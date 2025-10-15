Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη βρίσκεται στον τομέα της χαράς και σε ωθεί να εκφραστείς δημιουργικά. Έχεις ανάγκη από επιβεβαίωση, όμως προσπάθησε να μη στηρίζεις τη διάθεσή σου αποκλειστικά σε αυτήν. Μπορεί να δυσκολεύεσαι να ισορροπήσεις ανάμεσα στη δουλειά και τη διασκέδαση, αλλά αν προσθέσεις λίγη φαντασία και δημιουργικότητα στην ημέρα σου, θα την απολαύσεις περισσότερο. Είσαι πιο ευαίσθητος/η, επομένως πάρε τα πράγματα με ηρεμία.

Ταύρος

Η Σελήνη σε ωθεί να μείνεις κοντά σε ό,τι σου είναι γνώριμο, όμως παλιές δυσαρέσκειες ίσως επανέλθουν. Απόφυγε να προβάλλεις τα συναισθήματά σου στους άλλους, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες. Αν νιώθεις απογοήτευση, αξιοποίησέ την για να οργανώσεις καλύτερα τη ζωή σου. Είσαι κουρασμένος/η, οπότε απόφυγε σήμερα οριστικές αποφάσεις.

Δίδυμοι

Η μέρα φέρνει περισπασμούς και δυσκολία συγκέντρωσης. Το ενδιαφέρον σου απλώνεται σε πολλά, αλλά η υπερβολή σε εξαντλεί. Κράτησε χωριστά τα επαγγελματικά από τα προσωπικά σου και βρες λίγο χρόνο για χαλάρωση. Αν νιώθεις πως σου επιβάλλονται ή ότι λείπει η σταθερότητα, να θυμάσαι πως είναι προσωρινό. Η διάθεσή σου βελτιώνεται όσο κυλά η μέρα.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον δεύτερο οίκο σου ενισχύει την ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια. Ωστόσο, το άγχος ή η ανυπομονησία μπορεί να σε κάνουν παρορμητικό/ή. Πρόσεξε τις υπερβολές, ιδιαίτερα στα λόγια. Οι διαφορές με τους γύρω σου ίσως φέρουν ένταση, αλλά είναι καλή στιγμή να σκεφτείς νέους τρόπους για να πετύχεις περισσότερη άνεση, ακόμη κι αν αυτό απαιτεί λίγο ρίσκο.

Λέων

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πιο εκφραστικό/ή και ελκυστικό/ή. Παράλληλα, αναζητάς σταθερότητα και μπορεί να νιώθεις διχασμένος/η. Προσπάθησε να διατηρήσεις υπομονή και ρυθμό, ακόμη κι αν χρειαστεί να ξαναρχίσεις κάτι από την αρχή. Οι καθυστερήσεις μπορεί να σε απογοητεύουν, όμως σου δίνουν την ευκαιρία να βελτιώσεις τα αδύναμα σημεία σου.

Παρθένος

Η Σελήνη ενισχύει την ανάγκη σου για ηρεμία, αλλά το μυαλό σου δεν σταματά να αναλύει. Η υπερανάλυση όμως σε εξαντλεί· προσπάθησε να διοχετεύσεις την ενέργειά σου σε κάτι δημιουργικό. Απόφυγε την παθητική επιθετικότητα και τις μισές πληροφορίες. Παρότι η σαφήνεια ίσως λείπει, η φαντασία και η έμπνευση είναι στα ύψη.

Ζυγός

Η Σελήνη τονίζει την κοινωνικότητά σου, όμως κάτι σε κρατά πίσω. Μπορεί να νιώθεις ανασφάλεια ή να σε απασχολούν οικονομικά θέματα. Προσπάθησε να δεις τη μεγάλη εικόνα και μην αφήσεις μικρές αναποδιές να σε ρίξουν. Απόφυγε την υπερανάλυση και τα σχόλια — κράτησε ενέργεια και διάθεση μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

Σκορπιός

Η μέρα απαιτεί συγκέντρωση στα καθήκοντά σου, αλλά οι περισπασμοί είναι πολλοί. Μπορεί να νιώθεις αμφιθυμία ή δυσκολία να κρατήσεις πρόγραμμα. Αντί να πιέζεσαι, βάλε λίγη δημιουργικότητα στη ρουτίνα σου. Απόφυγε τις υπερβολικές αντιδράσεις και τις επικρίσεις· εστίασε σε βελτιώσεις που θα σε δυναμώσουν.

Τοξότης

Πρόσεξε την παρορμητικότητα στην επικοινωνία σου. Οι υπερβολές μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις, γι’ αυτό δώσε χρόνο για ξεκούραση και αλλαγή ρυθμού. Ίσως χάσεις προσωρινά το ενδιαφέρον σου για κάτι, αλλά αν οργανωθείς, θα ξανακερδίσεις τη διαύγεια και την αυτοπεποίθησή σου. Η δράση, ακόμη κι αν συνοδεύεται από λάθη, φέρνει εξέλιξη.

Αιγόκερως

Η Σελήνη τονίζει ζητήματα οικειότητας και σε ωθεί να κρατήσεις τα συναισθήματά σου για τον εαυτό σου. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή ψυχρότητα γύρω σου, γι’ αυτό προτίμησε να αποστασιοποιηθείς λίγο και να εστιάσεις στην αυτοπαρατήρηση. Μην πιέζεις για απαντήσεις· άκου τα συναισθήματά σου και άφησε τα πράγματα να ωριμάσουν.

Υδροχόος

Η Σελήνη στον τομέα των σχέσεων σε βοηθά να αναζητήσεις ισορροπία και συνεργασία. Οι πρώτες ώρες της ημέρας μπορεί να είναι έντονες, όμως όσο προχωρά η μέρα θα βρίσκεις πιο εύκολα ρυθμό. Αν νιώθεις πίεση, άλλαξε εστίαση και άφησε χώρο για ηρεμία. Απόφυγε να κρατάς κακίες· δες τι μπορείς να μάθεις από τις καταστάσεις.

Ιχθύες

Η μέρα ξεκινά με ασάφεια και έλλειψη συγκέντρωσης. Νιώθεις διχασμένος/η ανάμεσα στη ρουτίνα και την ανάγκη για νέες εμπειρίες. Απόφυγε να εξιδανικεύεις ανθρώπους ή καταστάσεις και να μην παραπλανείς — έστω και άθελά σου — τους άλλους. Καθώς προχωρά η μέρα, ξαναβρίσκεις τον ρυθμό σου και εστιάζεις σε όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



