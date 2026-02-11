Οι προσδοκίες και οι «κόκκινες» γραμμές της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Κεντρικός στόχος της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, στην Αγκυρα είναι η διατήρηση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Παρότι δεν καταγράφεται επί του παρόντος σύγκλιση απόψεων για την εκκίνηση συζητήσεων σχετικά με τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς που μπορεί να παραπεμφθεί σε διεθνή δικαιοδοσία — την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο — η ελληνική πλευρά προσβλέπει σε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και, κυρίως, στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχει καταγραφεί σημαντική μείωση της παραβατικότητας στον αέρα, ενώ η συνεργασία στο Μεταναστευτικό έχει βελτιωθεί, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση των ροών. Παράλληλα, σε εφαρμογή βρίσκεται το πρόγραμμα διευκόλυνσης της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου, ενώ ενισχύεται και το διμερές εμπόριο.

Η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αναμένεται να επιβεβαιώσει τη βούληση των δύο πλευρών για συνέχιση του διαλόγου και για αποφυγή εντάσεων.

Πριν από την έναρξη της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, καθώς και των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών, του πρέσβη Μίλτου Νικολαΐδη και του Ακίφ Τσαταγάι Κιλίτς. Στο τραπέζι θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Εκτός του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη θα συνοδεύουν τον πρωθυπουργό ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει στην Άγκυρα για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας λίγο μετά τις 14.00 ώρα Ελλάδος, και η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει στις 15.15 στο Προεδρικό Μέγαρο στην συνοικία του Μπεστεπέ όπου θα τον υποδεχθεί ο Τούρκος Πρόεδρος.

Στη συνέχεια κάθε υπουργός θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του στις 16.15 θα γίνει η διευρυμένη σύσκεψη του ΑΣΣ, θα ακολουθήσει η υπογραφή συμφωνιών ενώ μετά τις 17.30 αναμένονται οι κοινές δηλώσεις των δυο ηγετών.

Αμέσως μετά ο Τούρκος Πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

