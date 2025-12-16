Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη φωτίζει τον τομέα της οικειότητας και η προσωπική ζωή γίνεται πιο ουσιαστική. Αντιλαμβάνεσαι βαθύτερα τα κίνητρα πίσω από καταστάσεις, όμως το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου φέρνει καθυστερήσεις ή εμπόδια. Η επιβράδυνση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, αρκεί να μη σε απογοητεύσει. Εστίασε στην επίλυση θεμάτων βήμα προς βήμα και σκέψου τι σε ωφελεί μακροπρόθεσμα. Ίσως χρειαστεί αναθεώρηση σχεδίων ή θέσεων.

Ταύρος

Η Σελήνη απέναντί σου στρέφει την προσοχή στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Παρότι αναζητάς ανταλλαγή ιδεών, το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου μπορεί να φέρει απογοήτευση ή απόσταση. Η στροφή στους δικούς σου πόρους σε βοηθά να επαναξιολογήσεις στόχους και κατευθύνσεις. Προσαρμογή προσδοκιών και στρατηγική σκέψη λειτουργούν υπέρ σου.

Δίδυμοι

Η μέρα ευνοεί τη σταθεροποίηση πόρων και έναν πιο ήρεμο ρυθμό. Το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου υπενθυμίζει υποχρεώσεις και περιορισμούς, κυρίως σε επαγγελματικά θέματα. Οι καθυστερήσεις σε βοηθούν να ξεκαθαρίσεις προτεραιότητες και να βρεις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Δώσε έμφαση στο μακροπρόθεσμο όφελος και ζήτησε αναγνώριση όταν τη χρειάζεσαι.

Καρκίνος

Επενδύεις ενέργεια σε χαρά, δημιουργία ή ερωτικά, όμως το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου φέρνει πρακτικές δυσκολίες. Οι ευθύνες βαραίνουν, αλλά η πρόοδος έρχεται με υπομονή και μικρά βήματα. Απόφυγε την υπερκόπωση και φρόντισε να αναγνωρίσεις την αξία των προσπαθειών σου. Η αυτονομία σου ενισχύεται.

Λέων

Η μέρα βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες ή να αφήσεις πίσω ένα θέμα. Ωστόσο, το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου ζητά επιβράδυνση και προσεκτικές κινήσεις. Ενδέχεται να προκύψουν αμφιβολίες σε σχέσεις ή έργα. Η υπομονή και η τήρηση κανόνων είναι απαραίτητες. Εστίασε σε όσα μπορείς να ελέγξεις.

Παρθένος

Οι συνεργασίες και οι ιδέες έχουν αξία σήμερα, όμως το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου φέρνει πίεση ή κριτική. Κάτι που είχε παραμεληθεί ζητά επανεξέταση. Η πρόοδος είναι αργή αλλά σταθερή. Κράτησε τα πράγματα απλά και διόρθωσε αδυναμίες χωρίς υπερβολική αυστηρότητα.

Ζυγός

Η προσοχή στρέφεται στην πρακτική πλευρά της ζωής και στις καθημερινές υποχρεώσεις. Το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου απαιτεί όρια και σωστή διαχείριση ενέργειας. Η κούραση είναι πιθανή, γι’ αυτό απόφυγε τη βιασύνη. Τα εμπόδια λειτουργούν ως ευκαιρίες για ουσιαστικές διορθώσεις και καλύτερη οργάνωση.

Σκορπιός

Παρότι βλέπεις ευκαιρίες γύρω σου, οι ευθύνες φαίνονται πιο βαριές. Ένα εμπόδιο σε ερωτικό ή δημιουργικό θέμα δοκιμάζει την υπομονή σου. Οι καθυστερήσεις σε βοηθούν να σκεφτείς το μέλλον πιο ρεαλιστικά. Η απόσταση των άλλων σου δίνει χώρο να ανακαλύψεις εσωτερικές δυνάμεις.

Τοξότης

Η Σελήνη σε ωθεί σε εσωστρέφεια και συναισθηματική ξεκούραση. Το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου φέρνει έλεγχο στόχων και περιορισμούς. Δυσκολεύεσαι να ισορροπήσεις ελευθερία και ασφάλεια. Η υπομονή και η αυτοπειθαρχία οδηγούν σε πιο σταθερά αποτελέσματα.

Αιγόκερως

Η μέρα ευνοεί τον σχεδιασμό και τη σύνδεση με μακροπρόθεσμους στόχους, όμως υπάρχουν καθυστερήσεις. Το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου ζητά προσαρμογή ρυθμού και προτεραιότητες. Η υπομονή και η τήρηση κανόνων σε βοηθούν να δεις τι χρειάζεται βελτίωση.

Υδροχόος

Υπάρχει έντονο κίνητρο για πρόοδο, αλλά το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου επιβάλλει όρια και καθυστερήσεις. Οι απαιτήσεις των άλλων μπορεί να σε πιέσουν. Απόφυγε ρίσκα και προτίμησε μικρές διορθώσεις. Η εστίαση στο μακροπρόθεσμο όφελος είναι η καλύτερη στρατηγική.

Ιχθύες

Η Σελήνη ενισχύει την ανάγκη για γνώση και εξέλιξη, όμως το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου ζητά ρεαλισμό. Δεν είναι στιγμή για αντιδράσεις, αλλά για υπομονή και προσαρμογή στόχων. Η χαμηλή ενέργεια απαιτεί ξεκούραση. Η προσωρινή υποχώρηση οδηγεί σε μελλοντική ενδυνάμωση.

