Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Οι προκλήσεις της ημέρας σε καλούν να επιβραδύνεις και να αφουγκραστείς τις επιθυμίες σου πριν δράσεις. Απόφυγε καταστάσεις ή ανθρώπους που σε εξαντλούν και προτίμησε δημιουργικές αντί για πρακτικές δραστηριότητες. Αργότερα, η αισιόδοξη ενέργεια σε βοηθά να προοδεύσεις σε συνεργασίες ή επικοινωνιακά σχέδια με καινοτόμες προσεγγίσεις.

Ταύρος

Στην αρχή της μέρας μπορεί να νιώσεις μπερδεμένος ή να αντιδράσεις αντίθετα από ό,τι θα ήθελες. Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου για να ξεκαθαρίσεις τις επιθυμίες σου. Αργότερα, ευνοούνται νέες ιδέες που αφορούν την εργασία, τα οικονομικά και την υγεία. Λύσεις μπορεί να προκύψουν ξαφνικά ή μέσα από νέα ματιά σε παλιά ζητήματα.

Δίδυμοι

Νωρίς το πρωί χρειάζεσαι ξεκούραση και προσοχή σε φιλίες ή συνεργασίες που αλλάζουν. Απόφυγε λάθη στη δουλειά από απροσεξία ή περισπασμούς. Αργότερα, εκπέμπεις θετικότητα και ελκυστικότητα. Η δημιουργικότητα, ο ρομαντισμός και οι ξαφνικές αλλαγές σε εμπνέουν να ρισκάρεις με αυτοπεποίθηση.

Καρκίνος

Στην αρχή της ημέρας επικρατεί ασάφεια• είναι καλό να επιβραδύνεις και να επανεκτιμήσεις στόχους ή σχέσεις. Αργότερα, μια ευχάριστη αλλαγή ρυθμού σε βοηθά να βελτιώσεις οικογενειακά θέματα και να απελευθερωθείς από βάρη του παρελθόντος.

Λέων

Η αυτοπεποίθησή σου μπορεί να κλονιστεί από οικογενειακά ζητήματα ή σύγχυση. Απλούστευσε το πρόγραμμά σου και τις σκέψεις σου. Αργότερα, κοινωνικές επαφές και νέες ιδέες φέρνουν ευκαιρίες και σε ενθαρρύνουν να αναδείξεις τη μοναδικότητά σου.

Παρθένος

Στις πρώτες ώρες της ημέρας απόφυγε πιέσεις σε οικονομικά ή προσωπικά θέματα και μην βιαστείς να δεσμευτείς. Αργότερα, σκέφτεσαι πιο δημιουργικά για τα οικονομικά και το σπίτι. Ευκαιρίες απελευθέρωσης από περιορισμούς ή αναβάθμισης εργαλείων σε βοηθούν να αυξήσεις την αποδοτικότητά σου.

Ζυγός

Απόφυγε αυθόρμητες κινήσεις και μεγάλες αγορές το πρωί, καθώς οι άλλοι μπορεί να μην είναι ξεκάθαροι απέναντί σου. Αργότερα, διεκδικείς την ανεξαρτησία σου, λύνεις προβλήματα και κερδίζεις εκτίμηση για τις πρωτότυπες ιδέες σου. Ευνοούνται οι επικοινωνίες και οι μετακινήσεις.

Σκορπιός

Η ενέργειά σου είναι χαμηλή σήμερα, γι’ αυτό κράτα τα πράγματα απλά και εστίασε σε ό,τι σε γειώνει. Αργότερα, αναζητάς εσωτερικές απαντήσεις και κάνεις πνευματικές αλλαγές. Ξαφνικές γνώσεις ή ευκαιρίες – ακόμη και από το παρελθόν – φέρνουν πρόοδο.

Τοξότης

Μια προσωρινή καθυστέρηση ή χαμηλή ενέργεια δείχνει ότι χρειάζεσαι αναθεώρηση σχεδίων. Αργότερα, η κοινωνική σου ζωή ανανεώνεται. Σχέσεις, ομάδες και φίλοι ανοίγουν δρόμο για θετικές αλλαγές.

Αιγόκερως

Νωρίς σήμερα μπορεί να νιώσεις ανασφάλεια ή αβεβαιότητα• δώσε στον εαυτό σου χρόνο για ξεκούραση. Αργότερα, βλέπεις παλιά επαγγελματικά ή οικονομικά ζητήματα με νέα ματιά και βρίσκεις λύσεις. Καινοτομίες και ευχάριστες εκπλήξεις ενισχύουν την πρόοδό σου.

Υδροχόος

Στην αρχή της ημέρας πρόσεξε τις δεσμεύσεις και τις επικοινωνίες, καθώς οι προσδοκίες ίσως σε απογοητεύσουν. Αργότερα, αναζητάς ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και τις ανάγκες της ψυχής σου. Ευνοούνται η μάθηση, η δημιουργία και η σύνδεση με διαφορετικούς ανθρώπους.

Ιχθύες

Απόφυγε αντιπαραθέσεις και σημαντικές αποφάσεις το πρωί, καθώς τα οικονομικά και τα ταξιδιωτικά θέματα είναι θολά. Αργότερα, οι διελεύσεις σε βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα τις επιθυμίες σου, να βελτιώσεις οικονομικά ή σχέσεις και να απολαύσεις ευχάριστες εκπλήξεις στο σπίτι και την οικογένεια.

