Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η μέρα σε στρέφει έντονα προς τις σχέσεις σου. Θέλεις να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση και να δεις τις προθέσεις των άλλων πιο καθαρά. Μέσα από μια ήρεμη συζήτηση μπορείς να αντιληφθείς τι χρειάζεται ισορροπία και τι πρέπει να αφήσεις πίσω. Η διάθεσή σου βελτιώνεται όσο νιώθεις ότι οι άλλοι σε ακούν. Έχεις την ευκαιρία να επαναφέρεις αρμονία σε μια σχέση ή συνεργασία.

Ταύρος

Η Δευτέρα σε βρίσκει συγκεντρωμένο/η στη δουλειά, στις υποχρεώσεις και στην υγεία σου. Θέλεις να οργανώσεις καλύτερα τη μέρα σου και να βάλεις τάξη σε κάτι που έχει μείνει πίσω. Μικρές αναστατώσεις στο ξεκίνημα σε πιέζουν, αλλά γρήγορα βρίσκεις τον ρυθμό σου. Το αίσθημα ότι προχωράς, έστω και με μικρά βήματα, σε ηρεμεί. Είναι καλή μέρα για πρακτικές λύσεις και για να θέσεις στόχο να φροντίσεις τον εαυτό σου.

Δίδυμοι

Η μέρα έχει δημιουργικότητα και πιο ανάλαφρη ενέργεια. Θέλεις να εκφραστείς, να χαρείς και να κάνεις κάτι έξω από τη ρουτίνα. Παρότι το πρωί μπορεί να νιώσεις λίγη διστακτικότητα, αργότερα βρίσκεις τη διάθεσή σου. Οι σχέσεις σου γίνονται πιο ζεστές και μια κίνηση από κάποιο άτομο μπορεί να σε συγκινήσει. Αν υπάρχει κάτι που σε προβληματίζει, σήμερα θα βρεις τη σωστή οπτική.

Καρκίνος

Αναζητάς ηρεμία και χρόνο στο σπίτι ή με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής. Η μέρα σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι χρειάζεσαι περισσότερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Μια συζήτηση μέσα στο σπίτι ή μια πληροφορία που θα μάθεις μπορεί να σου δείξει μια λύση που δεν είχες σκεφτεί.

Λέων

Έχεις έντονη ανάγκη να μιλήσεις, να μοιραστείς σκέψεις και να ξεκαθαρίσεις απορίες. Στην αρχή της μέρας κάτι μπορεί να σε δυσαρεστήσει, αλλά όσο προχωρά η ημέρα βρίσκεις διαύγεια. Οι συζητήσεις αποδεικνύονται χρήσιμες και μπορεί να σε φέρουν πιο κοντά σε άτομα που σε στηρίζουν. Είναι καλή στιγμή να οργανώσεις ένα σχέδιο ή μια ιδέα που έχεις στο μυαλό σου.

Παρθένος

Επικεντρώνεσαι στα οικονομικά και στην ανάγκη για σταθερότητα. Θέλεις να βάλεις προτεραιότητες και ίσως να αλλάξεις έναν τρόπο σκέψης που σε περιορίζει. Νιώθεις πιο σίγουρος/η όταν οργανώνεις τα πράγματα γύρω σου. Η μέρα ευνοεί συζητήσεις για εργασία ή αποφάσεις που αφορούν τα πρακτικά της ζωής. Αργότερα η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται.

Ζυγός

Η ενέργεια της ημέρας σε ενισχύει. Βρίσκεις πιο εύκολα τα λόγια για να εκφράσεις αυτά που νιώθεις και οι άλλοι δείχνουν διάθεση να σε ακούσουν. Ακόμη κι αν ξεκινήσεις τη μέρα με λίγη αβεβαιότητα, θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Ασχολείσαι με πράγματα που σου αρέσουν και σε στηρίζουν ψυχολογικά. Μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που δεν είχες σκεφτεί.

Σκορπιός

Η μέρα σε οδηγεί σε μια πιο εσωτερική διάθεση. Θέλεις να ηρεμήσεις, να απομακρυνθείς από το θόρυβο και να σκεφτείς τα επόμενα βήματά σου. Το πρωί ίσως σε αγγίξει λίγη ανασφάλεια, αλλά όσο περνά η ώρα καταλαβαίνεις τι χρειάζεσαι πραγματικά. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις πίσω κάτι που σε βαραίνει. Η εσωτερική σου διαύγεια σε βοηθά να προετοιμαστείς για ένα νέο ξεκίνημα.

Τοξότης

Ασχολείσαι με στόχους, σχέδια και όνειρα για το μέλλον. Θέλεις να δεις τι μπορείς να αλλάξεις για να νιώσεις πιο ελεύθερος/η και ικανοποιημένος/η. Αν υπάρξουν μικρές αμφιβολίες το πρωί, αργότερα θα αποκτήσεις καθαρή εικόνα. Οι επαφές με φίλους ή άτομα που εμπιστεύεσαι σε ενθαρρύνουν. Είναι καλή στιγμή για έμπνευση και νέες ιδέες.

Αιγόκερως

Η Δευτέρα σε φέρνει πιο κοντά στους επαγγελματικούς σου στόχους και στην ανάγκη να σταθείς σταθερά. Θέλεις να δείξεις τον καλύτερο εαυτό σου και να κάνεις ουσιαστικά βήματα. Παρότι νωρίς υπάρχει μια μικρή αναποφασιστικότητα, στη συνέχεια καταλαβαίνεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Οι σχέσεις με άτομα κύρους ή συναδέλφους εξελίσσονται θετικά. Αισθάνεσαι ότι έχεις στήριξη και σταθερό έδαφος.

Υδροχόος

Η μέρα ανοίγει το μυαλό σου. Θέλεις να μάθεις, να εξερευνήσεις και να συζητήσεις. Στην αρχή μπορεί να μην είσαι σίγουρος/η για κάτι, όμως όσο ανταλλάσσεις ιδέες αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οι σχέσεις σου γίνονται πιο θερμές και μια επαφή μπορεί να σου δώσει έμπνευση. Είναι καλή μέρα για να οργανώσεις μια μελλοντική σου κίνηση.

Ιχθύες

Η Δευτέρα σου φέρνει ανάγκη για βαθύτερη επαφή και ουσιαστικές κουβέντες. Θέλεις να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις και να νιώσεις πιο ασφαλής μέσα στις σχέσεις σου. Η διαίσθησή σου είναι πιο δυνατή από το συνηθισμένο. Υπάρχει εύνοια σε οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα που χρειάζονται διορατικότητα. Με λίγη υπομονή μπορείς να κάνεις μια σημαντική και θετική αλλαγή.

