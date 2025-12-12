Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Έχεις μεγαλύτερη ανάγκη να τακτοποιήσεις μικρές εκκρεμότητες. Μπορεί να υπάρχουν περισπασμοί, αλλά με λίγη προσπάθεια βρίσκεις τι σε μπλοκάρει και το ξεπερνάς. Αργότερα νιώθεις πιο κοινωνικός/η, όμως η συνεργασία δεν λειτουργεί εύκολα. Απόφυγε αγορές με πίστωση ή δανεισμό. Η εγκράτεια σε κρατά ισορροπημένο/η και σου δείχνει πως μπορείς να στηριχτείς στις δυνάμεις σου.

Ταύρος

Οι ενέργειες της μέρας δυσκολεύουν λίγο τις σχέσεις ή τα ερωτικά και προσωρινά δεν εμπιστεύεσαι εύκολα. Παρ’ όλα αυτά, επιμένεις και λύνεις προβλήματα. Διακοπές και αλλαγές στα σχέδια μπορεί να δημιουργήσουν αναστάτωση, αλλά τελικά φέρνουν νέες ιδέες. Ο συγχρονισμός με τους άλλους δεν είναι τέλειος, όμως η διάθεσή σου παραμένει καλή.

Δίδυμοι

Η ενέργεια ξεκινά από το σπίτι και τα συναισθήματά σου. Αργότερα ανοίγεσαι περισσότερο, αλλά ο Ουρανός μπορεί να φέρει ξαφνικά σχόλια ή ένταση. Κάποιος γύρω σου ίσως αντιδρά υπερβολικά. Παρά τις αλλαγές στα σχέδια, μπορεί να προκύψουν νέες ιδέες ή μια σημαντική αποκάλυψη για κάποιο άτομο που σε ενδιαφέρει.

Καρκίνος

Η καθημερινότητα φαίνεται απαιτητική και μπορεί να στοχεύεις πιο ψηλά απ’ όσο αντέχει η διάθεσή σου. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου αν νιώθεις ότι δεν έχεις έμπνευση. Αργότερα θέλεις ηρεμία, όμως προκύπτουν περισπασμοί ή απρόοπτα στις φιλίες. Ξαφνικές έλξεις ή επιθυμίες αναδύονται· προσπάθησε να ξεχωρίσεις τι είναι αληθινό και τι απλώς μια αντίδραση.

Λέων

Στην αρχή της μέρας προτιμάς ηρεμία και πρακτικότητα. Θέλεις να κάνεις πράγματα μόνος/η, αλλά μια υποχρέωση μπορεί να σε αποσυντονίσει. Απόφυγε να παρασύρεσαι από ανάγκες άλλων εις βάρος των δικών σου. Τα οικονομικά θέλουν προσοχή. Αργότερα, μικρές αλλαγές στα σχέδια ή καθυστερήσεις φέρνουν αναστάτωση, αλλά είναι σύντομες.

Παρθένος

Η μέρα ξεκινά με περισσότερη ευαισθησία και αυθορμητισμό. Μπορεί να υπάρχει ασάφεια στις προθέσεις των άλλων, γι’ αυτό μην πιέζεις καταστάσεις. Μετά το μεσημέρι νιώθεις πιο ήρεμος. Αργότερα, μια διέλευση σε βάζει σε δίλημμα μεταξύ ασφάλειας και ρίσκου. Ο συγχρονισμός με τους άλλους δεν είναι ιδανικός, οπότε φρόντισε τα όριά σου και την ψυχική σου δύναμη.

Ζυγός

Στην αρχή μπορεί να κρατάς χαμηλά τις ανάγκες σου και να προτιμάς ηρεμία. Είναι χρήσιμο, αρκεί να μην καταλήξει σε αποφυγή. Στο δεύτερο μισό της μέρας έχεις ανάγκη για κοινωνικότητα και οι άλλοι σε πλησιάζουν. Αργότερα οι περισπασμοί ή η ασάφεια στα σχέδια σε μπερδεύουν. Απόφυγε να μιλήσεις πολύ νωρίς για κάτι που δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Σκορπιός

Ξεκινάς με μεγαλύτερη διάθεση για απόλαυση και κοινωνικότητα. Επειδή βλέπεις τα πράγματα πιο ιδεαλιστικά, χρειάζεται λίγη αντικειμενικότητα πριν πάρεις αποφάσεις. Αργότερα, αλλαγές προγράμματος ή ξαφνικές ιδέες σου δίνουν μια νέα ματιά στις σχέσεις και την ανάγκη σου για ανεξαρτησία.

Τοξότης

Θέλεις να οργανώσεις στόχους και καριέρα, αλλά θέματα στο σπίτι σε αποσπούν. Αν δεν έχεις σταθερή βάση, χάνεις προσωρινά την εμπιστοσύνη στα σχέδιά σου. Αργότερα, ο Άρης φέρνει απρόοπτα που αλλάζουν το πρόγραμμα. Απόφυγε βιαστικές κινήσεις και φρόντισε λίγο τον εαυτό σου χωρίς υπερβολές.

Αιγόκερως

Έχεις υψηλές προθέσεις, αλλά αν κάτι δεν προχωρήσει, κάνε μια προσαρμογή και συνέχισε. Απρόοπτα, περισπασμοί και λίγο μπέρδεμα επικοινωνιακά μπορεί να σε αποσυντονίσουν. Παρ’ όλα αυτά, αυτά τα μικρά “κολλήματα” οδηγούν σε χρήσιμες αλλαγές και καλύτερες λύσεις.

Υδροχόος

Προσπαθείς να λύσεις συναισθηματικά θέματα με λογική, αλλά δεν σε καλύπτει. Η ασάφεια στα οικονομικά δημιουργεί πίεση. Αν δυσκολεύεσαι να ξεκινήσεις κάτι, βοήθησε κάποιον άλλον για να ξεμπλοκάρεις. Αργότερα η μέρα έχει γενικά καλό κλίμα, με μικρές ανατροπές στα σχέδια. Μικρές απογοητεύσεις σε βάζουν σε χρήσιμες προσαρμογές.

Ιχθύες

Στην αρχή στηρίζεσαι σε άλλους για να προχωρήσεις, αλλά η ενέργεια της ημέρας κάνει τις καταστάσεις πιο μπερδεμένες. Είσαι πιο ευαίσθητος/η στις διαθέσεις των άλλων και αυτό θολώνει τα δικά σου θέλω. Αργότερα, παρεξηγήσεις ή νευρικότητα στις επικοινωνίες μπορεί να φέρουν εντάσεις. Κράτησε αποστάσεις από ότι σε αναστατώνει και δώσε χώρο στον εαυτό σου.

