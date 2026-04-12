Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πως θα είναι η Κυριακή του Πάσχα; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η μέρα φέρνει χαρά, ζωντάνια και διάθεση για γιορτή. Νιώθεις πιο ανοιχτός/η και έτοιμος/η να απολαύσεις στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Η ενέργειά σου είναι δυναμική και μεταδοτική, κάνοντάς σε το επίκεντρο της παρέας. Ευκαιρίες για γέλιο και όμορφες συζητήσεις δεν λείπουν. Η ατμόσφαιρα σε γεμίζει αισιοδοξία και σε βοηθά να αφήσεις πίσω άγχη. Είναι ιδανική στιγμή να ζήσεις το παρόν με πάθος και χαρά.

Ταύρος

Η μέρα σε καλεί να απολαύσεις τις απλές χαρές της ζωής, το καλό φαγητό και την παρέα. Νιώθεις γαλήνη και συναισθηματική πληρότητα κοντά σε δικούς σου ανθρώπους. Η διάθεσή σου είναι ζεστή και γενναιόδωρη. Μπορείς να χαλαρώσεις και να γεμίσεις ενέργεια. Το κλίμα της ημέρας σε βοηθά να νιώσεις ευγνωμοσύνη για όσα έχεις και να μοιραστείς όμορφες στιγμές.

Δίδυμοι

Η Κυριακή του Πάσχα σε βρίσκει κοινωνικό/η και επικοινωνιακό/η. Οι συζητήσεις είναι χαρούμενες και γεμάτες ζωντάνια, ενώ μπορεί να φέρουν και ευχάριστες εκπλήξεις. Απολαμβάνεις την παρέα και δίνεις ζωντάνια σε κάθε συνάντηση. Η διάθεσή σου είναι ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη. Είναι μια υπέροχη στιγμή να γελάσεις, να ανταλλάξεις ιδέες και να συνδεθείς ουσιαστικά με τους γύρω σου.

Καρκίνος

Η μέρα έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο και σε γεμίζει αγάπη. Η οικογένεια και οι κοντινοί άνθρωποι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Νιώθεις την ανάγκη να φροντίσεις και να μοιραστείς. Η ζεστασιά της ημέρας σε ηρεμεί και σε γεμίζει ασφάλεια. Είναι μια στιγμή για να εκφράσεις συναισθήματα, να συγχωρήσεις και να απολαύσεις την οικειότητα και τη χαρά των αγαπημένων σου.

Λέων

Η μέρα σου ταιριάζει απόλυτα, καθώς φέρνει χαρά, γιορτή και κοινωνική ζωντάνια. Νιώθεις στο στοιχείο σου και απολαμβάνεις να βρίσκεσαι στο επίκεντρο. Οι επαφές είναι θερμές και γεμάτες θετική ενέργεια. Η διάθεσή σου ανεβάζει και τους άλλους. Είναι ιδανική στιγμή να διασκεδάσεις, να εκφραστείς και να δημιουργήσεις όμορφες αναμνήσεις με ανθρώπους που αγαπάς.

Παρθένος

Η μέρα σε βοηθά να χαλαρώσεις και να αφήσεις πίσω την πίεση της καθημερινότητας. Απολαμβάνεις ήρεμες στιγμές με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις άνετα. Η διάθεσή σου είναι γλυκιά και πιο εκφραστική από το συνηθισμένο. Μπορείς να βρεις χαρά σε απλά πράγματα. Το κλίμα της ημέρας σε βοηθά να νιώσεις ισορροπία και εσωτερική ηρεμία.

Ζυγός

Η Κυριακή του Πάσχα σε βρίσκει κοινωνικό/η και γεμάτο/η καλή διάθεση. Οι σχέσεις είναι στο επίκεντρο και απολαμβάνεις την αρμονία με τους άλλους. Οι στιγμές είναι ευχάριστες και γεμάτες χαμόγελα. Νιώθεις την ανάγκη να μοιραστείς και να συνδεθείς. Η ατμόσφαιρα σε γεμίζει αισιοδοξία και σε βοηθά να δημιουργήσεις όμορφες και ισορροπημένες στιγμές.

Σκορπιός

Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και αγαπάς. Παρότι παραμένεις εσωτερικ/η, νιώθεις έντονα τη ζεστασιά της ημέρας. Οι σχέσεις αποκτούν βάθος και ουσία. Μπορείς να αφήσεις πίσω εντάσεις και να νιώσεις ανακούφιση. Το κλίμα του Πάσχα σε βοηθά να χαλαρώσεις, να συγχωρήσεις και να απολαύσεις την αγάπη γύρω σου.

Τοξότης

Η μέρα σε γεμίζει αισιοδοξία και διάθεση για γιορτή. Απολαμβάνεις την παρέα, τις εξόδους και τις χαρούμενες στιγμές. Η ενέργειά σου είναι θετική και μεταδοτική. Μπορεί να προκύψουν ευχάριστες εκπλήξεις ή νέες γνωριμίες. Το κλίμα σε βοηθά να δεις τη ζωή πιο φωτεινά και να μοιραστείς γέλιο και όμορφες εμπειρίες με τους άλλους.

Αιγόκερως

Η μέρα σε καλεί να αφήσεις στην άκρη υποχρεώσεις και να χαλαρώσεις. Η επαφή με αγαπημένα πρόσωπα σε γεμίζει ηρεμία και χαρά. Νιώθεις την ανάγκη για απλότητα και ουσία. Οι στιγμές είναι ήρεμες αλλά γεμάτες νόημα. Το κλίμα της ημέρας σε βοηθά να επανασυνδεθείς με όσα έχουν πραγματική αξία και να απολαύσεις τη γαλήνη.

Υδροχόος

Η μέρα φέρνει κοινωνικότητα και ευχάριστες στιγμές με φίλους και γνωστούς. Απολαμβάνεις τις διαφορετικές παρέες και τις ζωντανές συζητήσεις. Η διάθεσή σου είναι ανάλαφρη και δημιουργική. Νιώθεις ελευθερία και χαρά. Το κλίμα σε βοηθά να εκφραστείς αυθεντικά και να μοιραστείς όμορφες εμπειρίες με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν.

Ιχθύες

Η Κυριακή του Πάσχα σε γεμίζει συναίσθημα, τρυφερότητα και αγάπη. Νιώθεις πιο κοντά στους ανθρώπους σου και εκφράζεσαι με ευαισθησία. Οι στιγμές έχουν βάθος και ουσία. Μπορείς να χαρείς μικρές αλλά σημαντικές στιγμές. Το κλίμα της ημέρας σε βοηθά να αφήσεις πίσω άγχη και να γεμίσεις εσωτερική γαλήνη και αισιοδοξία.

