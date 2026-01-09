Οι σχολές στην Ελλάδα που δίνουν πτυχίο και μεταπτυχιακό μαζι

Στον σύγχρονο ακαδημαϊκό κόσμο, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται προγράμματα σπουδών που αλλάζουν τον παραδοσιακό διαχωρισμό ανάμεσα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ένα από αυτά είναι τα λεγόμενα “Integrated Master” ή «ενσωματωμένο μεταπτυχιακό» πρόγραμμα με την απόκτηση του βασικού πτυχίου. Αλλά τι σημαίνει ακριβώς αυτό;

Απλά, όταν αποφοιτάς από ένα τέτοιο πρόγραμμα, δεν αποκτάς μόνο τον κλασικό πτυχίο bachelor, αλλά και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών χωρίς να χρειαστεί να παρακολουθήσεις ξεχωριστά μεταπτυχιακά μαθήματα ή να εκπονήσεις διπλωματική στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού.

Το πλεονέκτημα είναι διπλό: εξοικονομείς χρόνο και χρήμα, ενώ η μόρφωση σου αναγνωρίζεται σε υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της ακαδημαϊκής σου πορείας.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Τα Integrated Master είναι κυρίως 5ετή τμήματα, όπου η κανονική διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει μαθήματα τόσο προπτυχιακού όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι φοιτητές ολοκληρώνουν το πτυχίο τους, όπως κάθε bachelor, αλλά ταυτόχρονα αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σε βάθος, αντίστοιχες με αυτές ενός master. Αυτό σημαίνει ότι μόλις αποφοιτήσουν, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας ή μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς να χρειάζεται επιπλέον τίτλος.

Γιατί είναι σημαντικό

Η αξία ενός Integrated Master είναι μεγάλη, ειδικά σε επαγγέλματα ή τομείς όπου ο υψηλός ακαδημαϊκός τίτλος μετράει από την πρώτη στιγμή, όπως η μηχανική, οι φυσικές επιστήμες, η πληροφορική, η νομική ή ορισμένες κατευθύνσεις της οικονομίας. Επιπλέον, δίνει στους φοιτητές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, καθώς διαθέτουν απόφοιτους με πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση και δεξιότητες σε βάθος.

Τι πρέπει να προσέξεις

Παρά τα πλεονεκτήματα, τα Integrated Master προγράμματα απαιτούν συνέπεια και προγραμματισμό. Η διάρκεια είναι μεγαλύτερη από ένα κανονικό bachelor (συνήθως 5 χρόνια αντί για 4), ενώ η ένταση των σπουδών αυξάνεται καθώς περιλαμβάνει και προχωρημένο επίπεδο μαθημάτων.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση τους παρέχει πτυχίο + μεταπτυχιακό σε μία ενιαία πορεία, κάτι που παραδοσιακά θα απαιτούσε 1–2 χρόνια επιπλέον σπουδών.

Με λίγα λόγια, τα Integrated Master είναι η λύση για όσους θέλουν να αποκτήσουν προηγμένη εκπαίδευση χωρίς επιπλέον χρόνο και κόστος, ξεκινώντας από το πρώτο έτος του προπτυχιακού τους προγράμματος και φτάνοντας σε επίπεδο master με το πτυχίο τους.

Στην Ελλάδα, για το μηχανογραφικό του 2026, περίπου 100 τμήματα ΑΕΙ παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Οι φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν σε αυτά τα τμήματα ολοκληρώνουν ένα πρόγραμμα τουλάχιστον 10 εξαμήνων (δηλαδή 5 ακαδημαϊκών ετών), καλύπτοντας 300 ECTS και εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική εργασία διάρκειας ενός εξαμήνου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τόσο το πτυχίο όσο και τον μεταπτυχιακό τίτλο, γεγονός που τους δίνει προβάδισμα σε αγορές εργασίας και περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

Η θεσμική βάση για τα Integrated Master καθορίζεται από το άρθρο 78 του νόμου 4957/2022 και τις παραγράφους 3–5 του άρθρου 46 του νόμου 4485/2017, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις διάρκειας σπουδών, πιστωτικών μονάδων (ECTS) και εργασιών.

Παρακάτω το eduguide παρουσιάζει αναλυτικά τα τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ που παρέχουν Integrated Master για το 2026, ανά Πανεπιστήμιο:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μουσικών Σπουδών, Πολιτικών Μηχανικών, Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Βιοτεχνολογίας, Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Μουσικών Σπουδών, Φαρμακευτικής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Γεωπονίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών,

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Γεωπονίας, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μουσικών Σπουδών, Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Μηχανικών, Πληροφορικής και Υπολογιστών, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γεωπονίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας, Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Γεωπονίας, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μουσικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών

Πολυτεχνείο Κρήτης

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Γιατί είναι σημαντικό;

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν ένα Integrated Master αποκτούν ένα πτυχίο που ισοδυναμεί ταυτόχρονα με μεταπτυχιακό, γεγονός που τους ανοίγει πόρτες σε διεθνείς αγορές εργασίας, δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα για υποτροφίες, διδακτορικά ή εξειδικευμένα προγράμματα και τους απαλλάσσει από την ανάγκη να ακολουθήσουν ξεχωριστό μεταπτυχιακό μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών.

Αυτή η μορφή σπουδών αποτελεί πλέον μια από τις πιο «δυνατές» επιλογές για όσους θέλουν να συνδυάσουν γνώση, εξειδίκευση και χρόνο σε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ.

