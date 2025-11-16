Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Κυριακή σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η αρχική αναποφασιστικότητα της ημέρας σε προστατεύει από βιαστικές κινήσεις. Όσο περνά η ώρα, η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και οι άνθρωποι γύρω σου σε εμψυχώνουν. Είναι ιδανική στιγμή να δείξεις τον καλύτερο εαυτό σου και να καλλιεργήσεις σημαντικές σχέσεις. Μια όμορφη ανάμνηση ή μια ζεστή συζήτηση με αγαπημένα πρόσωπα σε φέρνει πιο κοντά τους. Βλέπεις το μέλλον πιο καθαρά, ενώ κάτι από το παρελθόν σού δίνει πολύτιμες απαντήσεις.

Ταύρος

Ακόμη κι αν δεν έχεις απόλυτη καθαρότητα στόχων, είσαι αποτελεσματικός/ή, ειδικά σε ό,τι κάνεις παρασκηνιακά. Μπορεί να ενοχληθείς αν νιώσεις ότι κάποιος σε θεωρεί δεδομένο/η, όμως θα το ξεπεράσεις. Η μέρα γίνεται πιο συνεργατική και πρακτική, ενώ η ανοιχτότητα στις συζητήσεις ζεσταίνει τις σχέσεις. Μια μικρή υπέρβαση της ζώνης άνεσής σου φέρνει όφελος. Θέλεις αλλαγή και ανανέωση – και βλέπεις παλιά θέματα με νέα προοπτική.

Δίδυμοι

Ίσως νιώθεις ότι οι άλλοι χρειάζονται τη στήριξή σου και αυτό σε απομακρύνει από τις δικές σου επιθυμίες. Οι έμμεσοι τρόποι για να πετύχεις στόχους σε κουράζουν. Καθώς κυλά η μέρα, η καθαρή σκέψη και η ουσιαστική συζήτηση βοηθούν να λυθούν θέματα σχέσεων. Οι ομοιότητες με τους γύρω σου γίνονται πηγή ένωσης, ενώ οι διαφορές μοιάζουν πιο γοητευτικές. Μια ρομαντική έλξη ή δημιουργική ιδέα σε εμπνέει και νιώθεις πιο δυνατός/ή.

Καρκίνος

Νωρίς μπορεί να νιώσεις ευάλωτος/η απέναντι στην κριτική. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και μη ζητάς το μέγιστο από την πρώτη στιγμή. Αργότερα η μέρα σού επιτρέπει να οργανωθείς καλύτερα, να λύσεις προβλήματα και να βρεις πρακτικές λύσεις. Μια έμπνευση ή μια ρομαντική στιγμή ανανεώνει τη διάθεσή σου. Θέλεις εξέλιξη και κάτι νέο σε εμπνέει να ανοίξεις τους ορίζοντές σου.

Λέων

Το πρωί μπορεί να νιώθεις ότι η ενέργειά σου δεν ρέει, όμως όσο περνά η μέρα επικοινωνείς ευκολότερα και οι άλλοι σε καταλαβαίνουν καλύτερα. Η θετική ανατροφοδότηση σε παρακινεί και ενισχύει την αρμονία στις σχέσεις. Η διαίσθησή σου είναι δυνατή – άκουσέ τη. Μικρές χαλαρωτικές δραστηριότητες λειτουργούν θεραπευτικά και μειώνουν το άγχος.

αρθένος

Νωρίς δώσε σημασία στην ευεξία και την ενέργειά σου. Καθώς κυλά η μέρα, οργανώνεις τον χώρο και τις υποχρεώσεις σου με σαφήνεια και σταθερότητα. Οι ιδέες σου είναι πρακτικές και εύστοχες. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται δυναμική εξέλιξης σε μια σχέση ή σε ένα έργο. Η δικτύωση σε ωφελεί, ανοίγοντας νέες πόρτες. Τα μεγάλα σχέδιά σου ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και σε βοηθούν να αναπτύξεις προσωπικά ενδιαφέροντα.

Ζυγός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την έκφραση και τα συναισθήματά σου. Αργότερα, στρέφεσαι σε πρακτικούς ή επαγγελματικούς στόχους. Οι άλλοι αναγνωρίζουν τα ταλέντα σου και σε στηρίζουν, προσελκύοντας θετικούς ανθρώπους. Είναι κατάλληλη περίοδος για δημιουργικές αλλαγές. Οι λύσεις έρχονται εύκολα και η γενναιοδωρία σου βοηθά να ανοίξεις δρόμο μπροστά.

Σκορπιός

Νωρίς είσαι πιο ευαίσθητος/η σε μικρές εντάσεις, χωρίς να ξέρεις ακριβώς τι σε ενοχλεί. Στη συνέχεια οι όψεις του Ήλιου βελτιώνουν τη διάθεσή σου και ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση. Νιώθεις άνετα με τους γύρω σου και προκύπτουν ευκαιρίες για γνώση και εξέλιξη. Ένα παλιό σχέδιο μπορεί να επανέλθει, έτοιμο για νέο ξεκίνημα. Η δημιουργικότητα ρέει και απολαμβάνεις την εκτίμηση των άλλων.

Τοξότης

Το πρωί τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα και ίσως υπερτονίζεις μικρά λάθη. Αργότερα όμως βρίσκεις ρυθμό και ξεκάθαρη κατεύθυνση. Μπορεί να λάβεις στήριξη από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια βαθύτερη σύνδεση – με τον εαυτό σου ή με κάποιο πρόσωπο – σε ενδυναμώνει. Η μέρα ευνοεί την ανανέωση και τα μελλοντικά σχέδια που αναζωπυρώνουν την ελπίδα σου.

Αιγόκερως

Το πρωί οι απαιτήσεις των άλλων μπορεί να φέρουν παρεξηγήσεις. Όσο προχωρά η μέρα, αυξάνονται η σιγουριά και η πρόοδος. Αισθάνεσαι εμπιστοσύνη σε σχέσεις και έργα και αυτό σε γαληνεύει. Η γενναιοδωρία και η ανοιχτή στάση σου ενισχύουν τους δεσμούς. Παραμένεις ρεαλιστής/στρια και υπεύθυνος/η, βρίσκοντας λύσεις και γεφυρώνοντας διαφορές.

Υδροχόος

Το πρωί οι εντάσεις σε κουράζουν και ίσως δεν αξίζει να εξηγείς τα πάντα σε ανθρώπους που δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν. Εστίασε σε όσους αξίζουν την ενέργειά σου. Αργότερα βλέπεις πρόοδο σε έργα, επικοινωνίες και νέες ευκαιρίες. Η αισιοδοξία σου ανοίγει δρόμους και μια καλή ιδέα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Ιχθύες

Νωρίς δυσκολεύεσαι να εκφράσεις τι θέλεις ή να διοχετεύσεις την ενέργειά σου. Στη συνέχεια όμως η μέρα γίνεται πιο δημιουργική και φωτεινή. Η διασκέδαση, η έμπνευση ή οι κοινωνικές επαφές σε ανανεώνουν. Ακόμη και τα καθήκοντα σε δυναμώνουν. Με τη στήριξη των γύρω σου, έρχονται νέες ευκαιρίες ή έργα. Μπορείς να εξελιχθείς και να εντυπωσιάσεις με φυσικό τρόπο.

