μεθόδων διακίνησης ναρκωτικών, όπως η χρήση ημιβυθιζόμενων «ναρκο-υποβρυχίων».

Η στρατολόγηση μέσα από τα παιχνίδια

Όπως αναφέρεται, η διαδικασία ξεκινά μέσα από multiplayer παιχνίδια με δυνατότητα συνομιλίας. Τα εγκληματικά δίκτυα αρχικά προσεγγίζουν τα παιδιά με φαινομενικά αθώες συζητήσεις. Στη συνέχεια μεταφέρουν την επικοινωνία σε ιδιωτικά chat, όπου αναζητούν προσωπικά στοιχεία – όπως τη διεύθυνση κατοικίας. Από εκεί, η πίεση ή η δωροδοκία οδηγεί τα παιδιά σε βίαιες πράξεις, βασανισμούς, ακόμη και δολοφονίες.

Η Europol έχει καταγράψει 105 περιπτώσεις ανηλίκων που συμμετείχαν σε βίαιες πράξεις «κατά παραγγελία», συμπεριλαμβανομένων 10 συμβολαίων θανάτου. Σε κάποιες υποθέσεις, οι εγκληματίες φτάνουν στο σημείο να σκοτώσουν το κατοικίδιο ενός παιδιού για να το εκβιάσουν.

Η στρατολόγηση δεν αφορά αποκλειστικά παιδιά με δυσκολίες· στο στόχαστρο μπαίνουν και έφηβοι που απλώς ενδίδουν σε μικρές υποσχέσεις ή οικονομικά ανταλλάγματα.

Η διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ντε Μπόλε προειδοποιεί πως η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες του εγκλήματος. Οι διαδικτυακές απάτες αυξάνονται ραγδαία, ενώ τα phishing emails γίνονται όλο και πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Παράλληλα, η χρήση deepfakes περιπλέκει σημαντικά τις έρευνες.

Η ανάγκη πρόσβασης σε κρυπτογραφημένες επικοινωνίες

Η επικεφαλής της Europol επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες επιβολής νόμου χρειάζονται τη δυνατότητα πρόσβασης, με δικαστική εντολή, σε κρυπτογραφημένα μηνύματα για να διαλύσουν τα δίκτυα. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα, όπως τονίζει, «θα είμαστε τυφλοί».

Με τα εγκληματικά δίκτυα να επενδύουν συστηματικά στη στρατολόγηση ανηλίκων, η Ντε Μπόλε καταλήγει: «Αν χάσουμε τα παιδιά, χάνουμε τα πάντα. Είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

