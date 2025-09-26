Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
26 Σεπ. 2025 10:07
Pelop News

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου;

Oι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η επίλυση προβλημάτων γίνεται ευκολότερη, ακόμη κι αν ακολουθείς διαφορετικές οδούς. Μικρές αλλαγές στη δουλειά αποδίδουν, ενώ βρίσκεις χαρά στον συνδυασμό προσωπικού χώρου και συντροφικότητας.

Ταύρος

Βλέπεις καθαρά τις ανισορροπίες και θες να τις διορθώσεις. Οι άλλοι εκτιμούν την αξιοπιστία σου και τα λόγια σου βρίσκουν απήχηση. Νέες πλευρές των ανθρώπων γύρω σου αποκαλύπτονται μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις.

Δίδυμοι

Η μέρα ευνοεί την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, ενώ αργότερα γίνεσαι πιο κοινωνικός/ή. Μην αφήσεις μικροπροβλήματα να σε αποσπάσουν. Έρχεσαι πιο κοντά σε φίλους ή σύντροφο, ενώ μπορεί να προκύψει και ένα μικρό οικονομικό μπόνους.

Καρκίνος

Απολαμβάνεις σταθερό ρυθμό, συνδυάζοντας διασκέδαση με οικογενειακούς στόχους. Επενδύεις στις σχέσεις σου και αργότερα η προσοχή σου στρέφεται στη δουλειά και την καθημερινότητα.

Λέων

Η μέρα σε βρίσκει να ασχολείσαι με το σπίτι ή να περνάς όμορφα με αγαπημένα πρόσωπα. Χρειάζεσαι στιγμές απομόνωσης, αλλά και αλληλεπίδρασης. Η γενναιοδωρία σου ξεχωρίζει και φέρνει θετικά αποτελέσματα.

Παρθένος

Οι συζητήσεις με το ταίρι ή τους συνεργάτες σου είναι αποδοτικές και σε βοηθούν να λύσεις προβλήματα. Η όψη Ήλιου-Δία χαρίζει φως στις σχέσεις σου, φέρνοντας ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία.

Ζυγός

Λειτουργείς καλύτερα με τον δικό σου ρυθμό, ενώ έχεις κίνητρο να βελτιώσεις οικονομικά ή προσωπικά ταλέντα. Η Σελήνη υπενθυμίζει την ανάγκη για σταθερότητα, όμως η γενναιοδωρία σου ανοίγει δρόμους για νέες συνεργασίες.

Σκορπιός

Η μέρα ενισχύει τα συναισθήματά σου και σε βοηθά να αφήσεις πίσω βάρη. Μπορείς να χαλαρώσεις και ταυτόχρονα να δοκιμάσεις νέες εμπειρίες. Η ανοχή και η κατανόηση είναι το κλειδί για καλύτερες σχέσεις.

 

Τοξότης

Το πρώτο μισό της μέρας είναι ιδανικό για ξεκούραση. Αργότερα, με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, αυξάνεται η ανάγκη για επαφή. Η όψη Ήλιου-Δία σε εμπνέει να προσφέρεις και να βρεις δημιουργικές λύσεις.

Αιγόκερως

Εστιάζεις σε στόχους και δίκτυα που σε δυναμώνουν. Είναι ιδανική στιγμή για σχέδια και αποδοτική δουλειά. Η κατανόηση και η διάθεση να στηρίξεις τους άλλους ενισχύουν τους δεσμούς σου.

Υδροχόος

Έχεις έμπνευση για νέα σχέδια και στόχους. Το πρωί ολοκληρώνεις εκκρεμότητες, ενώ αργότερα η ρουτίνα βαραίνει. Η κατανόηση και η διάθεση να βοηθήσεις κάποιον σε φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους.

Ιχθύες

Ανανεώνεσαι με δραστηριότητες που σε βγάζουν από τη ρουτίνα και σε βοηθούν να δεις τη μεγάλη εικόνα. Δημιουργικά σχέδια σε ενθουσιάζουν, ενώ οι σχέσεις σου ανθίζουν μέσα από ανοχή και πάθος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Ένοχη η σιωπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
14:29 Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών
14:21 Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες
14:11 Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
14:07 Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
13:54 Παρέμβαση Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»
13:50 Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση
13:41 Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
13:37 Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν
13:29 Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
13:26 Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή
13:21 Δείτε ποιες κατηγορίες παίρνουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο
13:13 Πάτρα: Σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων
13:06 Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!
13:03 Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν
13:00 Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!
12:54 Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025
12:46 Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα
12:43 Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
12:42 Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ