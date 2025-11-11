Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου 11 Νοεμβρίου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η μέρα σε βρίσκει δραστήριο/α και γεμάτο/η ενέργεια. Ο Ερμής σε βοηθά να εκφραστείς δυναμικά και να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις, όμως χρειάζεται προσοχή στις παρορμήσεις και στα λόγια που μπορεί να παρερμηνευτούν. Επαγγελματικά, έχεις την ευκαιρία να αναδείξεις τη δουλειά σου, αρκεί να μείνεις συγκεντρωμένος/η. Στα ερωτικά, μια συζήτηση με ένα άτομο που σε ενδιαφέρει ίσως αποκαλύψει κρυφά συναισθήματα.

Ταύρος

Η ανάγκη σου για σταθερότητα συγκρούεται με τις απρόβλεπτες ενέργειες της ημέρας. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στα σχέδιά σου, όμως αυτές μπορεί τελικά να αποδειχθούν ευεργετικές. Στον επαγγελματικό τομέα, απόφυγε συγκρούσεις με ανώτερους και κράτησε χαμηλούς τόνους. Στην προσωπική σου ζωή, ένα πρόσωπο από το παρελθόν ίσως επανεμφανιστεί και προκαλέσει συναισθηματική αναστάτωση.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία σου είναι στα καλύτερά της και μπορείς να πετύχεις πολλά μέσα από συζητήσεις ή συμφωνίες. Οι άλλοι σε ακούν και δείχνουν ενδιαφέρον για τις ιδέες σου. Πρόσεξε μόνο να μην αποκαλύψεις βιαστικά τα σχέδιά σου. Στον αισθηματικό τομέα, η μέρα ευνοεί τις εξομολογήσεις και τις ειλικρινείς κουβέντες που φέρνουν πιο κοντά ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει.

Καρκίνος

Η μέρα σε γεμίζει ανησυχία για θέματα ασφάλειας — οικονομικής αλλά και συναισθηματικής. Νιώθεις την ανάγκη να προστατεύσεις ότι θεωρείς πολύτιμο, όμως μην αφήσεις το άγχος να σε κυριεύσει. Επαγγελματικά, υπάρχουν ευκαιρίες για σταθεροποίηση, αρκεί να κινηθείς με πρακτικότητα. Ερωτικά, ένα βλέμμα ή μια τυχαία συνάντηση μπορεί να αναζωπυρώσει συναισθήματα που νόμιζες ότι είχες ξεπεράσει.

Λέων

Ξεχωρίζεις με το πάθος και τη δημιουργικότητά σου. Είσαι έτοιμος/η να πάρεις πρωτοβουλίες, να λάμψεις και να προσελκύσεις θετικές εντυπώσεις. Ωστόσο, μην αφήσεις τον εγωισμό σου να σε απομακρύνει από άτομα που πραγματικά σε νοιάζονται. Επαγγελματικά, η ημέρα φέρνει ευκαιρίες για αναγνώριση, ενώ στα ερωτικά, το φλερτ φουντώνει — ίσως μέσα από μια απρόσμενη συνάντηση ή μήνυμα.

Παρθένος

Η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να στραφείς προς τα μέσα και να φροντίσεις τον εαυτό σου. Ίσως νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς ή να κάνεις έναν απολογισμό για όσα σε απασχολούν. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να τα κάνει όλα τέλεια — άφησε λίγο χώρο στη ροή των πραγμάτων. Ερωτικά, μια ανάμνηση ή επαφή από το παρελθόν μπορεί να σου ξυπνήσει τρυφερά, αλλά και μπερδεμένα συναισθήματα.

Ζυγός

Η μέρα ευνοεί τη δικτύωση και τις κοινωνικές επαφές. Φίλοι ή συνεργάτες μπορεί να σου προσφέρουν μια ευκαιρία που δεν πρέπει να αγνοήσεις. Έχεις διάθεση για επικοινωνία και αρμονία, όμως πρόσεξε να μη χαθείς στην προσπάθεια να ευχαριστήσεις όλους. Στα ερωτικά, η μέρα ανοίγει δρόμο για μια γνωριμία που μπορεί να σε ενθουσιάσει ή να φέρει μια νέα ισορροπία στη ζωή σου.

Σκορπιός

Η μέρα σε βρίσκει αποφασισμένο/η να διεκδικήσεις τη θέση σου. Έχεις δύναμη, επιμονή και τη διάθεση να πετύχεις ότι έχεις βάλει στο μυαλό σου. Οικονομικά ζητήματα ή επαγγελματικές συζητήσεις ευνοούνται, αρκεί να παραμείνεις ευέλικτος/η. Στα αισθηματικά, εκπέμπεις μυστήριο και έντονο μαγνητισμό — μια έλξη μπορεί να γίνει πιο δυνατή απ’ ότι φανταζόσουν.

Τοξότης

Η διάθεσή σου ανεβαίνει και η αισιοδοξία επιστρέφει. Νιώθεις έτοιμος/η να ανοίξεις νέους δρόμους, να ταξιδέψεις ή να ξεκινήσεις κάτι που σε εμπνέει. Η μέρα φέρνει ιδέες και προοπτικές που ανανεώνουν τη σκέψη σου. Ερωτικά, μια γνωριμία ή μια ευχάριστη επαφή θα σε κάνει να χαμογελάσεις ξανά.

Αιγόκερως

Η μέρα φέρνει έντονα συναισθήματα και ίσως εσωτερικές συγκρούσεις. Θέλεις να έχεις τον έλεγχο, όμως κάποια γεγονότα σε καλούν να αφήσεις λίγο χώρο στο απρόοπτο. Επαγγελματικά, είναι ώρα να δείξεις ωριμότητα και διορατικότητα. Στα ερωτικά, η έλξη είναι βαθιά αλλά και περίπλοκη — ένα πάθος μπορεί να αναζωπυρωθεί ξαφνικά.

Υδροχόος

Η μέρα ευνοεί τις συνεργασίες και τις σχέσεις κάθε είδους. Μπορείς να πετύχεις συμφωνίες ή να λύσεις παλιές παρεξηγήσεις. Πρόσεξε όμως να μην παρασυρθείς από συναισθηματικές αντιδράσεις. Ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος/η, ένα νέο άτομο μπορεί να σε γοητεύσει έντονα — κράτησε, όμως, ρεαλιστικές προσδοκίες.

Ιχθύες

Η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση και συγκέντρωση, όμως η φαντασία σου ταξιδεύει αλλού. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς από υποχρεώσεις και να αφιερώσεις χρόνο σε κάτι δημιουργικό ή ρομαντικό. Στα επαγγελματικά, μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σε ανανεώνει. Ερωτικά, η μέρα φέρνει τρυφερότητα και συναισθηματική επαφή που σε ηρεμεί.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



