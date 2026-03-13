Πώς θα είναι η μέρα σου σήμερα που είναι Παρασκευή και 13 Μαρτίου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η Σελήνη περνά την ημέρα στον δέκατο ηλιακό σου οίκο, τον τομέα των ευθυνών και των στόχων. Η διέλευση αυτή σε ενθαρρύνει να θέσεις προτεραιότητες και να οργανώσεις τα σχέδιά σου, παρότι πολλά συμβαίνουν στον εσωτερικό σου κόσμο. Ο Άρης ευθυγραμμίζεται με τον Βόρειο Δεσμό και σε ωθεί να αναζητήσεις ηρεμία, ανανέωση και προσωπική θεραπεία. Καθώς προχωρά η μέρα, οι ηγετικές σου ικανότητες γίνονται πιο εμφανείς.

Ταύρος

Οι πολλές επιλογές μπορεί να σε μπερδέψουν νωρίς σήμερα, καθώς η Σελήνη βρίσκεται σε αντίθεση με τον Δία. Η επιθυμία για νέες εμπειρίες είναι έντονη, όμως είναι καλύτερο να αποφύγεις τις υπερβολές. Προσπάθησε να απελευθερωθείς από την ένταση και να κινηθείς πιο ισορροπημένα. Καθώς προχωρά η μέρα, μια επαφή ή μια συζήτηση μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σου και να σου δώσει αισιοδοξία.

Δίδυμοι

Η Σελήνη κινείται σήμερα στον όγδοο ηλιακό σου οίκο και σε ωθεί να έρθεις πιο κοντά στα βαθύτερα συναισθήματά σου. Ίσως νιώσεις μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη για ένταση και την ανάγκη για απλότητα. Όσο πιο γρήγορα βρεις ισορροπία, τόσο καλύτερη θα γίνει η διάθεσή σου. Αργότερα, η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα σε βοηθούν να προχωρήσεις επαγγελματικά.

Καρκίνος

Η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για καλύτερη κατανόηση των σχέσεων και των αναγκών σου. Νωρίς μπορεί να υπάρξει μια μικρή σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη για συντροφικότητα και στην επιθυμία για ανεξαρτησία. Ωστόσο, η επαφή με άλλους μπορεί να σου δώσει έμπνευση και νέα οπτική. Καθώς περνά η μέρα, η συνεργασία γίνεται πιο εύκολη και η κοινωνική σου ζωή αποκτά μεγαλύτερη ζωντάνια.

Λέων

Οι επιρροές της ημέρας σε καλούν να δεις μια κατάσταση πιο αντικειμενικά. Υπάρχει τάση για υπερβολές ή προσδοκίες που μπορεί να επηρεάσουν τη διάθεσή σου, όμως με πρακτική σκέψη μπορείς να ισορροπήσεις τα πράγματα. Η Σελήνη σε ωθεί να ασχοληθείς με λεπτομέρειες και εκκρεμότητες. Αργότερα νιώθεις μεγαλύτερη εσωτερική δύναμη και επιθυμία να πάρεις τον έλεγχο της ζωής σου.

Παρθένος

Νωρίς σήμερα μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση ανησυχίας ή εσωτερικής πίεσης. Αντί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, είναι προτιμότερο να χαλαρώσεις και να αποφορτιστείς. Η Σελήνη στον τομέα της χαράς σε καλεί να δώσεις χώρο στη δημιουργικότητα και στην προσωπική έκφραση. Καθώς προχωρά η μέρα, η αυτοπεποίθηση αυξάνεται και μια επαφή μπορεί να σε ενθαρρύνει σημαντικά.

Ζυγός

Η Σελήνη στον τέταρτο ηλιακό σου οίκο σε καλεί να δώσεις περισσότερη σημασία στην προσωπική σου ηρεμία και στο σπίτι. Νωρίς ίσως δυσκολευτείς να χαλαρώσεις, καθώς άλλες υποχρεώσεις σε απασχολούν. Ωστόσο, η ισορροπία θα έρθει αν επιτρέψεις στον εαυτό σου λίγη ξεκούραση. Οι επαφές και οι νέες ιδέες μπορούν να βοηθήσουν να βελτιώσεις την καθημερινότητα και τις συνήθειές σου.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον τομέα της επικοινωνίας αυξάνει την περιέργεια και την ανάγκη για επαφές. Μπορεί να αισθάνεσαι δραστήριος/α, αλλά νωρίς ίσως δυσκολευτείς να συγκεντρωθείς. Καθώς περνά η μέρα, η ενέργεια γίνεται πιο σταθερή και ευνοεί συζητήσεις, συναντήσεις και ανταλλαγή ιδεών. Μια έμπνευση ή μια επαφή μπορεί να σε οδηγήσει πιο κοντά σε δημιουργικούς ή ρομαντικούς στόχους.

Τοξότης

Η Σελήνη στον δεύτερο ηλιακό σου οίκο σε βοηθά να σταθεροποιήσεις τα συναισθήματά σου και να εστιάσεις σε πρακτικά ζητήματα. Νωρίς μπορεί να υπάρξει κάποια απογοήτευση ή αναποφασιστικότητα σχετικά με τον τρόπο δράσης σου. Καθώς προχωρά η μέρα, βρίσκεις μεγαλύτερη σιγουριά. Η προσοχή στην οικογενειακή ζωή και στη δημιουργία σταθερών βάσεων ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη δύναμή σου.

Αιγόκερως

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου μπορεί να υπάρξει κάποια ένταση νωρίς, ιδιαίτερα αν οι απαιτήσεις των άλλων σου φαίνονται υπερβολικές. Προσπάθησε να αποφύγεις τις υπερβολές και να κρατήσεις ισορροπία. Καθώς περνά η μέρα, ο προσωπικός σου μαγνητισμός γίνεται πιο έντονος. Οι ιδέες και ο τρόπος επικοινωνίας σου μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά σε νέες ευκαιρίες και ενδιαφέρουσες γνωριμίες.

Υδροχόος

Η Σελήνη κινείται στον τομέα της ιδιωτικότητας σου και σε καλεί να ξεκουραστείς ή να αποστασιοποιηθείς από έντονους ρυθμούς. Παρότι η καθημερινότητα σε τραβά προς υποχρεώσεις, χρειάζεσαι χρόνο για ανανέωση. Καθώς προχωρά η μέρα, η ενέργεια γίνεται πιο ήρεμη και ευνοεί σκέψεις γύρω από τα οικονομικά ή τους πόρους σου. Η σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων σου ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου.

Ιχθύες

Η συνάντηση του Άρη με τον Βόρειο Δεσμό στο ζώδιό σου ενισχύει το θάρρος και την ανάγκη να εμπιστευτείς το ένστικτό σου. Μπορεί να εμφανιστούν πρόσωπα ή πληροφορίες που σε καθοδηγούν προς μια σημαντική κατεύθυνση. Η Σελήνη στον τομέα των στόχων και των φίλων σε ωθεί να σκεφτείς τα όνειρά σου. Καθώς περνά η μέρα, βρίσκεις ευκολότερα λύσεις και αποφεύγεις τις υπερβολές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



