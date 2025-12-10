Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο Ποσειδώνας περνά σε ορθή πορεία και σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι χρειάζεται να ολοκληρώσεις και τι να αφήσεις πίσω. Τις επόμενες εβδομάδες η διαίσθησή σου γίνεται πιο καθαρή και νιώθεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα εσωτερικά σου σήματα. Η πιο ρεαλιστική ματιά στα πράγματα μειώνει την αναβλητικότητα. Από τον Ιανουάριο, ο Ποσειδώνας αποχωρεί οριστικά από τον τομέα της ιδιωτικότητάς σου. Σήμερα, απόφυγε βιαστικές εκφράσεις και υπερβολές· άφησε χώρο για νέες εμπειρίες και μην κρίνεις βιαστικά.

Ταύρος

Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα ενισχύει την πίστη σου σε φιλίες, συμμαχίες και στόχους. Κάποια πράγματα παραμένουν ρευστά, όμως νιώθεις πιο σίγουρος/η για το πού να επενδύσεις την ενέργεια και την εμπιστοσύνη σου. Ένα παλιό σχέδιο ή μια φιλική σχέση μπορεί να αναζωπυρωθεί. Καθώς πλησιάζεις στο τέλος αυτής της μακράς διέλευσης του Ποσειδώνα στον κοινωνικό σου τομέα, σήμερα δώσε προσοχή σε παρεξηγήσεις ή διαφορές απόψεων.

Δίδυμοι

Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα δίνει ώθηση σε ένα επαγγελματικό θέμα που είχε «κολλήσει». Ξαναβρίσκεις την πίστη στις δυνατότητές σου και στη γενικότερη πορεία σου. Δεν χρειάζεται απόλυτη σαφήνεια για να προχωρήσεις – η διαίσθησή σου λειτουργεί σωστά. Μέχρι τον Ιανουάριο ολοκληρώνεται αυτή η απαιτητική φάση, βοηθώντας σε να απομακρυνθείς από άκαμπτες προσδοκίες. Σήμερα, πρόσεξε την αφηρημάδα και μικρά απρόοπτα.

Καρκίνος

Με την ορθή πορεία του Ποσειδώνα ενισχύεται η πίστη σου στον εαυτό σου, ενώ θέματα σπουδών, ταξιδιών ή νομικών διαδικασιών κινούνται πιο ομαλά. Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις· σημασία έχει ότι επιστρέφει η έμπνευση. Από τον Ιανουάριο ο Ποσειδώνας ολοκληρώνει οριστικά το πέρασμά του από τον πνευματικό σου τομέα. Σήμερα πρόσεξε τις νοητικές αποσπάσεις και την κατακερματισμένη σκέψη.

Λέων

Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις οικονομικά και προσωπικά όρια. Η σύγχυση μειώνεται και βρίσκεις ρυθμό, ακόμη κι αν δεν βλέπεις πλήρως το τελικό αποτέλεσμα. Μέχρι τον Ιανουάριο κλείνει αυτή η μακρά περίοδος επεξεργασίας σε θέματα οικειότητας, εξαρτήσεων και κοινών πόρων. Σήμερα ίσως υπάρξουν εντάσεις ή αλλαγές σχεδίων, που όμως οδηγούν σε μεγαλύτερη διαύγεια.

Παρθένος

Με την ορθή πορεία του Ποσειδώνα νιώθεις ξανά έμπνευση σε μια σχέση ή συνεργασία. Βλέπεις πιο καθαρά τι θέλεις και πώς μπορεί να βελτιωθεί η μεταξύ σας δυναμική. Μέχρι τον Ιανουάριο ολοκληρώνεται αυτή η περίοδος που σε δίδαξε πολλά για τα όρια και την εμπιστοσύνη. Σήμερα απέφυγε παρορμητικές κινήσεις σε επικοινωνία, οικονομικά και αισθηματικά.

Ζυγός

Ο Ποσειδώνας σε ορθή πορεία φέρνει τάξη σε θέματα εργασίας, καθημερινότητας και υγείας. Νιώθεις πιο ανάλαφρος/η, χωρίς βάρη ενοχών ή αμφιβολιών, και σταδιακά χτίζεις ρυθμό και εμπιστοσύνη στην πορεία σου. Από τον Ιανουάριο κλείνει οριστικά αυτό το σημαντικό πέρασμα. Σήμερα απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις· μια νέα ιδέα μπορεί να σου δώσει καθαρότερη προοπτική.

Σκορπιός

Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα ενισχύει τη δημιουργικότητα, τον ρομαντισμό και τη διαίσθησή σου. Αφήνεις πίσω όνειρα που δεν σε εξυπηρετούν και ακούς πιο καθαρά την καρδιά σου. Ένα δημιουργικό ή ερωτικό ζήτημα μπορεί να προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Καθώς η μακρά αυτή διέλευση ολοκληρώνεται, σήμερα έρχονται στην επιφάνεια ζητήματα που είχες αφήσει στην άκρη.

Τοξότης

Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα ξεκαθαρίζει θέματα σπιτιού, οικογένειας και εσωτερικής ισορροπίας. Ξαναβρίσκεις κατεύθυνση και ενέργεια για όσα είχες αναβάλει. Μέχρι τον Ιανουάριο αυτό το κεφάλαιο κλείνει οριστικά. Σήμερα μπορεί να υπάρξουν μικρές ανατροπές, αλλά αφήνουν χώρο στη φαντασία σου να βρει νέες λύσεις.

Αιγόκερως

Με την ορθή πορεία του Ποσειδώνα κατανοείς καλύτερα το παρελθόν και ξαναβρίσκεις έμπνευση σε μάθηση, σχέδια και επικοινωνία. Παρεξηγήσεις μπαίνουν σε σειρά και νιώθεις πιο σίγουρος/η για αυτά που θέλεις να δημιουργήσεις ή να μοιραστείς. Μέχρι τον Ιανουάριο ολοκληρώνεται αυτό το πέρασμα. Σήμερα διαφορετικές απόψεις μπορεί να φέρουν χρήσιμες ιδέες.

Υδροχόος

Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη σταθερότητα στα οικονομικά και στους προσωπικούς στόχους σου. Υλικές υποθέσεις προχωρούν και ενισχύεται η εσωτερική σου καθοδήγηση. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι μιας πολύχρονης διέλευσης. Σήμερα μπορεί να υπάρξει ένταση, αλλά μέσα από αυτήν θα πάρεις σημαντικές πληροφορίες.

Ιχθύες

Ο Ποσειδώνας, ο κυβερνήτης σου, γυρίζει σε ορθή πορεία και σου φέρνει διαύγεια, έμπνευση και πίστη στα σχέδιά σου. Τις επόμενες εβδομάδες βλέπεις πιο καθαρά πού κατευθύνεσαι. Καθώς ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το ζώδιό σου τον Ιανουάριο, είναι κατάλληλη στιγμή να αναλογιστείς τα μαθήματα αυτής της περιόδου. Η σημερινή ενέργεια ίσως είναι λίγο χαοτική, αλλά σου δείχνει τι χρειάζεται αλλαγή και σου χαρίζει μια φρέσκια προοπτική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



