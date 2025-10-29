Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ημέρα ξεκινά με ψυχική ένταση και δυσκολία στο να εκφράσεις όσα νιώθεις. Κάποιοι γύρω σου ίσως είναι αντιδραστικοί, γι’ αυτό κράτα αποστάσεις και μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά. Μέσα από μικρές συγκρούσεις μπορεί να προκύψει μεγαλύτερη κατανόηση. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σταθεροποιεί την ενέργειά σου και σε βοηθά να εστιάσεις σε πρακτικούς στόχους με επιμονή.

Ταύρος

Πρόσεξε εντάσεις γύρω από οικονομικά ή ευθύνες. Μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις και δες τα πράγματα με ψυχραιμία. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο και τις προτεραιότητές σου. Η υπομονή και η συνεργασία με αξιόπιστους ανθρώπους θα φέρουν σταθερά αποτελέσματα.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο, αλλά σήμερα μπορεί να φέρει εντάσεις ή παρεξηγήσεις. Απόφυγε την ανυπομονησία και κράτησε μια πιο ήρεμη στάση. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου ενισχύει τη συγκέντρωσή σου και σε βοηθά να εφαρμόσεις έξυπνα τις ιδέες σου. Μπορείς να πετύχεις σημαντικά βήματα προόδου αν κινηθείς στρατηγικά.

Καρκίνος

Η ημέρα φέρνει απρόβλεπτες καταστάσεις ή αποσπάσεις, γι’ αυτό μείνε συγκεντρωμένος/η και απέφυγε τα ευαίσθητα θέματα. Παρ’ όλα αυτά, το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σε βοηθά να σταθείς με σταθερότητα και να προωθήσεις δημιουργικές ιδέες με πρακτικό τρόπο. Η συνέπεια αποδίδει.

Λέων

Η παρορμητικότητα μπορεί να οδηγήσει σε απότομες αντιδράσεις ή αλλαγές σχεδίων. Προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος/η και να οργανώσεις τις σκέψεις σου. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου στηρίζει τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σου και σε βοηθά να είσαι παραγωγικός/ή, ειδικά σε θέματα σπιτιού ή εργασίας.

Παρθένος

Η επικοινωνία σήμερα χρειάζεται προσοχή, καθώς μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις ή διάσπαση προσοχής. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και άσε τις ιδέες σου να ωριμάσουν. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου ενισχύει την υπομονή και τη λογική σου σκέψη, κάνοντάς σε ιδιαίτερα αποτελεσματικό/ή στις συνεργασίες.

Ζυγός

Η αντίθεση Ερμή–Ουρανού φέρνει ανατροπές ή απρόσμενα νέα. Κράτησε χαμηλούς τόνους στις επικοινωνίες σου και απόφυγε την παρορμητικότητα. Με τη βοήθεια του τρίγωνου Άρη–Κρόνου μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τα καθήκοντά σου και να ενισχύσεις τη φήμη και την αξιοπιστία σου.

Σκορπιός

Η ημέρα φέρνει ένταση και αιφνίδιες εξελίξεις σε οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα. Απόφυγε ρίσκα και δες τη μεγάλη εικόνα. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σου δίνει δύναμη, υπομονή και επιμονή ώστε να ολοκληρώσεις σταδιακά τους στόχους σου.

Τοξότης

Οι αντιθέσεις και οι διαφορετικές απόψεις μπορεί να σε κουράσουν. Μείνε συγκεντρωμένος/η στις δικές σου προτεραιότητες και μην παρασύρεσαι από τη διάθεση της στιγμής. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σε βοηθά να οργανώσεις τις εκκρεμότητες και να εργαστείς αποδοτικά. Η σταθερή πρόοδος είναι το κλειδί.

Αιγόκερως

Πιθανές καθυστερήσεις ή ανατροπές μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση, όμως με ψυχραιμία θα τις διαχειριστείς. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σου προσφέρει υπομονή και πρακτική σκέψη. Επικεντρώσου σε ομαδικά έργα ή προσωπικές δραστηριότητες που σε γεμίζουν.

Υδροχόος

Η αντίθεση Ερμή–Ουρανού φέρνει πνευματική αναστάτωση και διαφορετικές απόψεις, που ωστόσο μπορούν να σε οδηγήσουν σε νέες ιδέες. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου βοηθά να επαναφέρεις ισορροπία και να εστιάσεις σε ό,τι πραγματικά αξίζει. Δράσε με ψυχραιμία και ρεαλισμό.

Ιχθύες

Η μέρα φέρνει αναστάτωση, αλλά και ευκαιρίες για μάθηση μέσα από την εμπειρία. Απόφυγε υπερβολές και κράτησε τη συγκέντρωσή σου. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σταθεροποιεί την ενέργειά σου και σε βοηθά να κινηθείς με πειθαρχία, πετυχαίνοντας ουσιαστικά αποτελέσματα σε δουλειά ή σπουδές.

