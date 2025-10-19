Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Κυριακή σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Με τον χρόνο να μην είναι σύμμαχός σου στο πρώτο μισό της ημέρας, αναγνώρισε τι δεν μπορεί να γίνει άμεσα και άφησέ το για αργότερα. Καθώς προχωρά η μέρα, η συγκέντρωσή σου αυξάνεται και νιώθεις ψυχική ενέργεια και κίνητρο να προχωρήσεις εκκρεμότητες. Μια σημαντική συζήτηση ή νέα σχετικά με οικονομικά θέματα μπορεί να σε κινητοποιήσουν. Χρησιμοποίησε αυτή την ενέργεια για να λύσεις πρακτικά ζητήματα ή να φτάσεις στην ουσία ενός θέματος. Ο Ερμής με τον Άρη ενισχύουν το θάρρος σου – μια οικεία συζήτηση ίσως αποδειχθεί αποκαλυπτική.

Ταύρος

Ίσως νιώσεις εκτός συγχρονισμού με φίλους ή στόχους νωρίς μέσα στη μέρα, καθώς κοινωνικά ζητήματα επηρεάζουν τη συγκέντρωσή σου. Όσο περνούν οι ώρες, όμως, ανεβαίνει η αισιοδοξία σου και βλέπεις πιο καθαρά τι σε εμπνέει πραγματικά. Η σύνοδος Ερμή–Άρη στον τομέα των σχέσεων φέρνει ένταση και πάθος, αλλά και νεύρα. Μπορεί να υπάρξουν λεκτικές αντιπαραθέσεις ή εκνευρισμός, γι’ αυτό επίλεξε τις «μάχες» σου με σύνεση και διοχέτευσε τη δυναμική σου δημιουργικά.

Δίδυμοι

Ο συγχρονισμός δεν σε ευνοεί νωρίς σήμερα, όμως η διάθεσή σου αλλάζει γρήγορα. Καθώς προχωρά η μέρα, είναι ιδανική στιγμή να ασχοληθείς με ζητήματα εργασίας, υγείας ή ευεξίας. Θες δράση, όχι απλώς σκέψεις. Ο ρυθμός σου ανεβαίνει και η επιθυμία να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες είναι έντονη. Απόφυγε αιχμηρά λόγια και παρεξηγήσεις· αξιοποίησε την ενέργειά σου για να οργανώσεις την καθημερινότητά σου καλύτερα.

Καρκίνος

Αν και ξεκινάς τη μέρα αναποφάσιστος/η, στη συνέχεια ανακτάς τη δύναμη και τη διάθεση να ολοκληρώσεις όσα άφησες πίσω. Ο Ερμής και ο Άρης σε ωθούν να πάρεις αποφάσεις σε ερωτικά ή δημιουργικά ζητήματα, όμως οι παρορμήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε βιαστικές κινήσεις. Απόφυγε τις υπερβολές και αξιοποίησε την ενέργεια αυτή για να ενισχύσεις τη δημιουργικότητά σου και να κάνεις ουσιαστικά βήματα προόδου.

Λέων

Ανησυχίες ή ενοχές μπορεί να σε βαραίνουν νωρίς σήμερα, όμως εξυπηρετούν τον σκοπό να σε ωθήσουν να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες. Αργότερα, αποκτάς καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα. Ο Ερμής με τον Άρη φέρνουν ένταση και ζωή στο οικογενειακό σου περιβάλλον ή στον εσωτερικό σου κόσμο. Μπορεί να βιώσεις έντονες αναμνήσεις ή αποκαλύψεις. Διοχέτευσε την ενέργειά σου σε κάτι παραγωγικό και θα βγεις κερδισμένος/η.

Παρθένος

Οι εντάσεις νωρίς μέσα στη μέρα σε ωθούν να αναλάβεις πιο στρατηγικά τις ευθύνες σου. Η ψυχική σου ενέργεια αυξάνεται και έχεις τη διάθεση να δουλέψεις με πάθος πάνω σε κάτι που αγαπάς. Οι συζητήσεις και οι ιδέες μπορεί να σε συναρπάσουν, αλλά φρόντισε να κρατήσεις συναισθηματική ισορροπία. Η στρατηγική και η υπομονή είναι το κλειδί για να πετύχεις ό,τι θέλεις.

Ζυγός

Η μέρα ξεκινά με μικρές ανησυχίες που σχετίζονται με εργασία ή υγεία, όμως στη συνέχεια αποκτά δυναμισμό. Ο Ερμής και ο Άρης φέρνουν ιδέες και κινητικότητα στα οικονομικά και επαγγελματικά σου, αλλά και νεύρα ή ανυπομονησία. Μείνε ψύχραιμος/η, απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και εκμεταλλεύσου τη διαύγειά σου για να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου.

Σκορπιός

Οι παρεξηγήσεις ξεπερνιούνται γρήγορα σήμερα και η μέρα εξελίσσεται με έντονη ενέργεια. Ο Ερμής και ο Άρης στο ζώδιό σου σε κάνουν πιο αποφασιστικό/η και τολμηρό/η, αλλά και πιο ανυπόμονο/η. Απόφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις και τις λεκτικές συγκρούσεις. Επικέντρωσε τη δύναμή σου σε ουσιαστικούς στόχους — μπορείς να πετύχεις πολλά αν κινηθείς με ψυχραιμία.

Τοξότης

Μπορεί να υπάρξουν μικρές εντάσεις ή εσωτερικές συγκρούσεις νωρίς σήμερα, όμως αργότερα βρίσκεις τρόπους να ισορροπήσεις. Η σύνοδος Ερμή–Άρη ενισχύει τη διαίσθηση και τη φαντασία σου, αλλά φέρνει και παρασκηνιακές σκέψεις ή αποκαλύψεις. Πρόσεξε τι μοιράζεσαι και πού εμπλέκεσαι. Ιδανική στιγμή για ενδοσκόπηση και δημιουργική έμπνευση.

Αιγόκερως

Οι καθυστερήσεις της ημέρας λειτουργούν τελικά υπέρ σου, αφού σε βοηθούν να δεις τι χρειάζεται αναθεώρηση. Ο Ερμής και ο Άρης φέρνουν έμπνευση και κινητικότητα μέσα από φίλους, ομάδες ή δίκτυα, αλλά και πιθανές συγκρούσεις. Επένδυσε την ενέργειά σου σε συνεργασίες που αξίζουν.

Υδροχόος

Η μέρα ξεκινά διστακτικά, αλλά στη συνέχεια ανακτάς ρυθμό και διάθεση να οργανωθείς. Η σύνοδος Ερμή–Άρη ενισχύει τη φιλοδοξία και τη διάθεσή σου να εκφράσεις τις ιδέες σου. Απόφυγε την υπερβολή και τα βιαστικά συμπεράσματα. Εστίασε στους στόχους σου και βρες ισορροπία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα.

Ιχθύες

Μικρά προβλήματα στην αρχή της μέρας υποδεικνύουν θέματα που χρειάζονται προσοχή. Καθώς προχωρά η μέρα, το μυαλό σου λειτουργεί πιο γρήγορα και η ανάγκη για συζήτηση ή αναζήτηση γνώσης είναι έντονη. Πρόσεξε μόνο να μην πεις περισσότερα απ’ όσα πρέπει. Είναι καλή στιγμή για να ασχοληθείς με πνευματική εργασία ή θεραπευτικές δραστηριότητες που σε γειώνουν.

