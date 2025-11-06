Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η σύνοδος Άρη-Πλούτωνα σε βοηθά να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να δεις καθαρά τις βαθύτερες ανάγκες σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις πίσω στόχους ή φιλίες που δεν σε εκφράζουν πλέον και να στραφείς σε ό,τι έχει ουσία. Οι αλλαγές που κάνεις τώρα μπορούν να αποδειχθούν μακροχρόνια και ουσιαστικές, ιδιαίτερα στην κοινωνική σου ζωή ή στα όνειρά σου. Κράτησε κάποια σχέδιά σου για τον εαυτό σου και προχώρησε με τον δικό σου ρυθμό.

Ταύρος

Έχεις καθαρή εικόνα για το μέλλον και για όσα χρειάζονται αναθεώρηση. Συνδυάζεις πρακτικότητα με διαίσθηση, ενώ η δουλειά και η έρευνα μπορούν να αποδώσουν σημαντικά. Είναι κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσεις ένα έργο ή να εστιάσεις σε έναν στόχο που θα σε εξελίξει. Η αναγνώριση ή η αίσθηση προτεραιοτήτων σε βοηθά να ενισχύσεις τη δέσμευσή σου.

Δίδυμοι

Οι επιθυμίες και οι ιδέες σου αποκτούν βάθος και ένταση. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σε θέματα πίστης, ταξιδιών, εκπαίδευσης ή σχέσεων. Αναζητάς νέους ορίζοντες και μεγαλύτερη ελευθερία στη σκέψη σου. Οι άλλοι σε ακούν πιο προσεκτικά, ενώ εσύ πλέον δεν αντέχεις τα επιφανειακά.

Καρκίνος

Είσαι παραγωγικός/ή και έτοιμος/η να λύσεις προβλήματα. Βλέπεις καθαρά λεπτομέρειες που πριν σου διέφευγαν και θέλεις να ανανεώσεις ένα έργο ή τον τρόπο ζωής σου. Αν κάτι δεν σε καλύπτει, έχεις τη δύναμη να το αλλάξεις. Μια αποκάλυψη ή μια ουσιαστική συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητά σου.

Λέων

Έντονα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια και σε ωθούν να ξεκαθαρίσεις σχέσεις και προθέσεις. Θέλεις να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου. Αν απαιτούνται αλλαγές στις σχέσεις σου, τώρα είναι η στιγμή να τις κάνεις ουσιαστικά. Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο καμπής.

Παρθένος

Τα συναισθήματά σου είναι έντονα και ίσως νιώσεις έτοιμος/η να κόψεις μια κακή συνήθεια ή να φροντίσεις πιο σοβαρά την υγεία σου. Έχεις αντοχή, πειθαρχία και διάθεση για βελτίωση τόσο στην εργασία όσο και στην οικογενειακή ζωή. Μπορεί να ανακαλύψεις ένα νέο πάθος ή έναν τρόπο να νιώσεις πιο ζωντανός/ή.

Ζυγός

Δίνεις βάθος στις επικοινωνίες σου και στα δημιουργικά ή ερωτικά σου θέματα. Κατανοείς καλύτερα τα συναισθήματά σου και τι αξίζει πραγματικά να κρατήσεις. Μια ειλικρινής συζήτηση, μια στιγμή δημιουργικής έμπνευσης ή ένα άνοιγμα ψυχής μπορεί να σε απελευθερώσει. Θέτεις τώρα βάσεις για κάτι πιο ουσιαστικό.

Σκορπιός

Απομακρύνεις ό,τι είναι περιττό και οργανώνεις μεθοδικά τα οικονομικά και την καθημερινότητά σου. Αναζητάς ασφάλεια και είσαι διατεθειμένος/η να δουλέψεις γι’ αυτήν. Μια νέα οικονομική ιδέα ή στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη. Συναισθηματικά είσαι πιο έντονος/η, αλλά και πιο ειλικρινής με τον εαυτό σου.

Τοξότης

Τα λόγια σου έχουν δύναμη και οι ιδέες σου ξεχωρίζουν. Εκφράζεις τη σκέψη σου με τόλμη και αντιμετωπίζεις θαρραλέα ό,τι σε βαραίνει. Ίσως υπάρξουν νέα που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα ή μια ουσιαστική στιγμή ειλικρίνειας μέσα σε σχέση. Έχεις ενέργεια και συγκέντρωση για απαιτητικά έργα.

Αιγόκερως

Έρχεσαι πιο κοντά στην αλήθεια γύρω από τα οικονομικά, τα ταλέντα ή την αίσθηση της αξίας σου. Θέλεις να αξιοποιήσεις όσα έχεις και να ενισχύσεις την ασφάλειά σου. Η μέρα ευνοεί αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν την πορεία σου. Η διαίσθηση και η εμπειρία σου αποτελούν αξιόπιστους οδηγούς.

Υδροχόος

Είσαι γεμάτος/η ενέργεια, φιλοδοξία και αυτοπεποίθηση. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βελτιώνονται όταν δίνεις ουσιαστική προσοχή στους άλλους. Μπορείς να επηρεάσεις καταστάσεις θετικά και να δείξεις την πραγματική σου δύναμη. Οι αλλαγές που ξεκινάς τώρα είναι καθοριστικές για το μέλλον σου.

Ιχθύες

Οι φιλοδοξίες σου αναζωπυρώνονται και βλέπεις καθαρά τι χρειάζεται αλλαγή στην πορεία σου ή στην καριέρα σου. Έχεις διάθεση για σταθερές, μακροχρόνιες βελτιώσεις και μπορεί να προκύψει μια νέα έμπνευση που θα σε καθοδηγήσει. Είναι η κατάλληλη στιγμή να απαλλαγείς από ενοχές και ανασφάλειες που σε κρατούν πίσω.

