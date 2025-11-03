Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Δευτέρα σε βρίσκει με έντονη ενέργεια και ανάγκη για δράση. Θέλεις να κινηθείς γρήγορα, όμως καλό είναι να μην πιέσεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο. Κράτησε ρεαλιστική στάση απέναντι σε όσα σχεδιάζεις και θα έχεις το αποτέλεσμα που θες.

Ταύρος

Η διάθεσή σου είναι πιο εσωστρεφής, αλλά αυτό σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τι πραγματικά χρειάζεσαι. Μείνε λίγο μόνος/η, ησυχία και λίγη αποστασιοποίηση θα σε ανανεώσουν. Κάποια νέα ιδέα ή σκέψη ίσως γίνει η αφορμή για αλλαγή.

Δίδυμοι

Η μέρα φέρνει επικοινωνία, μηνύματα και απρόσμενες συναντήσεις. Το μυαλό σου τρέχει, αλλά πρόσεξε να μην υπόσχεσαι περισσότερα απ’ όσα μπορείς να τηρήσεις. Ένα φιλικό πρόσωπο σου φτιάχνει τη διάθεση και σου θυμίζει πως η ζωή θέλει ελαφρότητα.

Καρκίνος

Έχεις ανάγκη να νιώσεις σταθερότητα και αναγνώριση. Αν κάτι δεν προχωρά όπως θες, μην απογοητεύεσαι — απλώς χρειάζεται λίγο παραπάνω επιμονή. Απόφυγε τις υπερβολές και κράτησε τη ρουτίνα σου σε ισορροπία, γιατί σε στηρίζει ψυχολογικά.

Λέων

Η Δευτέρα ανοίγει ορίζοντες και φέρνει μια αίσθηση ελευθερίας. Θες να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, όμως φρόντισε να μη βιαστείς σε αποφάσεις. Μια κουβέντα ή επαφή μπορεί να σε εμπνεύσει δυνατά — αρκεί να ακούσεις με ανοιχτό μυαλό.

Παρθένος

Η μέρα σε ωθεί να δεις τα πράγματα πιο ουσιαστικά. Αν νιώσεις συναισθηματική πίεση, άφησε χώρο για ξεκούραση και όχι για υπερανάλυση. Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να σε ανακουφίσει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις.

Ζυγός

Η διάθεση για επαφή και συνεργασία είναι έντονη, όμως πρόσεξε τις υπερβολές. Μη βιαστείς να στηριχτείς σε υποσχέσεις που ακούγονται πολύ καλές για να είναι αληθινές. Αν κρατήσεις ισορροπία, η μέρα θα φέρει όμορφη ενέργεια και συναισθηματική ανταπόκριση.

Σκορπιός

Η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά, με έντονη ανάγκη να μπεις ξανά σε ρυθμό. Θες να τα προλάβεις όλα, αλλά κράτα μέτρο για να μη σε εξαντλήσει η ίδια σου η ορμή. Ένα μικρό βήμα κάθε φορά αρκεί για να πάρεις τον έλεγχο πίσω στα χέρια σου.

Τοξότης

Η ενέργεια της ημέρας σε ανεβάζει και φέρνει χαμόγελα. Παρ’ όλα αυτά, μην αφήσεις την αισιοδοξία να σε οδηγήσει σε παρορμητικές κινήσεις. Ένα φλερτ, μια ιδέα ή ένα σχέδιο μπορεί να σου ανανεώσουν τη διάθεση, αρκεί να κινηθείς με επίγνωση.

Αιγόκερως

Στρέφεις το βλέμμα σε οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα που ζητούν ισορροπία. Η μέρα θέλει ήρεμη προσέγγιση και όχι βιαστικές αποφάσεις. Αν ακούσεις τη διαίσθησή σου, θα καταλάβεις ποιο είναι το σωστό βήμα χωρίς πίεση.

Υδροχόος

Η επικοινωνία είναι στο προσκήνιο και οι λέξεις σου έχουν δύναμη. Πρόσεξε πώς εκφράζεσαι, γιατί ένα σχόλιο μπορεί να παρεξηγηθεί. Αν διοχετεύσεις σωστά τη σκέψη σου, μπορείς να καταφέρεις πολλά μέσα στη μέρα.

Ιχθύες

Η Δευτέρα ζητά να είσαι πρακτικός/η και προσεκτικός/η με τα έξοδα. Θες να νιώσεις ασφάλεια, αλλά μην προσπαθήσεις να τη βρεις μέσα από υπερβολές. Μικρές κινήσεις σταθερότητας θα σου δώσουν το έδαφος που χρειάζεσαι για να ηρεμήσεις.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



