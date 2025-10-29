Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Σε πολλά ζώδια η παρορμητικότητα μπορεί να οδηγήσει σε απότομες αντιδράσεις ή αλλαγές σχεδίων και χρειάζεται προσοχή

Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
29 Οκτ. 2025 10:09
Pelop News

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου;  Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ημέρα ξεκινά με ψυχική ένταση και δυσκολία στο να εκφράσεις όσα νιώθεις. Κάποιοι γύρω σου ίσως είναι αντιδραστικοί, γι’ αυτό κράτα αποστάσεις και μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά. Μέσα από μικρές συγκρούσεις μπορεί να προκύψει μεγαλύτερη κατανόηση. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σταθεροποιεί την ενέργειά σου και σε βοηθά να εστιάσεις σε πρακτικούς στόχους με επιμονή.

Ταύρος

Πρόσεξε εντάσεις γύρω από οικονομικά ή ευθύνες. Μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις και δες τα πράγματα με ψυχραιμία. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο και τις προτεραιότητές σου. Η υπομονή και η συνεργασία με αξιόπιστους ανθρώπους θα φέρουν σταθερά αποτελέσματα.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο, αλλά σήμερα μπορεί να φέρει εντάσεις ή παρεξηγήσεις. Απόφυγε την ανυπομονησία και κράτησε μια πιο ήρεμη στάση. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου ενισχύει τη συγκέντρωσή σου και σε βοηθά να εφαρμόσεις έξυπνα τις ιδέες σου. Μπορείς να πετύχεις σημαντικά βήματα προόδου αν κινηθείς στρατηγικά.

Καρκίνος

Η ημέρα φέρνει απρόβλεπτες καταστάσεις ή αποσπάσεις, γι’ αυτό μείνε συγκεντρωμένος/η και απέφυγε τα ευαίσθητα θέματα. Παρ’ όλα αυτά, το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σε βοηθά να σταθείς με σταθερότητα και να προωθήσεις δημιουργικές ιδέες με πρακτικό τρόπο. Η συνέπεια αποδίδει.

Λέων

Η παρορμητικότητα μπορεί να οδηγήσει σε απότομες αντιδράσεις ή αλλαγές σχεδίων. Προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος/η και να οργανώσεις τις σκέψεις σου. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου στηρίζει τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σου και σε βοηθά να είσαι παραγωγικός/ή, ειδικά σε θέματα σπιτιού ή εργασίας.

Παρθένος

Η επικοινωνία σήμερα χρειάζεται προσοχή, καθώς μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις ή διάσπαση προσοχής. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και άσε τις ιδέες σου να ωριμάσουν. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου ενισχύει την υπομονή και τη λογική σου σκέψη, κάνοντάς σε ιδιαίτερα αποτελεσματικό/ή στις συνεργασίες.

Ζυγός

Η αντίθεση Ερμή–Ουρανού φέρνει ανατροπές ή απρόσμενα νέα. Κράτησε χαμηλούς τόνους στις επικοινωνίες σου και απόφυγε την παρορμητικότητα. Με τη βοήθεια του τρίγωνου Άρη–Κρόνου μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τα καθήκοντά σου και να ενισχύσεις τη φήμη και την αξιοπιστία σου.

Σκορπιός

Η ημέρα φέρνει ένταση και αιφνίδιες εξελίξεις σε οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα. Απόφυγε ρίσκα και δες τη μεγάλη εικόνα. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σου δίνει δύναμη, υπομονή και επιμονή ώστε να ολοκληρώσεις σταδιακά τους στόχους σου.

Τοξότης

Οι αντιθέσεις και οι διαφορετικές απόψεις μπορεί να σε κουράσουν. Μείνε συγκεντρωμένος/η στις δικές σου προτεραιότητες και μην παρασύρεσαι από τη διάθεση της στιγμής. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σε βοηθά να οργανώσεις τις εκκρεμότητες και να εργαστείς αποδοτικά. Η σταθερή πρόοδος είναι το κλειδί.

Αιγόκερως

Πιθανές καθυστερήσεις ή ανατροπές μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση, όμως με ψυχραιμία θα τις διαχειριστείς. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σου προσφέρει υπομονή και πρακτική σκέψη. Επικεντρώσου σε ομαδικά έργα ή προσωπικές δραστηριότητες που σε γεμίζουν.

Υδροχόος

Η αντίθεση Ερμή–Ουρανού φέρνει πνευματική αναστάτωση και διαφορετικές απόψεις, που ωστόσο μπορούν να σε οδηγήσουν σε νέες ιδέες. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου βοηθά να επαναφέρεις ισορροπία και να εστιάσεις σε ό,τι πραγματικά αξίζει. Δράσε με ψυχραιμία και ρεαλισμό.

Ιχθύες

Η μέρα φέρνει αναστάτωση, αλλά και ευκαιρίες για μάθηση μέσα από την εμπειρία. Απόφυγε υπερβολές και κράτησε τη συγκέντρωσή σου. Το τρίγωνο Άρη–Κρόνου σταθεροποιεί την ενέργειά σου και σε βοηθά να κινηθείς με πειθαρχία, πετυχαίνοντας ουσιαστικά αποτελέσματα σε δουλειά ή σπουδές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:09 Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο
12:07 Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Top 3 προορισμοί: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη
12:07 Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
11:19 Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ