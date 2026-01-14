Οι ΣΦήγΚΕΣ «βάφουν» ξανθό το Πάνθεον με μια απολαυστική θεατρική ανατροπή

Με χιούμορ, ρυθμό και δημιουργική φαντασία, οι ΣΦήγΚΕΣ ανεβάζουν στο Θέατρο Πάνθεον μια ανατρεπτική θεατρική διασκευή της θρυλικής κωμωδίας «Μερικοί το προτιμούν καυτό», δίνοντας στο κλασικό έργο… ξανθό χαρακτήρα.

Οι ΣΦήγΚΕΣ «βάφουν» ξανθό το Πάνθεον με μια απολαυστική θεατρική ανατροπή
14 Ιαν. 2026 13:17
Pelop News

Μια παράσταση δεν γεννιέται μόνο στη σκηνή. Γεννιέται στις πρόβες, στα κείμενα που ξαναγράφονται, στα κοστούμια που «μιλούν», στον ρυθμό που χτίζεται βήμα-βήμα. Το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό», που ετοιμάζονται να παρουσιάσουν  οι ΣΦήγΚΕΣ στο Θέατρο «Πάνθεον», είναι το αποτέλεσμα μιας κεφάτης και ταλαντούχας ομάδας Πατρινών που δουλεύει με κοινό παρονομαστή το χιούμορ, τη φαντασία και τη θεατρική τόλμη.

Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βικτωρία Αγγελοπούλου, με ξεκάθαρη αίσθηση ρυθμού, παιχνιδιάρικη διάθεση και βαθιά αγάπη για το κλασικό υλικό, τη θρυλική κωμωδία «Μερικοί το προτιμούν καυτό», από όπου και αντλήθηκε η έμπνευση. Η σκηνική της «ανάγνωση» μετατρέπει μια από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες όλων των εποχών σε ένα ζωντανό θεατρικό σύμπαν, όπου η μεταμφίεση, η παρεξήγηση και η μουσική λειτουργούν ως βασικοί δραματουργικοί μηχανισμοί.

Στο κείμενο, οι χαρακτηριστικές παρεμβάσεις του Κωνσταντίνου Μάγνη προσθέτουν φρεσκάδα και σύγχρονο χιούμορ, ενισχύοντας τον θεατρικό παλμό της παράστασης.

Γύρω από αυτόν τον πυρήνα, στήνεται μια δημιουργική ομάδα που δουλεύει με συνέπεια, κέφι, μπρίο και φαντασία, από τη σκηνική εικόνα μέχρι την κίνηση, τη μουσική και τους φωτισμούς, δημιουργώντας ένα απίθανο αποτέλεσμα,  το οποίο αναμένεται να σκορπίσει ξεκαρδιστικό γέλιο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ:ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΈΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ:  ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ:   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣH – PROM  VIDEO: NOISE BOX  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ:  ΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΡΑΦΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ: ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΛΟΙ

ΤΖΟ-ΖΟΖΕΦΙΝ: ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΑΚ-ΔΑΦΝΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΥΓΚΑΡ: ΡΕΤΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘΡΙΝ: ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

ΜΠΙΣΤΟΚ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΜΠΙΖΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΛΟΣ

ΜΑΦΙΟΖΟΙ:

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ

ΑΛΑΝΙΑ:

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ:

ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ

ΜΑΙΡΗ –ΛΟ: ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΛΕΛΑΡΗ

ΛΟΥΣΥ: ΜΑΝΤΩ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΛΗ

ΝΤΟΛΟΡΕΣ: ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

 

ΧΟΡΟΣ:

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΟΝΕΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙΣΚΟΠΑΚΗ

ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΕΜΙΡΗ

ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ

ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ

Το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» ανεβαίνει στο Θέατρο «Πάνθεον» από τις 5 Φεβρουαρίου. Μια παράσταση όπου τίποτα δεν είναι τυχαίο.  Ούτε το χρώμα!

Γιατί, όταν το κλασικό συναντά τη θεατρική τόλμη,
το αποτέλεσμα… φοριέται ξανθό.

 

