Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η μέρα ζητά αποφασιστικότητα και δράση. Ίσως νιώσεις την παρόρμηση να ξεκινήσεις κάτι νέο ή να κάνεις ένα σημαντικό βήμα. Απόφυγε ωστόσο κινήσεις χωρίς σκέψη· εξέτασε καλά τις επιλογές σου. Μια συνεργασία ή συμμαχία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Πρόσεξε πιθανές εντάσεις στις σχέσεις λόγω διαφορών στην προσέγγιση· η υπομονή και η ειλικρίνεια θα σε βοηθήσουν.

Ταύρος

Η Δευτέρα σε ωθεί να οργανώσεις τα πρακτικά και τα οικονομικά σου. Κάνε έναν απολογισμό των πόρων και των δαπανών σου και θέσε όρια όπου χρειάζεται. Η συνέπεια και η σταθερότητα θα σε στηρίξουν. Απόφυγε τις σπατάλες και μην παρασύρεσαι από στιγμιαίες επιθυμίες.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία και οι ιδέες έχουν δύναμη σήμερα. Μπορεί να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα ή πληροφορίες που ανοίγουν νέους δρόμους. Πρόσεξε όμως να μην διασκορπιστείς σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κράτησε το επίκεντρο σε ό,τι πραγματικά σε αφορά και μην αφήνεις εξωτερικές φωνές να σε αποσπούν.

Καρκίνος

Η μέρα σε καλεί να ισορροπήσεις προσωπική ζωή και υποχρεώσεις. Ίσως χρειαστεί να προστατέψεις τον χρόνο σου ή να θέσεις όρια στις απαιτήσεις των άλλων. Μην παραμελείς την ευαισθησία σου — άκου τι σου λέει η ψυχή σου και φρόντισε τον εαυτό σου.

Λέων

Η ενέργεια και η αυτοπεποίθησή σου είναι εμφανείς. Είναι μια καλή στιγμή να προωθήσεις ένα σχέδιο ή να κινηθείς σε πεδία με κοινωνική απήχηση. Πρόσεξε μόνο να μην γίνεις υπερβολικά επιβλητικός· η ισορροπία ανάμεσα στη διεκδίκηση και την ευγένεια θα σε ωφελήσει. Η δημιουργικότητά σου θα λάμψει, αν της δώσεις χώρο.

Παρθένος

Η Δευτέρα σε καλεί να δώσεις προσοχή στις λεπτομέρειες και να κινηθείς πρακτικά. Εστίασε σε εκκρεμότητες και ολοκλήρωσε ό,τι έχει μείνει στη μέση. Έχεις τη δυνατότητα να οργανώσεις και να δομήσεις καταστάσεις. Απόφυγε την παγίδα της τελειομανίας που φέρνει καθυστέρηση και πάρε πρωτοβουλίες.

Ζυγός

Η μέρα απαιτεί διπλωματία και αναζήτηση ισορροπίας. Μπορεί να προκύψουν διαφωνίες ή αντιθέσεις σε σχέσεις και συνεργασίες, κι εκεί θα χρειαστείς κατανόηση και συμβιβασμό. Μην αγνοήσεις τις δικές σου ανάγκες, αλλά προσπάθησε να λειτουργήσεις ως γέφυρα ανάμεσα σε σένα και τους άλλους.

Σκορπιός

Η ένταση μπορεί να είναι παρούσα, αλλά και η αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσεις ό,τι χρειάζεται. Θέματα εξουσίας, ελέγχου ή μυστικών απαιτούν προσοχή· μην τα αφήσεις να σε καταπιέσουν. Χρησιμοποίησε την εσωτερική σου δύναμη για να φέρεις αλλαγές και αναγέννηση.

Τοξότης

Η Δευτέρα σε φέρνει μπροστά στην ανάγκη να ισορροπήσεις ελευθερία και ευθύνες. Ένα ζήτημα ίσως επιβραδύνει τους στόχους σου, αλλά με θετική διάθεση μπορείς να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Η προσαρμοστικότητα θα είναι το ισχυρό σου όπλο.

Αιγόκερως

Η μέρα είναι ιδανική για να επανεξετάσεις τις βάσεις σου — οικονομικά, καριέρα, καθημερινότητα. Αν πάρεις πρωτοβουλίες και οργανώσεις τις υποθέσεις σου, οι προοπτικές θα είναι θετικές. Απόφυγε το άγχος και διατήρησε σταθερότητα και συνέπεια στις κινήσεις σου.

Υδροχόος

Σήμερα καλείσαι να ισορροπήσεις ανάμεσα στην ανάγκη για ελευθερία και την απαίτηση για δομή. Θέματα σχέσεων ή συνεργασιών μπορεί να δοκιμαστούν — φρόντισε να είσαι ξεκάθαρος και ειλικρινής. Η απλότητα και η αλήθεια θα σε εξυπηρετήσουν.

Ιχθύες

Η μέρα ενθαρρύνει δράσεις που ξεκινούν από την καρδιά. Αν έχεις ένα όραμα ή μια ιδέα που σε εκφράζει, κάνε τα πρώτα βήματα με ρεαλισμό. Απόφυγε να χάσεις τη γείωσή σου μέσα στην έμπνευση. Οι ευαισθησίες σου μπορούν να σου δείξουν τον δρόμο, αρκεί να τις δεις καθαρά.

