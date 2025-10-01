Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Σήμερα μπορεί να νιώσεις ψυχική ανησυχία που σε γεμίζει με ιδέες, αλλά φέρνει και μικρά δράματα στην προσωπική σου ζωή. Μικρές διαφωνίες μπορούν να πάρουν διαστάσεις αν δεν συγκρατηθείς. Απόφυγε να αφήσεις άλλους να αποφασίζουν για εσένα και μην παρασύρεσαι σε υποσχέσεις ή δηλώσεις που δεν είναι σίγουρες. Το τετράγωνο Ερμή-Δία δείχνει τάση για υπερβολή και βιασύνη, γι’ αυτό μέτρα τα βήματά σου.

Ταύρος

Η μέρα φέρνει ψυχική ανησυχία που μπορεί να γίνει δημιουργική αλλά και μπερδεμένη. Νιώθεις πως έχεις πολλά να κάνεις και δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, γι’ αυτό επίλεξε κάτι μικρό και συνέχισε από εκεί. Πρόσεξε προτάσεις και ειδήσεις, καθώς είναι εύκολο να παρερμηνευτούν ή να παρουσιαστούν με υπερβολή. Κράτα χαμηλούς τόνους και μη φορτώνεις τον εαυτό σου με περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς.

Δίδυμοι

Το τετράγωνο Ερμή-Δία σε κάνει πιο αισιόδοξο/η από όσο πρέπει και μπορεί να σε οδηγήσει σε γρήγορες αποφάσεις. Μην παίρνεις υποσχέσεις τοις μετρητοίς και μην επενδύεις σε ιδέες χωρίς να δεις τις λεπτομέρειες. Δημιουργικά έχεις έμπνευση, αλλά ίσως δεν διαθέτεις ακόμα τους πόρους για να την εφαρμόσεις. Περίμενε λίγο πριν ξεκινήσεις νέα σχέδια.

Καρκίνος

Ο ενθουσιασμός σου για νέα σχέδια είναι έντονος, όμως το τετράγωνο Ερμή-Δία σε ωθεί να αγνοήσεις τις πρακτικές λεπτομέρειες. Απόφυγε να επενδύσεις χρόνο ή χρήματα σε κάτι πριν σιγουρευτείς ότι είναι σταθερό. Θυμήσου τα όριά σου, γιατί η υπερβολή θα σε κουράσει. Οι μεγάλες ιδέες έχουν αξία, αλλά χρειάζονται βελτίωση και σωστή οργάνωση αργότερα.

Λέων

Σήμερα υπάρχει τάση οι γύρω σου να υπερβάλουν ή να βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα. Πρόσεξε να μην αποκαλύψεις ευαίσθητες πληροφορίες και να έχεις όλα τα δεδομένα πριν πάρεις αποφάσεις. Μπορεί να βλέπεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα. Ωστόσο, η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείς νέες προοπτικές που θα μπορέσεις να δουλέψεις καλύτερα αργότερα.

Παρθένος

Η μέρα φέρνει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και ιδέες, αλλά χρειάζεται προσοχή για να μη δεσμευτείς σε περισσότερα απ’ όσα μπορείς να αντέξεις. Μην επενδύσεις πρόωρα σε χρήματα ή ενέργεια. Απόφυγε τις υπερβολές και δώσε βάση στις λεπτομέρειες για να μη γίνουν λάθη. Μείνε γενναιόδωρος/η αλλά κράτα μέτρο σε υποσχέσεις και συμφωνίες.

Ζυγός

Σήμερα η ενέργεια σε ωθεί να υπερβάλλεις σε λόγια ή υποχρεώσεις. Πρόσεξε να μην φορτωθείς με περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς. Ο Δίας σου δίνει ενθουσιασμό και έμπνευση, αλλά είναι παροδικά, οπότε φρόντισε να τα συνδυάσεις με ρεαλισμό. Η μέρα είναι καλή για να σκεφτείς νέες δυνατότητες, αλλά χρειάζονται επεξεργασία.

Σκορπιός

Μην εμπιστεύεσαι εύκολα πληροφορίες που θα ακούσεις σήμερα, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερβολής ή παρανόησης. Οι διαφωνίες μπορούν να φουντώσουν γρήγορα αν δεν κρατήσεις αποστάσεις. Προσπάθησε να μην δίνεις περισσότερη σημασία σε κρυμμένα νοήματα από όση αξίζουν. Αν κρατήσεις τις καταστάσεις ανάλαφρες, η μέρα μπορεί να σου φέρει έμπνευση και καινούριες ιδέες.

Τοξότης

Σήμερα μπορεί να παρασυρθείς από αισιοδοξία που δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Υπάρχει κίνδυνος για βιαστικές αποφάσεις ή υπερβολικές δεσμεύσεις. Η φαντασία σου γεννά ωραίες ιδέες, αλλά άφησέ τες λίγο να ωριμάσουν πριν τις εφαρμόσεις. Καλό είναι να είσαι προσεκτικός/η και να μην πιέσεις καταστάσεις.

Αιγόκερως

Η μέρα δείχνει τάση για υπερβολές σε νέα και πληροφορίες. Απόφυγε να βγάλεις συμπεράσματα ή να μιλήσεις βιαστικά πριν δεις όλες τις λεπτομέρειες. Οι ιδέες που έχεις μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά χρειάζονται καλύτερη οργάνωση και προσοχή. Κράτησε ψυχραιμία και προσπάθησε να δεις τα πράγματα σε βάθος χρόνου.

Υδροχόος

Το τετράγωνο Ερμή-Δία φέρνει ενθουσιασμό αλλά και υπερβολές. Μπορεί να υπερεκτιμήσεις καταστάσεις ή να επιμείνεις πολύ στις ιδέες σου, με κίνδυνο παρεξηγήσεων. Απόφυγε τις υπερβολικές προσδοκίες και κράτησε ισορροπία στην επικοινωνία. Αν αξιοποιήσεις τη μέρα με ανοιχτό μυαλό, μπορείς να σκεφτείς καινούριες προοπτικές.

Ιχθύες

Η μέρα σε γεμίζει με αισιοδοξία και ενθουσιασμό, αλλά και με τάση για βιασύνη. Μπορεί να θέλεις να υποσχεθείς πολλά, όμως είναι καλύτερο να μείνεις ρεαλιστικός/η. Η φαντασία σου είναι έντονη και μπορεί να φέρει ιδέες που αργότερα θα εξελίξεις με επιτυχία. Απόφυγε την υπερφόρτωση και κράτησε μέτρο.

