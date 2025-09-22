Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η μέρα ξεκινά δυναμικά, με υποχρεώσεις αλλά και ευκαιρίες. Στη δουλειά μπορείς να αναδείξεις τις ικανότητές σου, αρκεί να κινηθείς οργανωμένα και να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις. Στα οικονομικά, μικρές ειδήσεις σε βοηθούν να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες. Στα ερωτικά, μια συζήτηση ή γνωριμία σου αλλάζει διάθεση.

Ταύρος

Σήμερα αναζητάς σταθερότητα και ασφάλεια, κάτι που σταδιακά επιτυγχάνεις. Τα επαγγελματικά σχέδια μπαίνουν σε καλύτερη σειρά και μπορεί να λάβεις στήριξη από άτομο κύρους. Οικονομικά, μια μικρή βελτίωση ανεβάζει τη διάθεσή σου. Στα αισθηματικά δείξε ευελιξία και υπομονή, γιατί δεν αποκλείονται απρόβλεπτες αντιδράσεις.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί και σήμερα ξεχωρίζει. Μπορείς να προωθήσεις επαφές, συμφωνίες ή συνεργασίες που ως τώρα καθυστερούσαν. Στα οικονομικά, έλεγξε τις λεπτομέρειες πριν υπογράψεις οτιδήποτε. Στα προσωπικά, μια συζήτηση ξεκαθαρίζει το τοπίο και φέρνει περισσότερη κατανόηση.

Καρκίνος

Η μέρα σε καλεί να εστιάσεις σε οικονομικά και πρακτικά θέματα. Είναι καλή στιγμή να τακτοποιήσεις λογαριασμούς ή να οργανώσεις την καθημερινότητά σου. Στη δουλειά πρόσεξε τον τρόπο που επικοινωνείς, ώστε να αποφύγεις παρεξηγήσεις. Στα ερωτικά χρειάζεται να είσαι πιο ανοιχτός/ή και ειλικρινής, για να μην υπάρξουν εντάσεις.

Λέων

Η Δευτέρα σού δίνει ώθηση για νέα ξεκινήματα, ιδίως σε προσωπικά σχέδια. Στη δουλειά μπορείς να κινηθείς δυναμικά, αρκεί να συνεργαστείς με τους άλλους. Στα οικονομικά απόφυγε περιττά έξοδα. Στα προσωπικά, μια ευχάριστη συνάντηση ή μήνυμα σε ανεβάζει ψυχολογικά.

Παρθένος

Η ενέργεια της χθεσινής έκλειψης εξακολουθεί να σε επηρεάζει, κάνοντάς σε πιο αναστοχαστικό/ή. Είναι σημαντικό να προχωρήσεις με προσοχή στις αποφάσεις σου και να ξεκουραστείς, αν το έχεις ανάγκη. Στη δουλειά κράτησε πρόγραμμα για να αποφύγεις το άγχος. Στα αισθηματικά, σκέψου τι πραγματικά ζητάς από μια σχέση.

Ζυγός

Η μέρα φέρνει εξελίξεις στα επαγγελματικά και νέες ιδέες που μπορείς να αξιοποιήσεις. Οι συνεργασίες απαιτούν ισορροπία και ειλικρίνεια. Στα οικονομικά χρειάζεται προσοχή σε βιαστικές κινήσεις. Στα προσωπικά, απόφυγε την ένταση και φρόντισε να διατηρήσεις αρμονία.

Σκορπιός

Ευνοϊκή μέρα για να προωθήσεις στόχους και επιθυμίες. Μια συζήτηση στη δουλειά μπορεί να σου ανοίξει νέους δρόμους. Στα οικονομικά δείξε σύνεση σε επενδύσεις ή αγορές. Στα ερωτικά, μυστικά αισθήματα ή σκέψεις έρχονται στην επιφάνεια και φέρνουν εξελίξεις.

Τοξότης

Η διάθεσή σου είναι δημιουργική αλλά και ανήσυχη. Κινήσου μεθοδικά για να δεις τα σχέδιά σου να προχωρούν. Στα οικονομικά χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Στα ερωτικά, μια νέα γνωριμία ή μια συζήτηση σε ανανεώνει και ανοίγει νέες προοπτικές.

Αιγόκερως

Σήμερα βλέπεις πιο καθαρά τις προοπτικές σου και μπορείς να κάνεις συμφωνίες ή κινήσεις που σε σταθεροποιούν. Στα οικονομικά είναι καλή στιγμή για οργάνωση και αποπληρωμές. Στη δουλειά προτίμησε συνεργασίες με ανθρώπους που σε στηρίζουν. Στα προσωπικά, δείξε κατανόηση για να διατηρήσεις την αρμονία.

Υδροχόος

Η Δευτέρα ανοίγει δρόμους για νέες συνεργασίες και επαφές με προοπτική. Ιδέες που έμοιαζαν δύσκολες τώρα αποκτούν σχήμα. Στα οικονομικά απόφυγε βιαστικές δεσμεύσεις. Στα ερωτικά, απόλαυσε τη στιγμή και άφησε χώρο για εκπλήξεις.

Ιχθύες

Η μέρα σε καλεί να τακτοποιήσεις καθημερινές υποθέσεις και να κλείσεις εκκρεμότητες. Με λίγη υπομονή, βρίσκεις λύσεις εκεί που δεν το περιμένεις. Στα οικονομικά δείξε σύνεση. Στα αισθηματικά, φρόντισε η επικοινωνία σου να είναι ξεκάθαρη, ώστε να χτιστεί εμπιστοσύνη.

