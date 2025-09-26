Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου;

Oι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η επίλυση προβλημάτων γίνεται ευκολότερη, ακόμη κι αν ακολουθείς διαφορετικές οδούς. Μικρές αλλαγές στη δουλειά αποδίδουν, ενώ βρίσκεις χαρά στον συνδυασμό προσωπικού χώρου και συντροφικότητας.

Ταύρος

Βλέπεις καθαρά τις ανισορροπίες και θες να τις διορθώσεις. Οι άλλοι εκτιμούν την αξιοπιστία σου και τα λόγια σου βρίσκουν απήχηση. Νέες πλευρές των ανθρώπων γύρω σου αποκαλύπτονται μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις.

Δίδυμοι

Η μέρα ευνοεί την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, ενώ αργότερα γίνεσαι πιο κοινωνικός/ή. Μην αφήσεις μικροπροβλήματα να σε αποσπάσουν. Έρχεσαι πιο κοντά σε φίλους ή σύντροφο, ενώ μπορεί να προκύψει και ένα μικρό οικονομικό μπόνους.

Καρκίνος

Απολαμβάνεις σταθερό ρυθμό, συνδυάζοντας διασκέδαση με οικογενειακούς στόχους. Επενδύεις στις σχέσεις σου και αργότερα η προσοχή σου στρέφεται στη δουλειά και την καθημερινότητα.

Λέων

Η μέρα σε βρίσκει να ασχολείσαι με το σπίτι ή να περνάς όμορφα με αγαπημένα πρόσωπα. Χρειάζεσαι στιγμές απομόνωσης, αλλά και αλληλεπίδρασης. Η γενναιοδωρία σου ξεχωρίζει και φέρνει θετικά αποτελέσματα.

Παρθένος

Οι συζητήσεις με το ταίρι ή τους συνεργάτες σου είναι αποδοτικές και σε βοηθούν να λύσεις προβλήματα. Η όψη Ήλιου-Δία χαρίζει φως στις σχέσεις σου, φέρνοντας ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία.

Ζυγός

Λειτουργείς καλύτερα με τον δικό σου ρυθμό, ενώ έχεις κίνητρο να βελτιώσεις οικονομικά ή προσωπικά ταλέντα. Η Σελήνη υπενθυμίζει την ανάγκη για σταθερότητα, όμως η γενναιοδωρία σου ανοίγει δρόμους για νέες συνεργασίες.

Σκορπιός

Η μέρα ενισχύει τα συναισθήματά σου και σε βοηθά να αφήσεις πίσω βάρη. Μπορείς να χαλαρώσεις και ταυτόχρονα να δοκιμάσεις νέες εμπειρίες. Η ανοχή και η κατανόηση είναι το κλειδί για καλύτερες σχέσεις.

Τοξότης

Το πρώτο μισό της μέρας είναι ιδανικό για ξεκούραση. Αργότερα, με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, αυξάνεται η ανάγκη για επαφή. Η όψη Ήλιου-Δία σε εμπνέει να προσφέρεις και να βρεις δημιουργικές λύσεις.

Αιγόκερως

Εστιάζεις σε στόχους και δίκτυα που σε δυναμώνουν. Είναι ιδανική στιγμή για σχέδια και αποδοτική δουλειά. Η κατανόηση και η διάθεση να στηρίξεις τους άλλους ενισχύουν τους δεσμούς σου.

Υδροχόος

Έχεις έμπνευση για νέα σχέδια και στόχους. Το πρωί ολοκληρώνεις εκκρεμότητες, ενώ αργότερα η ρουτίνα βαραίνει. Η κατανόηση και η διάθεση να βοηθήσεις κάποιον σε φέρνουν πιο κοντά στους ανθρώπους.

Ιχθύες

Ανανεώνεσαι με δραστηριότητες που σε βγάζουν από τη ρουτίνα και σε βοηθούν να δεις τη μεγάλη εικόνα. Δημιουργικά σχέδια σε ενθουσιάζουν, ενώ οι σχέσεις σου ανθίζουν μέσα από ανοχή και πάθος.

