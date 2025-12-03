Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Σήμερα έλκεσαι από ήρεμες και σταθερές καταστάσεις. Μπαίνεις σε μια πιο πρακτική και ώριμη διάθεση, αν και αργότερα νιώθεις μεγαλύτερη ανάγκη για εξωστρέφεια. Η φροντίδα των προσωπικών σου αναγκών ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου. Με την Αφροδίτη στον τομέα της περιπέτειας μέχρι τις 24, ανοίγεται μια περίοδος ιδανική για να αναζωπυρώσεις μια σχέση μέσα από νέες εμπειρίες ή ενδιαφέροντα. Μπορεί να υπάρξει ενθουσιασμός, μάθηση ή διαδικτυακή δραστηριότητα που σου δίνει χαρά. Εκφράζεις την αγάπη σου με σιγουριά και αισιοδοξία, ενώ αφιερώνεις χρόνο σε γνώσεις και ιδέες. Η αίσθηση ότι «φτιάχνεις» τη δική σου τύχη σε κάνει να ανθίζεις.

Ταύρος

Οι σημερινές ενέργειες τονίζουν την ανάγκη για σταθερά θεμέλια. Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε ωθεί να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να φροντίσεις τον εαυτό σου. Αργότερα στρέφεις την προσοχή σου σε θέματα πόρων και ασφάλειας. Με την Αφροδίτη στον όγδοο οίκο μέχρι τις 24, μπαίνεις σε μια περίοδο βαθύτερης συναισθηματικής κατανόησης. Γίνεσαι πιο στρατηγικός/ή τόσο στα οικονομικά όσο και στην αγάπη. Μια σχέση μπορεί να ενισχυθεί μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις. Είναι καλός κύκλος για να απλουστεύσεις οικονομικά ή συναισθηματικά βάρη.

Δίδυμοι

Σήμερα ωφελείσαι από περισσότερη οργάνωση και μικρές δομές. Οι άλλοι εκτιμούν την υπευθυνότητά σου, αλλά έχεις ανάγκη και από στιγμές χαλάρωσης. Αργότερα η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου, κάνοντάς σε πιο κοινωνικό/ή και εκφραστικό/ή. Με την Αφροδίτη στον τομέα των σχέσεων μέχρι τις 24, βλέπεις τους άλλους με πιο θετική ματιά και επιδιώκεις αρμονία. Είναι περίοδος εξισορρόπησης και όμορφων συνεργασιών, όπου είσαι πιο διαλλακτικός/ή και ανοιχτός/ή στον διάλογο.

Καρκίνος

Οι διελεύσεις ευνοούν τους δεσμούς και την αυθεντική έκφραση. Έχεις τη δύναμη να προωθήσεις στόχους με πειθαρχία και συνέπεια. Αργότερα αναζητάς ηρεμία, ιδιωτικότητα και εσωτερική ισορροπία. Με την Αφροδίτη στον έκτο οίκο μέχρι τις 24, βρίσκεις χαρά στη ρουτίνα, στην οργάνωση, στη φροντίδα και στην εργασία. Ευκαιρίες μπορεί να έρθουν μέσα από την καθημερινότητά σου. Οι σχέσεις ωφελούνται από πρακτικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Λέων

Έχεις πρακτική διάθεση και εστιάζεις σε μακροπρόθεσμους στόχους· η υπομονή σου αποδίδει. Με την Αφροδίτη στον τομέα της χαράς μέχρι τις 24, μπαίνεις σε μία από τις πιο ευχάριστες περιόδους της χρονιάς όσον αφορά τη δημιουργικότητα, τον ρομαντισμό και το παιχνίδι. Ο προσωπικός σου μαγνητισμός αυξάνεται και βρίσκεις μεγαλύτερη ικανοποίηση σε χόμπι και δραστηριότητες που σε εκφράζουν.

Παρθένος

Είναι καλή μέρα για δομημένες συζητήσεις ή για να κατανοήσεις καλύτερα κάποιον μέσα από ανταλλαγή απόψεων. Μπορείς να λύσεις ένα παλιό ζήτημα και να νιώσεις πιο ελεύθερος/η συναισθηματικά. Η ανάγκη για νοητική εξερεύνηση είναι έντονη. Με την Αφροδίτη στον οικιακό τομέα μέχρι τις 24, προτιμάς την ηρεμία, προστατεύεις το συναίσθημά σου και γίνεσαι πιο προσεκτικός/ή στις σχέσεις. Οι δεσμοί με οικογένεια και οικείους βελτιώνονται, ενώ βρίσκεις περισσότερη άνεση και ασφάλεια στο σπίτι.

Ζυγός

Η δουλειά, οι ρουτίνες και οι στόχοι υγείας σε ικανοποιούν σήμερα. Αναζητάς ήρεμες στιγμές και μικρές εσωτερικές ανακαλύψεις, όμως αργότερα η διάθεσή σου γίνεται πιο κοινωνική. Με την Αφροδίτη στον τρίτο οίκο μέχρι τις 24, οι επικοινωνίες σου είναι πιο ευχάριστες και ελκυστικές. Εναρμονίζεσαι ευκολότερα με αδέλφια, γείτονες ή συνεργάτες. Η θετική σου νοοτροπία ανοίγει πόρτες και η ψυχική συμβατότητα παίζει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις.

Σκορπιός

Βλέπεις πιο καθαρά την άλλη πλευρά μιας κατάστασης και αναζητάς ισορροπία. Ίσως χρειαστεί προσωρινά να κινηθείς σύμφωνα με τους ρυθμούς των άλλων. Οι σχέσεις είναι σταθερές και ευχάριστες. Με την Αφροδίτη στον δεύτερο οίκο μέχρι τις 24, αναζητάς ασφάλεια και απολαμβάνεις αυτά που ήδη έχεις. Θέλεις να χτίσεις και να σταθεροποιήσεις. Οι μικρές αλλά ουσιαστικές απολαύσεις σε ικανοποιούν ιδιαίτερα.

Τοξότης

Σήμερα εστιάζεις στην οργάνωση, στη λεπτομέρεια και στη φροντίδα των καθημερινών υποχρεώσεων· η αφοσίωση αποδίδει. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου μέχρι τις 24, ακτινοβολείς γοητεία, αυτοπεποίθηση και αυθεντικότητα. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται θετικά στο ύφος σου. Νιώθεις πιο άνετα με τον εαυτό σου και προσελκύεις ευκαιρίες, νέες φιλίες και όμορφες στιγμές.

Αιγόκερως

Επικοινωνίες, συζητήσεις και διαδικασίες μάθησης σου δίνουν ικανοποίηση. Κάποιος ίσως ζητήσει τη συμβουλή σου και ανταποκρίνεσαι με σοβαρότητα και ζεστασιά. Η προβλεψιμότητα σε ηρεμεί. Με την Αφροδίτη στον δωδέκατο οίκο μέχρι τις 24, ευνοούνται η ενδοσκόπηση, η κατανόηση και η προσφορά. Ελκύεσαι από ανθρώπους που χρειάζονται συμπόνια και μπορείς να ωφεληθείς από όσα εξελίσσονται στο παρασκήνιο.

Υδροχόος

Η πρακτική εστίαση σε βοηθά να αντιμετωπίσεις ουσιαστικά ζητήματα. Παράλληλα αναζητάς άνεση και οικεία περιβάλλοντα. Με την Αφροδίτη σε αρμονία με το ζώδιό σου μέχρι τις 24, οι φίλοι και οι κοινωνικές ομάδες σου προσφέρουν χαρά. Είναι ιδανικός κύκλος για νέες ιδέες, δικτύωση και εξερεύνηση. Ανακαλύπτεις τι πραγματικά σε ευχαριστεί και νιώθεις πιο ανοιχτός/ή σε ευχάριστες εμπειρίες.

Ιχθύες

Σήμερα σε ελκύει η εκμάθηση πρακτικών πραγμάτων και η ισορροπία ανάμεσα στη συνεργασία και τους προσωπικούς στόχους. Τα σχόλια που λαμβάνεις είναι ενθαρρυντικά. Με την Αφροδίτη στον δέκατο οίκο μέχρι τις 24, η αρμονία και η θετική ενέργεια ευνοούν την επαγγελματική σου ζωή και την εικόνα σου. Ελκύεις ευκαιρίες, δείχνεις πιο ζεστός/ή προς τον κόσμο και προβάλλεις τον καλύτερο εαυτό σου.

