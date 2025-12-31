Οι πρώτες εικόνες με χιονισμένα τοπία στη χώρα, θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα. Τις πρωινές ώρες σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς Τετάρτη 31/12.2025, σημειώθηκε παγετός, κατά τόπους ισχυρός, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -8,2 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όπως δήλωσε στο Orange Press Agency ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, «την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουμε σε εξέλιξη μία ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, η οποία θα ρίξει τη θερμοκρασία σημαντικά σε όλες τις περιοχές, κυρίως την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά».

Σχετικά με τα φαινόμενα που αναμένονται σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε ότι «θα έχουμε και κάποια φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια, δηλαδή βροχές και χιόνια ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο όπως στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και στην Αττική, καθώς και βροχές κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα».



Για την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, η πρόγνωση δείχνει βελτίωση του καιρού αλλά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. «Την Πρωτοχρονιά περιμένουμε σταδιακά ο καιρός να ανοίξει και να παραμείνουν κάποια φαινόμενα μόνο στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε καλό καιρό, με πολύ όμως χαμηλές θερμοκρασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά και προειδοποίησε: «Εκτιμούμε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς θα δούμε πολύ ισχυρό παγετό κυρίως σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας».

Τι να περιμένουμε στην Αττική, τι θα γίνει με το χιόνι

Ειδικότερα για την Αττική, ο κ. Λαγουβάρδος τόνισε πως «την παραμονή θα έχουμε έναν συννεφιασμένο καιρό, με κατά τόπους χιονόνερο ή και λίγο χιόνι», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν πιστεύουμε ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα, δηλαδή ότι θα προκαλέσουν προβλήματα, απλά θα δημιουργούν έτσι ένα χειμωνιάτικο σκηνικό».

Ερωτηθείς για τα βόρεια προάστια και την Πάρνηθα, επισήμανε: «Στην Πάρνηθα ήδη χιονίζει ασθενώς. Αλλά θα δούμε στα βουνά έτσι λίγα ασθενή φαινόμενα, στα βόρεια προάστια εκτιμούμε θα δούμε χιονόνερο, ίσως και πού και πού κάποια ασθενή χιονόπτωση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν περιμένουμε να υπάρχει χιονόστρωση».

Όσο για τη συνέχεια, η κακοκαιρία φαίνεται να υποχωρεί σύντομα. «Αυτό το διήμερο της ψυχρής εισβολής θα αρχίσει σιγά-σιγά να τελειώνει από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε με τη στροφή των ανέμων σε νοτιάδες, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας», κατέληξε ο κ. Λαγουβάρδος.

