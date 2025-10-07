Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Σήμερα μπορεί να νιώθεις εκτός συγχρονισμού, γι’ αυτό φρόντισε να προγραμματίσεις όσα μπορείς εκ των προτέρων. Οι επικοινωνίες μπερδεύονται εύκολα και η προσοχή σου διασπάται. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις ή κινήσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με το τετράγωνο Ερμή–Πλούτωνα, οι συζητήσεις μπορεί να πάρουν έντονη τροπή. Διοχέτευσε την ψυχική σου ενέργεια σε κάτι δημιουργικό και πάρε απόσταση από την υπερανάλυση — η μέρα ομαλοποιείται προς το τέλος της.

Ταύρος

Οι σχέσεις σου λειτουργούν σαν καθρέφτης σήμερα — μέσα από αυτές μπορείς να μάθεις πολλά, ακόμα κι αν υπάρξουν μικρές απογοητεύσεις. Απόφυγε παρορμητικές αποφάσεις ή κινήσεις που μπορεί να μετανιώσεις. Οι άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι απ’ ό,τι φαίνονται, γι’ αυτό κράτα χαμηλούς τόνους. Η ψυχική ένταση είναι έντονη· χρησιμοποίησέ τη δημιουργικά. Καθώς προχωρά η μέρα, η ενέργεια ηρεμεί και νιώθεις πιο ανάλαφρα.

Δίδυμοι

Η σύγκρουση Ερμή–Ουρανού φέρνει σύγχυση ανάμεσα στις υποχρεώσεις σου και την ανάγκη σου για ελευθερία. Απόφυγε την υπερβολική ανάλυση, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις. Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου και μην αφήνεις τις εμμονικές σκέψεις να σε κυριεύουν. Οι συναισθηματικά φορτισμένες αντιδράσεις ίσως σε κάνουν να μετανιώσεις· καλύτερα κράτησε απόσταση. Προς το τέλος της μέρας, η ισορροπία επανέρχεται.

Καρκίνος

Αλλαγές σε σχέδια ή απόψεις μπορεί να σε αποπροσανατολίσουν προσωρινά. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και εξήγησε στους γύρω σου αν χρειάζεσαι χρόνο για τον εαυτό σου. Η σαφήνεια λείπει, γι’ αυτό απόφυγε τις υπερβολικές αντιδράσεις. Η δύναμή σου σήμερα βρίσκεται στη διαχείριση των συναισθημάτων σου — όχι στον έλεγχο των άλλων.

Λέων

Οι όψεις του Ερμή προκαλούν νευρικότητα και παρανοήσεις στις σχέσεις. Απόφυγε συζητήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ένταση. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για παράπονα ή συμβουλές· κράτησε αποστάσεις και εστίασε στην ανεξαρτησία σου. Με λίγη υπομονή, τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν.

Παρθένος

Μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις, όμως μέσα από αυτές θα κατανοήσεις βαθύτερα τον εαυτό σου. Μην πιέζεις καταστάσεις ούτε τον εαυτό σου για άμεσες απαντήσεις. Απόφυγε την υπερβολική ανησυχία και διοχέτευσε την ένταση σε κάτι πρακτικό. Σήμερα μπορείς να δεις καθαρά τι χρειάζεται αλλαγή ή βελτίωση.

Ζυγός

Η λήψη αποφάσεων δυσκολεύει λόγω πίεσης ή κόπωσης. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις, ιδιαίτερα σε οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα. Μείνε μακριά από ακρότητες και αναζήτησε ισορροπία. Αν νιώθεις παραμελημένος/η, εστίασε στο να ενδυναμώσεις εσωτερικά. Προς το τέλος της μέρας, οι εντάσεις υποχωρούν και επανέρχεται η ηρεμία.

Σκορπιός

Η μέρα είναι απρόβλεπτη και η ευελιξία απαραίτητη. Ο Ερμής στο ζώδιό σου προκαλεί έντονες σκέψεις ή ανησυχίες. Απόφυγε την εμμονή σε ό,τι δεν μπορείς να αλλάξεις και εστίασε σε αυτά που ελέγχεις. Μάθε να αφήνεις πίσω σου ό,τι δεν λειτουργεί — μόνο έτσι ανοίγεις χώρο για κάτι καλύτερο.

Τοξότης

Οι επικοινωνίες είναι μπερδεμένες, γι’ αυτό προτίμησε να παρατηρείς αντί να μιλάς πολύ. Απόφυγε παρορμητικές αποφάσεις και σχόλια. Οι σκέψεις σου μπορεί να είναι ακραίες, οπότε μείνε ψύχραιμος/η και περίμενε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η ηρεμία είναι η καλύτερη στρατηγική σου σήμερα.

Αιγόκερως

Οι περισπασμοί και οι ανατροπές μπορεί να χαλάσουν το πρόγραμμά σου, αλλά με λίγη ευελιξία θα τα καταφέρεις. Μην πιέζεις καταστάσεις και μην βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Οι συζητήσεις ενδέχεται να είναι φορτισμένες, οπότε μείνε ψύχραιμος/η και απόφυγε την ένταση. Όσο περνά η μέρα, η σκέψη σου καθαρίζει.

Υδροχόος

Η ενέργειά σου είναι διάσπαρτη, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Απόφυγε την υπερβολική ανάλυση ή την ανησυχία για τη γνώμη των άλλων. Αν νιώσεις εκτός ελέγχου, εστίασε στην αυτοπειθαρχία και σε μικρά βήματα βελτίωσης. Η ηρεμία επιστρέφει όσο προχωρά η μέρα.

Ιχθύες

Οι όψεις του Ερμή φέρνουν παρεξηγήσεις και αμφιβολίες. Μην αφήσεις το άγχος να σε οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις. Η υπερσκέψη κουράζει· προτίμησε να αντιμετωπίζεις τα θέματα σταδιακά. Απόφυγε τις υπερβολές και εστίασε στην απλότητα — η καθαρότητα και η ψυχική γαλήνη θα έρθουν προς το βράδυ.

