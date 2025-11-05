Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Πανσέληνος διογκώνει τα συναισθήματα και σε φέρνει αντιμέτωπο/η με οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα. Θέματα που σχετίζονται με χρήματα, ασφάλεια ή έγγραφα έρχονται στην επιφάνεια και μπορεί να προκαλέσουν ένταση ή σύγκρουση. Ό,τι αποκαλύπτεται τώρα, όσο αιφνίδιο κι αν φαίνεται, σε βοηθά να δεις πού χρειάζεται ισορροπία. Είναι η στιγμή να πάρεις πρωτοβουλίες, να αποκαταστήσεις ανισορροπίες και να προστατέψεις την αίσθηση ασφάλειάς σου.

Ταύρος

Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου φέρνει δυνατά συναισθήματα και την ανάγκη να βάλεις τον εαυτό σου σε προτεραιότητα. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις παραμελήσει τις ανάγκες σου ή έχεις ανεχτεί περισσότερα απ’ όσα αντέχεις. Η συναισθηματική φόρτιση σε ωθεί να διεκδικήσεις χώρο, αλλά χρειάζεται να το κάνεις με ηρεμία. Έχεις την ευκαιρία να λάμψεις, αρκεί να αφήσεις τα συναισθήματα να εκφραστούν χωρίς υπερβολές.

Δίδυμοι

Η Πανσέληνος φωτίζει την ανάγκη σου για ησυχία, ξεκούραση και εσωτερική ισορροπία. Μυστικά, άλυτα ζητήματα ή συναισθήματα που είχες θάψει μπορεί να βγουν στην επιφάνεια. Αν έχεις πιεστεί ή ασχοληθεί υπερβολικά με πρακτικά θέματα, τώρα το σώμα και η ψυχή ζητούν παύση. Μην αγνοείς τα σημάδια· βρες χρόνο να ηρεμήσεις και να ξαναβρείς το κέντρο σου.

Καρκίνος

Η Πανσέληνος σου θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι φίλοι, οι σχέσεις και η στήριξη γύρω σου. Ένα κοινωνικό ή συναισθηματικό ζήτημα μπορεί να κορυφωθεί. Κρυμμένα συναισθήματα, ανάγκες ή απογοητεύσεις έρχονται στην επιφάνεια και ζητούν ειλικρίνεια. Μπορεί να σε πλησιάσει ένα πρόσωπο ή να νιώσεις την ανάγκη να εκφραστείς. Είναι η στιγμή να δεις καθαρά τι —ή ποιος— αξίζει να βρίσκεται δίπλα σου.

Λέων

Η Πανσέληνος σε φέρνει ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια, ζητώντας σου να βρεις ισορροπία. Μπορεί να νιώθεις πίεση από υποχρεώσεις ή να σε βαραίνουν οι προσδοκίες των άλλων. Έρχονται αποκαλύψεις για το τι πραγματικά θέλεις, τι σε κουράζει και τι σε γεμίζει. Θα δεις ξεκάθαρα πως δεν μπορείς να στηρίζεις όλους χωρίς πρώτα να στηρίζεις τον εαυτό σου.

Παρθένος

Η Πανσέληνος ενεργοποιεί πίστη, ιδέες και όνειρα. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα και να εμπιστευτείς κάτι μεγαλύτερο από εσένα. Ταυτόχρονα, σε φέρνει αντιμέτωπο/η με την πραγματικότητα που ίσως σε περιορίζει. Θέλεις να προχωρήσεις, όμως χρειάζεται πρώτα να ξεκαθαρίσεις τι πιστεύεις πραγματικά και προς τα πού θέλεις να πας.

Ζυγός

Η Πανσέληνος αγγίζει βαθιά συναισθήματα, σχέσεις και οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους. Θέματα εμπιστοσύνης, δέσμευσης ή φόβου εγκατάλειψης μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια. Νιώθεις πιο έντονα, όμως αυτή η ένταση σου δείχνει τι αξίζει να κρατήσεις και τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω. Είναι στιγμή να επουλώσεις πληγές και να ζητήσεις ισότητα στις σχέσεις.

Σκορπιός

Η Πανσέληνος φωτίζει τις σχέσεις σου και σε ωθεί να δεις καθαρά ποιος είναι πραγματικά δίπλα σου. Μπορεί να υπάρξουν εντάσεις ή ξεκαθαρίσματα σε συνεργασίες και προσωπικούς δεσμούς. Αν έχεις κρατήσει κάτι μέσα σου, τώρα δύσκολα συγκρατείται. Είναι η κατάλληλη στιγμή για ειλικρίνεια, αλλά και για διάλογο χωρίς εγωισμό.

Τοξότης

Η Πανσέληνος στρέφει το ενδιαφέρον σου στην υγεία, στους ρυθμούς και στην καθημερινότητά σου. Αν κουράστηκες ή παραμέλησες το σώμα σου, τώρα το νιώθεις πιο έντονα. Παράλληλα, μπορεί να ολοκληρωθεί ένα επαγγελματικό έργο ή μια ευθύνη. Η ζωή σου ζητά τάξη, φροντίδα και ισορροπία ανάμεσα στο καθήκον και τη χαρά.

Αιγόκερως

Η Πανσέληνος αγγίζει την καρδιά, τον έρωτα και τη δημιουργία. Συναισθήματα που κρατούσες μέσα σου μπορούν να ξεσπάσουν, είτε ως χαρά είτε ως ένταση. Θέλεις να νιώσεις ότι αγαπιέσαι, εκτιμάσαι και μπορείς να εκφράσεις αυτό που νιώθεις χωρίς φόβο. Αν κάτι ή κάποιος σε περιορίζει, τώρα το αντιλαμβάνεσαι ξεκάθαρα.

Υδροχόος

Η Πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο το σπίτι, τις ρίζες και την ανάγκη για ασφάλεια. Μπορεί να υπάρξει ένταση στο οικογενειακό περιβάλλον ή να νιώσεις πιο ευάλωτος/η. Παλιές μνήμες ξυπνούν και σε ωθούν να δεις τι πραγματικά σε στηρίζει. Είναι η στιγμή να ηρεμήσεις, να προστατέψεις τον χώρο σου και να φροντίσεις τον εαυτό σου.

Ιχθύες

Η Πανσέληνος δυναμώνει την ανάγκη σου για επικοινωνία και ειλικρίνεια. Λόγια που κρατούσες μέσα σου ίσως ειπωθούν τώρα χωρίς φίλτρα. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις, μετακινήσεις ή νέα που δεν περίμενες. Νιώθεις πως πρέπει να ακουστείς —και έχεις δίκιο— αρκεί να το κάνεις με καθαρότητα και όχι υπό ένταση.

