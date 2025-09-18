Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριος

Οι συζητήσεις με φίλους ή ομάδες είναι ευχάριστες σήμερα. Ο Ερμής περνά στον τομέα των σχέσεων και σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα φέρνει σύγχυση ή αποστασιοποίηση. Δώσε χρόνο πριν καταλήξεις σε συμπέρασμα και απόφυγε απαντήσεις που μπορεί να μπερδέψουν. Παρ’ όλα αυτά, η μέρα ευνοεί νέες ιδέες και δημιουργική σκέψη αν έχεις χώρο και ελευθερία.

Ταύρος

Η αντίθεση Ερμή –Ποσειδώνα σε ωθεί να βλέπεις τα πράγματα μέσα από ευσεβείς πόθους. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και συντομεύσεις. Το μυαλό περιπλανιέται, αλλά μπορεί να φέρει και έμπνευση αν βρεις χώρο για στοχασμό. Επιδίωξε ισορροπία ανάμεσα σε εργασία και ξεκούραση.

Δίδυμοι

Η μέρα φέρνει μπερδεμένα μηνύματα και χρειάζεται διπλός έλεγχος. Απόφυγε να βασίζεσαι σε όσα βλέπεις τώρα. Βρες ακίνδυνους τρόπους να τροφοδοτήσεις τη φαντασία σου χωρίς να χάσεις τον στόχο σου. Αργότερα ίσως σκεφτείς κάτι πρωτοποριακό.

Καρκίνος

Μια ιδέα ή έργο σε γοητεύει, αλλά η επικοινωνία μπορεί να παρερμηνευθεί. Η αβεβαιότητα στους στόχους επηρεάζει την απόλαυση της στιγμής. Πάρε χρόνο πριν αποφασίσεις και αναζήτησε έμπνευση από έμπιστα άτομα. Αργότερα η ενημέρωση ή μια συζήτηση θα σε απελευθερώσει.

Λέων

Η φαντασία δουλεύει υπερωρίες. Ο Ερμής στον τομέα επικοινωνίας σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα δυσκολεύει τη συγκέντρωση και τα σίγουρα συμπεράσματα. Άφησε τη φαντασία ελεύθερη στον σωστό χρόνο και χώρο. Καθώς προχωρά η μέρα, ευνοούνται θετικές και καινοτόμες σκέψεις και συναρπαστικά θέματα.

Παρθένος

Η αντίθεση Ερμή –Ποσειδώνα θολώνει τα πράγματα• πρόσεχε έξοδα, δανεισμό και υπερβολικές δεσμεύσεις. Έλεγξε λεπτομέρειες και δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, η φαντασία μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες. Αργότερα εξετάζεις ασυνήθιστες ιδέες που απελευθερώνουν χρόνο και σε κάνουν πιο αισιόδοξο/η.

Ζυγός

Ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου φέρνοντας καθαρότερη σκέψη, αλλά η αντίθεση με τον Ποσειδώνα θολώνει σχέσεις. Απόφυγε παρεξηγήσεις και ασαφή λόγια. Στήριξε τον εαυτό σου και άσε χρόνο πριν μιλήσεις. Αργότερα επικοινωνείς πιο ελεύθερα και με θάρρος.

Σκορπιός

Ο Ερμής στον δωδέκατο οίκο σου σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπερδεύει την κρίση. Απόφυγε κακή επικοινωνία και κράτησε διακριτικότητα. Παράλληλα, μπορεί να έρθει μια έμπνευση. Αργότερα νέα και ιδέες σε ανοίγουν σε νέες έννοιες και ανακαλύψεις.

Τοξότης

Η αντίθεση Ερμή –Ποσειδώνα ανοίγει το μυαλό σου σε νέες δυνατότητες αλλά φέρνει παρεξηγήσεις με φίλους. Απόφυγε αποφάσεις και δώσε χρόνο. Αργότερα εκφράζεσαι πιο εύκολα και συνεργάζεσαι δημιουργικά.

Αιγόκερως

Η μέρα εμπνέει αλλά θολώνει. Απόφυγε σημαντικές αποφάσεις τώρα• οι ευσεβείς πόθοι παραμορφώνουν την αντίληψη. Δώσε χρόνο πριν συμπεράνεις, ειδικά σε θέματα οικογένειας και προσωπικής ζωής. Αργότερα είναι το κλίμα ιδανικό για εξερεύνηση νέων ιδεών και πρακτικών βελτιώσεων.

Υδροχόος

Οι διελεύσεις προσφέρουν αποστασιοποίηση από βαριές υποχρεώσεις, αλλά φέρνουν αυταπάτη και ασάφεια στις πληροφορίες. Διατήρησε τα πράγματα δημιουργικά και ελεύθερα και διψάς για νέες ιδέες. Αργότερα η παιχνιδιάρικη ενέργεια σε κάνει να απολαύσεις περισσότερο τη μέρα.

Ιχθύες

Η φαντασία σου στα οικονομικά και τις πρακτικές υποθέσεις είναι δυνατή αλλά ίσως λείπουν στοιχεία. Η αβεβαιότητα σε βαραίνει• οργάνωσε σκέψεις και δώσε χώρο στη διαίσθηση πριν προχωρήσεις. Αργότερα μπορεί να απελευθερωθείς από το βάρος, να ξεκαθαρίσεις την ατμόσφαιρα και να νιώσεις ανακούφιση.

