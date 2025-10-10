Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η Σελήνη κινείται στον τομέα της επικοινωνίας σου, αυξάνοντας την περιέργεια και τη δημιουργική σου ενέργεια. Καθώς προχωρά η μέρα, η αντίθεση Αφροδίτης – Κρόνου μπορεί να φέρει ένα μικρό «τεστ» πραγματικότητας. Αν η καρδιά σου δεν είναι σε κάτι, ίσως νιώσεις απογοήτευση. Απόφυγε να πιέζεις τον εαυτό σου και δώσε προτεραιότητα σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις ελαφρύτερα και πιο χαρούμενα. Η ισορροπία είναι το κλειδί.

Ταύρος

Η Σελήνη στρέφει την προσοχή σου σε πρακτικά ζητήματα και στην ανάγκη για σταθερότητα. Ωστόσο, η αντίθεση Αφροδίτης – Κρόνου μπορεί να φέρει μικρές εντάσεις ή απογοητεύσεις στις σχέσεις. Απόφυγε τις υπερβολές και κράτησε χρόνο για τον εαυτό σου. Οι επικρίσεις μπορεί να σε βοηθήσουν να βελτιωθείς, αρκεί να τις δεις ψύχραιμα. Εστίασε σε ό,τι σε βαραίνει και άφησέ το πίσω.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στο ζώδιό σου φέρνει εξωστρέφεια και συναισθηματική ζωντάνια. Μια όμορφη συζήτηση μπορεί να σε εμπνεύσει, όμως η ενέργεια της Αφροδίτης – Κρόνου σε καλεί να κρατήσεις ρεαλιστική στάση απέναντι σε σχέσεις και υποχρεώσεις. Απόφυγε να παίρνεις τις επικρίσεις προσωπικά και φρόντισε να κάνεις εσένα ευτυχισμένο/η πρώτα.

Καρκίνος

Η Σελήνη σε κάνει πιο εσωστρεφή, με ανάγκη για ηρεμία και ανασύνταξη. Ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις ή αναθεωρήσεις που απαιτούν υπομονή. Η προσοχή στη λεπτομέρεια θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις αποτελεσματικά. Απόφυγε να επηρεάζεσαι από τις γνώμες των άλλων και επικεντρώσου στη δική σου ισορροπία.

Λέων

Η Σελήνη τονίζει την κοινωνικότητά σου και την επιθυμία για πρόοδο, όμως η αντίθεση Αφροδίτης – Κρόνου μπορεί να φέρει προσωρινά εμπόδια σε στόχους ή οικονομικά ζητήματα. Μην απογοητεύεσαι· δες την κατάσταση πρακτικά και μάθε πού πραγματικά βρίσκεσαι. Έτσι θα κάνεις πιο σταθερά βήματα μπροστά.

Παρθένος

Η Σελήνη φωτίζει τους επαγγελματικούς σου στόχους και σου χαρίζει έμπνευση. Ωστόσο, μπορεί να νιώσεις πίεση από ευθύνες ή από άτομα με άκαμπτη στάση. Αναγνώρισε την ανάγκη για κανόνες στις σχέσεις και βρες τη χρυσή τομή ανάμεσα στο καθήκον και την προσωπική χαρά. Οι συμβιβασμοί σήμερα φέρνουν σταθερότητα.

Ζυγός

Η Σελήνη σε ωθεί να χαλαρώσεις και να αποσυμπιεστείς. Οι ευθύνες ίσως προσωρινά σου κόψουν τη φόρα, αλλά θα ανακτήσεις γρήγορα τη δύναμή σου. Απόφυγε να παίρνεις την ψυχρότητα των άλλων προσωπικά και δες την κριτική ως ευκαιρία εξέλιξης. Οι προτεραιότητές σου γίνονται πιο καθαρές.

Σκορπιός

Η Σελήνη σε κάνει πιο εσωστρεφή και σου δίνει διάθεση για βαθύτερη κατανόηση των συναισθημάτων σου. Η αντίθεση Αφροδίτης – Κρόνου μπορεί να φέρει μια εσωτερική πάλη ανάμεσα σε επιθυμίες και υποχρεώσεις. Επικεντρώσου στις ευθύνες σου τώρα, ώστε να απολαύσεις αργότερα χωρίς ενοχές.

Τοξότης

Η Σελήνη φέρνει έμφαση στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή οικογενειακές υποχρεώσεις που σε αποσπούν από τους στόχους σου. Αντιμετώπισε τις ευθύνες σου πρώτα και στη συνέχεια επίτρεψε στον εαυτό σου να χαρεί και να απολαύσει περισσότερο.

Αιγόκερως

Η Σελήνη σε κινητοποιεί να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα και ρουτίνες. Μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή επικρίσεις, αλλά μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για βελτίωση. Απόφυγε να εστιάζεις σε ό,τι νομίζεις πως «πρέπει» και επικεντρώσου στη λύση των προβλημάτων.

Υδροχόος

Η Σελήνη σε ευνοεί δημιουργικά και συναισθηματικά. Η αντίθεση Αφροδίτης – Κρόνου ίσως φέρει περιορισμούς στα οικονομικά ή διαφωνίες με κοντινά πρόσωπα. Μην αποθαρρύνεσαι· οι καθυστερήσεις θα σε βοηθήσουν να δεις πιο καθαρά τις προτεραιότητές σου και να σταθεροποιήσεις το έδαφος.

Ιχθύες

Η Σελήνη φέρνει εστίαση στο σπίτι και στις σχέσεις σου με τα αγαπημένα πρόσωπα. Ίσως υπάρξουν συγκρούσεις ανάμεσα στην ανάγκη για σύνδεση και την επιθυμία για ανεξαρτησία. Μην αφήνεις τους άλλους να σε πιέζουν· κράτησε χώρο για τον εαυτό σου και αφιέρωσε χρόνο στις υποχρεώσεις σου.

