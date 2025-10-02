Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη σε αρμονία με το ζώδιό σου ενθαρρύνει χαλαρή στάση, βοηθώντας σε να χειριστείς εντάσεις σε σχέσεις ή ομάδες. Παρά τις κυκλοθυμίες, η κατανόηση και ηρεμία σου σε πάνε μπροστά. Δημιουργικότητα και έμπνευση σε ιδέες ή βιβλία σε γεμίζουν, αλλά απόφυγε να μπλέκεις χρήματα με φιλίες.

Ταύρος

Συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια, κυρίως σε καριέρα και ευθύνες. Αντιστέκεσαι σε πιέσεις και χειραγώγηση, αλλά η διαίσθηση σε προστατεύει. Η συγχώρεση και η κατανόηση είναι όπλα σου. Μια συνάντηση ή ιδέα μπορεί να σε οδηγήσει σε θετικές αλλαγές.

Δίδυμοι

Η μέρα φέρνει εντάσεις και ανταγωνισμούς, αλλά και ευκαιρία να κατανοήσεις τους φόβους σου. Απόφυγε παιχνίδια εξουσίας και κράτησε εποικοδομητική στάση. Η συνεργασία και η δίκαιη επικοινωνία σε βοηθούν να βρεις ισορροπία.

Καρκίνος

Η κρίση σου ίσως σε μπερδέψει· καλύτερα κράτα νέες ιδέες για αργότερα. Οι απαιτήσεις των άλλων σε κουράζουν και η δυσαρέσκεια βγαίνει εύκολα. Η δημιουργικότητα όμως ρέει, και μπορείς να ξεχωρίσεις στη δουλειά ή σε ευθύνες.

Λέων

Οι σχέσεις δείχνουν τεταμένες, με κρυμμένα συναισθήματα και αμυντικές στάσεις. Μην πιέζεις για αποφάσεις· καλύτερα άφησε μικρό-εντάσεις πίσω σου. Καθώς η μέρα προχωρά, νιώθεις πιο θετικός/η, πρόθυμος/η να συγχωρείς και να ζεις πιο ελεύθερα.

Παρθένος

Οι πιέσεις για απόδοση ανεβαίνουν, ίσως από τον ίδιο σου τον εαυτό. Εντάσεις και θέματα ελέγχου είναι πιθανά, όμως με κατανόηση και συμπόνια βρίσκεις λύσεις. Συμβουλές και λόγια κάποιου σε εμπνέουν και διευκολύνουν τη συγχώρεση.

Ζυγός

Ανησυχίες για χρήματα ή σχέσεις μπορεί να σε επηρεάσουν, αλλά με αυτογνωσία τα ξεπερνάς. Βρες χαρά σε χόμπι και προσωπικά ενδιαφέροντα. Συζητήσεις με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι φέρνουν νέες ιδέες και ουσιαστική ανάπτυξη.

Σκορπιός

Έχεις ανάγκη για άνεση και οικειότητα, αλλά φόβοι και αμφιβολίες σε δυσκολεύουν. Απόφυγε παιχνίδια εξουσίας και παραδέξου τι έχει χάσει το νόημά του. Αργότερα, η διαίσθησή σου βοηθά σε θέματα δουλειάς, υγείας και χρημάτων.

Τοξότης

Η Σελήνη φέρνει ανάγκη για ποικιλία και επικοινωνία, αλλά πρόσεξε τη νευρικότητα. Μην παγιδεύεσαι σε ανασφάλειες άλλων· κράτησε αποστασιοποίηση. Δημιουργικές συνεργασίες και κοινωνικές επαφές σε εμπνέουν, ενώ μοιράζεσαι αληθινά με κοντινά σου άτομα.

Αιγόκερως

Είσαι πιο ευάλωτος/η σήμερα και ο θυμός μπορεί να ξεσπάσει εύκολα. Προσπάθησε να δεις πίσω από τα αρνητικά συναισθήματα και να μη δίνεις έμφαση σε έλλειψη εκτίμησης. Με ηρεμία και χαλάρωση βρίσκεις καλύτερη ισορροπία σε οικογένεια και οικονομικά.

Υδροχόος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε φέρνει κοντά στις ανάγκες σου, αλλά μια όψη μπορεί να ξυπνήσει ανασφάλειες. Απόφυγε προβληματικές συζητήσεις· αντίθετα, φιλικές επαφές σε γεμίζουν χαρά. Μια μαγική σύνδεση μπορεί να ανανεώσει μια σχέση.

Ιχθύες

Μυστικά ή απογοητεύσεις σε προβληματίζουν, όμως αυτό δείχνει πού χρειάζονται αλλαγές. Μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά. Δημιουργικές δραστηριότητες και έμπνευση σε βοηθούν να ξεφύγεις, ενώ ευχάριστες ανακαλύψεις είναι πιθανές.

