Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η έλευση της Σελήνης επηρεάζει πολλά ζώδια, είτε θετικά, είτε αρνητικά και χρειάζεται διαχείριση.

09 Δεκ. 2025 10:11
Pelop News

Πώς θα είναι η Τρίτη σου;

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη στον δημιουργικό σου τομέα ενισχύει την αυτοέκφραση και τη διάθεσή σου. Νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και βλέπεις καθαρότερα μια σχέση που μπορεί να προχωρήσει μέσα από κατανόηση και μοίρασμα.

Ταύρος

Με τη Σελήνη στον τομέα του σπιτιού αναζητάς ηρεμία και εσωτερική ισορροπία. Βρίσκεις τρόπους να μειώσεις το άγχος και να ξεκαθαρίσεις τα συναισθήματά σου. Ό,τι κάνεις στο παρασκήνιο αποδίδει, ενώ η επικοινωνία σε βοηθά να δεις με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στον τρίτο οίκο αυξάνει την ανάγκη σου για κίνηση, μάθηση και επαφή. Οι ιδέες σου παίρνουν μορφή μέσα από συζητήσεις που σε εμπνέουν. Ανοίγεσαι, μοιράζεσαι και δίνεις χώρο στους άλλους να σε πλησιάσουν.

Καρκίνος

Εστιάζεις περισσότερο σε οικονομικά και πρακτικά θέματα, με έντονη συναισθηματική συμμετοχή. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να βάλεις τάξη σε ανάγκες και σκέψεις. Μπορείς να προοδεύσεις σε μια δουλειά ή ένα σχέδιο, ειδικά με τη βοήθεια άλλων.

Λέων

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε φέρνει πιο κοντά στα συναισθήματά σου και στις πραγματικές σου επιθυμίες. Μοιράζεσαι αλήθειες που μπορούν να ενισχύσουν σχέσεις, ενώ μια έμπνευση από κάποιο πρόσωπο σε ωθεί να κυνηγήσεις τα όνειρά σου.

Παρθένος

Χρειάζεσαι περισσότερη ηρεμία και χρόνο για εσωτερική ανασύνταξη. Η ενέργεια της Σελήνης σε βοηθά να δεις βαθύτερα μια κατάσταση και να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Οι σχέσεις ενισχύονται μέσα από αμοιβαία στήριξη και κατανόηση.

Ζυγός

Η Σελήνη στον ενδέκατο οίκο σου σε ωθεί να κάνεις νέα σχέδια και να οραματιστείς το μέλλον. Η επικοινωνία είναι αρμονική και βοηθά στην επίλυση διαφορών. Οι συνεργασίες και οι φιλίες έχουν σήμερα ιδιαίτερη αξία.

Σκορπιός

Με τη Σελήνη στον επαγγελματικό σου τομέα ενισχύεται η εικόνα σου και η αποφασιστικότητά σου. Βλέπεις ξεκάθαρα πώς να βελτιωθείς και οργανώνεις τους στόχους σου πιο αποτελεσματικά. Η φροντίδα πρακτικών ζητημάτων σου προσφέρει ασφάλεια.

Τοξότης

Η Σελήνη στον πνευματικό σου τομέα σου δημιουργεί ανάγκη για διεύρυνση οριζόντων και νέες ιδέες. Μικρές αλληλεπιδράσεις φέρνουν έμπνευση και ζεστασιά. Νιώθεις ότι μπορείς να εξελίξεις τη ζωή σου με σταθερά, ουσιαστικά βήματα.

Αιγόκερως

Η ημέρα τονίζει βαθύτερα συναισθήματα και ανάγκες, κυρίως γύρω από την οικογένεια, την ασφάλεια ή τα οικονομικά. Εστιάζεις στη βελτίωση μιας σχέσης ή της εσωτερικής σου ισορροπίας. Η ειλικρινής επικοινωνία σε φέρνει πιο κοντά με τους ανθρώπους σου.

Υδροχόος

Η Σελήνη στον τομέα των σχέσεων τονίζει την ανάγκη σου για συνεργασία και στήριξη. Η ισορροπία και η αμοιβαία κατανόηση γίνονται κεντρικά θέματα. Μια σχέση μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα από αποδοχή και εμπιστοσύνη.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον τομέα της εργασίας σε ωθεί να οργανωθείς και να βάλεις προτεραιότητες. Νιώθεις πιο δυνατός/ή όταν έχεις τον έλεγχο της καθημερινότητας. Επικεντρώνεσαι σε ό,τι έχει πραγματική αξία, ενώ η μάθηση μέσα από άλλους μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

