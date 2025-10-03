Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο Ερμής στον τομέα των συντρόφων σου τονίζει διαπραγματεύσεις και επικοινωνία. Μπορεί όμως να αγγίξεις τρωτά σημεία και να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Απόφυγε βιαστικές αντιδράσεις και δες τα θέματα με περισσότερη συνείδηση. Η αίσθηση αποστολής σου δυναμώνει, καθώς εργάζεσαι σε μακροπρόθεσμους στόχους με ενθουσιασμό και υπομονή.

Ταύρος

Η όψη Ερμή-Χείρωνα φέρνει αίσθηση ότι δεν σε εκτιμούν ή σε υποτιμούν, κυρίως σε δουλειά ή ευθύνες. Πρόσεξε την κριτική, κράτα την αυτοεκτίμησή σου και αντιμετώπισε ζητήματα ψύχραιμα. Παράλληλα, βρίσκεις δύναμη να οργανώσεις καλύτερα σχέδια, να μάθεις κάτι χρήσιμο και να θωρακίσεις τις αδυναμίες σου.

Δίδυμοι

Οι όψεις του Ερμή αγγίζουν ανασφάλειες στις σχέσεις και φέρνουν παρεξηγήσεις. Μην βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα· μάθε από τις αντιδράσεις των άλλων. Παρότι οι συζητήσεις μπορεί να είναι δύσκολες, οδηγούν σε κατανόηση. Η στήριξη φίλου ή συντρόφου σε γεμίζει δύναμη και σε ενθαρρύνει να συνεχίσεις με αφοσίωση.

Καρκίνος

Σχόλια ή συζητήσεις μπορεί να ξυπνήσουν παλιά συναισθηματικά ζητήματα, κάνοντάς σε αμυντικό/η. Μάθε από αυτό τι χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και θεραπεία. Η εστίαση σε ρουτίνες, υγεία και εργασία σε βοηθά να βρεις ισορροπία, ενώ η βελτίωση στόχων και προγραμμάτων σε κάνει πιο δυναμικό/η.

Λέων

Η αντίθεση Ερμή-Χείρωνα φέρνει παρεξηγήσεις και απογοητεύσεις σε επικοινωνία με φίλους ή συνεργάτες. Απόφυγε την πίεση και δώσε χρόνο στη διαίσθησή σου να σε καθοδηγήσει. Διαφορές απόψεων ίσως κρύβουν χρήσιμες αλήθειες. Η εστίαση σε μεγαλύτερους στόχους και δημιουργικά σχέδια σε κρατά με θετική ενέργεια.

Παρθένος

Οι επικοινωνίες μπορεί να σε πληγώσουν ή να σε κάνουν να νιώσεις κριτική. Θέματα χρημάτων ή εξουσίας σε σχέσεις προκαλούν ευαισθησίες. Κράτα αποστάσεις πριν βγάλεις συμπεράσματα. Ακόμη κι έτσι, νέες ιδέες προκύπτουν μέσα από τις δυσκολίες. Η εστίαση σε οικογένεια και σημαντικά έργα σου φέρνει στήριξη και σταθερότητα.

Ζυγός

Η παρουσία του Ερμή στο ζώδιό σου σε κάνει πιο εκφραστικό/η, αλλά και ευάλωτο/η σε παρεξηγήσεις. Απόφυγε βιαστικά συμπεράσματα και μάθε από τις αντιδράσεις των άλλων. Καθώς η μέρα προχωρά, βρίσκεις ισορροπία και ενέργεια να οργανώσεις έργα, σχέδια και επικοινωνίες πιο ουσιαστικά.

Σκορπιός

Λέξεις και πράξεις μπορεί να σε προκαλέσουν, ενώ μικρές ανησυχίες θολώνουν την κρίση σου. Πρόσεξε παρεξηγήσεις και διαχειρίσου τες άμεσα. Κρυμμένα παράπονα αποκαλύπτονται, δίνοντας ευκαιρία για επίλυση. Η αφοσίωση σε στόχους, ρουτίνες και οικονομικά σε κάνει πιο οργανωμένο/η και σίγουρο/η.

Τοξότης

Συναισθήματα και λογική συγκρούονται, φέρνοντας σύγχυση και παρεξηγήσεις. Απόφυγε βιαστικά λόγια· καλύτερα άκου και μάθε. Μέσα από τις δυσκολίες ανακαλύπτεις βαθύτερη κατανόηση για τον εαυτό σου. Δημιουργικά έργα και προσωπικές σχέσεις ενισχύονται, δίνοντάς σου νόημα και χαρά.

Αιγόκερως

Κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει κάτι που σε αγγίζει βαθιά. Μην αντιδράς αμυντικά· δες γιατί σε ενοχλεί και μάθε από αυτό. Προσπάθησε να φτάσεις στην ουσία του ζητήματος. Καθώς η μέρα προχωρά, η αίσθηση σκοπού δυναμώνει και εστιάζεις σε συναισθηματική ισορροπία και οικογενειακή αρμονία.

Υδροχόος

Ο Ερμής στον ένατο οίκο σου σε ωθεί σε νέες ιδέες και διαφορετικά θέματα, αλλά οι όψεις με τον Χείρωνα φέρνουν ευαισθησία στις επικοινωνίες. Απόφυγε να βιαστείς και δες τις διαφορές ως ευκαιρίες μάθησης. Σχεδιασμός και στρατηγική σου χαρίζουν καθαρό μυαλό και ενισχύουν τη σημασία των φιλικών και συνεργατικών σχέσεων.

Ιχθύες

Με τον Ερμή στον όγδοο οίκο σου, εξετάζεις βαθύτερα οικονομικά και σχέσεις. Ωστόσο, οι όψεις με τον Χείρωνα φέρνουν παρεξηγήσεις και ευαισθησίες. Απόφυγε απόλυτες θέσεις και δες τις ατομικές αλήθειες. Αργότερα, βρίσκεις ικανοποίηση σε προγραμματισμό και στρατηγική, με δυνατή αφοσίωση στους στόχους σου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



